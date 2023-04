Last-Minute-Sieg gegen Bremen Schalke sendet furioses Lebenszeichen Stand: 29.04.2023 20:51 Uhr

Der FC Schalke 04 hat seine Chancen auf eine weitere Bundesliga-Saison gewahrt. Beim 2:1 (0:1) gegen Werder Bremen am Samstag (29.04.2023) drehten die Schalker spät einen Rückstand und verkürzten den Abstand auf den Relegationsplatz auf einen Punkt.

Dominick Drexler (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den frenetisch umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatte Werders Marvin Ducksch (18. Minute) mit seinem Tor zum 0:1 seine Topform bestätigt, es war sein neunter Rückrundentreffer - das ist Bundesliga-Bestwert. Sepp van den Berg (81.), Leihgabe vom FC Liverpool, sorgte für den verdienten Ausgleich.

Stuttgart legt vor

Der Sieg des Konkurrenten VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach am Nachmittag hatte Schalke zusätzlich unter Druck gesetzt. Angesichts eines schwierigen Restprogramms mit Gegnern wie Bayern München und RB Leipzig wurde ein Sieg gegen Bremen fast schon zur Pflicht.

Die Schalker begannen entsprechend engagiert, aber Werder nutzte einen Ballverlust von Rodrigo Zalazar eiskalt. Am Ende des schönen Gegenangriffs leitete Weiser den Ball geschickt weiter zu Ducksch, der überlegt in die linke Ecke traf. Top-Torjäger Niclas Füllkrug fehlte Werder erneut wegen einer Wadenverletzung.

Krauß trifft die Latte

Schalke ließ sich nicht entmutigen, spielte engagiert nach vorne und hatte am Ende der ersten Halbzeit mehr Torschüsse auf dem Konto (10:7). Allerdings waren die Angriffe selten durchdacht und wirklich gefährlich. Bremen hatte die deutlich besseren Torchancen, aber Maximilian Philipp (45.) und Ducksch (45.+5) verzogen.

Nach der Pause erhöhte Schalke noch einmal das Tempo und drängte auf den Ausgleich. In der 64. Minute war Tom Krauß ganz nah dran, schoss aber einen Abpraller aus acht Metern an die Latte.

Zwei späte Tore

Angefeuert vom lautstarken Publikum spielte Schalke weiterhin mit vollem Einsatz und verdiente sich den Ausgleich. Nach einem weiten Einwurf traf van den Berg vom 16-er aus in die linke Ecke.

Ein Remis wäre aber wohl zu wenig gewesen - umso größer war der Jubel nach Drexlers Siegtreffer. Zalazar hatte den eingewechselten Mittelfeldspieler mit einem gefühlvollen Pass bedient, Drexler traf aus zentraler Position in die rechte Ecke. Kurz zuvor hatte Drexler noch im eigenen Strafraum ein zweites Bremer Tor verhindert, als er einen Schuss von Ducksch blockte.

Bremen empfängt den Rekordmeister

Am Freitag, 5. Mai, tritt Schalke um 20.30 Uhr beim formstarken 1. FSV Mainz 05 an. Bremen bekommt es am Samstag um 18.30 Uhr mit dem FC Bayern München zu tun.