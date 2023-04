Fünf Auswärtstore an der Castroper Bochum hilflos gegen treffsichere Wolfsburger Stand: 22.04.2023 17:35 Uhr

Der VfL Bochum steckt in der Fußball-Bundesliga nach vier Spielen in Folge ohne Sieg weiterhin mitten im Abstiegskampf. Gegen den VfL Wolfsburg erwischten die Bochumer am 29. Spieltag einen rabenschwarzen Tag und kassierten vor heimischer Kulisse eine deutliche Niederlage.

Durch die klare 5:1 (3:0) Heimpleite bleibt der VfL Bochum mit 27 Zählern auf Tabellenplatz 15. Die Wölfe können nach zuvor drei sieglosen Spielen ihren Blick wieder Richtung Europa-Pokal-Plätze richten (43 Punkte). Im Ruhrstadion an der Castroper Straße waren Mattias Svanberg (10., 56.), Jakub Kaminski (21.), Patrick Wimmer (33.) und Luca Waldschmidt (77.) erfolgreich. Broschinski erzielte den Bochumer Ehrentreffer (69.).

Wolfsburg effektiv und treffsicher

Äußerst effektiv aufspielende Wolfsburger machten in Bochum bereits nach einer halben Stunde den Deckel drauf. Wimmer visierte aus 14 Metern das lange Eck von VfL-Keeper Riemann an. Der verunglückte Abschluss wurde von Bochums Osterhage abgefälscht und kullerte gemächlich ins Tor. Sinnbildlich für die Bochumer Vorstellung in den ersten 45 Minuten, die zu keiner Zeit an die Leistung der vergangenen Woche beim 1:1 bei Union Berlin anknüpfen konnten.

Zuvor hatte Mattias Svanberg den Wolfsburger Auswärtssieg eingeleitet. Nach einem langen Abschlag von Koen Casteels landete der Ball bei Wimmer, dessen mustergültige Flanke Svanberg per Kopf verwertete. Zehn Minuten später schloss Kaminski einen schnellen Konter zum 2:0 ab.

Restprogramm Abstiegskampf Spieltag Bochum Stuttgart Schalke Hertha BSC 29 Freiburg (A) 30 Dortmund (H) Gladbach (H) Bremen (H) Bayern (A) 31 Gladbach (A) Hertha (A) Mainz (A) Stuttgart (H) 32 Augsburg (H) Leverkusen (H) Bayern (A) Köln (A) 33 Hertha (A) Mainz (A) Frankfurt (H) Bochum (H) 34 Leverkusen (H) Hoffenheim (H) Leipzig (A) Wolfsburg (A)

Doppeltorschütze Svanberg stoppt Bochums Anrennen

Nach Wiederanpfiff kam der VfL Bochum beherzt aus der Kabine. Auch die 22.000 Fans gaben nochmal alles, unterstützen ihr Team lautstark. "Hut ab vor Bochum - die haben sich nicht hängen gelassen. Und einen riesen Respekt an die Fans, wie die ihr Team hier nach vorne gepusht haben. Das muss man auch anerkennen" , sagte Wolfsburgs Maxi Arnold nach dem Spiel am Sportschau-Mikro.

Aber der Treffer wollte zunächst nicht fallen - im Gegenteil. Erneut war es Mattias Svanberg, dessen eigentlich harmloser Abschluss im Bochumer Tor landete. Damit war den Hausherren komplett der Wind aus den Segeln genommen. Auch wenn Moritz Broschinski der Treffer zum 1:4 gelang.

Schließlich stellte der VfL Wolfsburg den alten Abstand sogar wieder her. Zwar landete der Chip-Strafstoß von Jonas Wind zunächst an der Latte, aber Luca Waldschmidt hatte keine Probleme den Abpraller ins Tor zu köpfen.

Revier-Duell in Bochum

Zum Auftakt des 30. Spieltags, bittet der VfL Bochum zum "kleinen Revier-Duell" gegen Borussia Dortmund (Freitag, 28.04.2023 um 20.30 Uhr). Wolfsburg ist zwei Tage später zu Hause gegen Mainz gefordert (17.30 Uhr).