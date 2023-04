"Wir sind angeknockt" Drei Gegentore in 14 Minuten - Mainz verstärkt Bayerns Krise Stand: 22.04.2023 18:03 Uhr

Die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga kommt nicht aus München, sie kommt aus Mainz. Der 1. FSV Mainz 05 hat am Samstag (22.04.2023) auch gegen die Bayern gewonnen, es war schon eine Überraschung - und irgendwie auch nicht. Mainz ist nach dem 3:1 (0:1)-Erfolg seit zehn Ligaspielen ungeschlagen. Bayerns Trainer Thomas Tuchel wird sich seine Rückkehr anders vorgestellt haben.

Zur Pause, nachdem Sadio Mané die Bayern in der 29. Minute mit seinem siebten Saisontor in Führung gebracht hatte, sprach einiges für ein Ende einer beeindruckenden Mainzer Serie. Neun Bundesligaspiele hatte Mainz nicht verloren. Aber es kam anders. In der Statistik stehen nun zehn ungeschlagene Spiele nacheinander - es ist ein neuer Vereinsrekord.

Innerhalb von nur vierzehn Minuten erzielte die Mannschaft von Bo Svensson drei Tore und drehte überraschend die Partie. Erst traf Ludovic Ajorque aus drei Metern per Kopf (65.), dann zielte Leandro Barreiro und traf unten links ins Eck (73.). Als dann auch auch noch Linksverteidiger Aarón Martín an seinem 26. Geburtstag traf (79.), war die Stimmung in Mainz auf dem Höhepunkt.

Überhaupt sind Heimspiele gegen die Bayern so ein Mainzer Ding. Es war der dritte Erfolg nacheinander, was für eine Bilanz.

Mané trifft erstmals seit Oktober

Dabei war der Mainzer Start in diese Begegnung nicht unbedingt verheißungsvoll gewesen. Sie verteidigten engagiert, das schon, und doch war da auch Glück. Dass Mané in der 15. Minute einen Schritt im Abseits stand, als er traf und doch nur kurz jubelte. Dass die Bayern aus ihrer spielerischen Überlegenheit nicht mehr machten als das eine Tor, das Mané dann doch noch erzielte. Es war sein erster Ligatreffer seit Ende Oktober - auch da kam der Gegner aus Mainz.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Bayern dominant, nur ein weiteres Tor gelang ihnen nicht. Der Ausgleich für Mainz fiel dann auch einigermaßen überraschend. Jae-sung Lee kam aus kurzer Distanz zum Schuss, Bayerns Torhüter Yann Sommer kam mit beiden Händen an den Ball, wehrte aber nach vorne ab und nicht zur Seite. Der Rest war kein Problem für Ajorque, den neuen Mainzer Torjäger.

Nach dem Ausgleich kippt die Partie

Fortan war nichts mehr zu sehen von der Überlegenheit der Bayern, sie spielten plötzlich seltsam verhalten. Ganz anders die Mainzer, sie waren nun mutiger und Tore erzielten sie auch. Am zweiten Treffer war wieder Ajorque beteiligt, er legte ab für Karim Onisiwo, der wiederum Barreiro freispielte.

Und dann traf Mainz gleich noch einmal, es war natürlich die Entscheidung: Andreas Hanche-Olsen legte den Ball mit viel Übersicht auf die linke Seite zu Aarón Martín, der mit links genau ins lange Eck traf. Torhüter Sommer flog, aber er flog vergeblich.

Audio Bayern verlieren in Mainz Tuchel - "Tun uns wahnsinnig schwer Spiele zu gewinnen" Bayern München verliert überraschend mit 1:3 gegen Mainz. Die gewohnte Leichtigkeit Spiele zu gewinnen sei weg, erklärt Trainer Thomas Tuchel. mehr

Tuchels Rückkehr misslingt

Thomas Tuchel, der seine Trainerkarriere einst in Mainz gestartet hatte und nun in München unter Vertrag steht, wird sich seine Rückkehr anders vorgestellt werden. Schon nach dem Ausscheiden aus der Champions League unter der Woche war die Stimmung bei den Bayern schlecht gewesen, das hatte nicht nur sportliche Gründe. Und besser wird die Stimmung seitdem kaum geworden sein.

Vor dem Spiel in Mainz hatte Tuchel gesagt, es müsse sich in München niemand für den Gewinn der Meisterschaft schämen. Für eine Meisterschaft muss sich tatsächlich niemand schämen, aber der Gewinn der Meisterschaft allein hat beim FC Bayern zuletzt selten jemanden glücklich gemacht. Und dann müssten die Bayern ja auch erst einmal den Titel holen. "Wir sind angeknockt, würde ich sagen" , sagte Thomas Müller bei Sky.

Es ist ja so: Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr) wieder bis auf zwei Punkte an Bayern München heranrücken.

Bayern gegen die Hertha, Mainz in Wolfsburg

Am nächsten Wochenende empfängt der Rekordmeister den Abstiegskandidaten Hertha BSC (Sonntag, 30.04.2023 um 15.30 Uhr). Mainz spielt zwei Stunden später auswärts beim VfL Wolfsburg.