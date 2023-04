"Sind benachteiligt worden" Remis in Bochum – BVB patzt im Meisterschaftsrennen Stand: 28.04.2023 23:37 Uhr

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga nicht gegen den VfL Bochum gewonnen. Beim BVB ärgerten sie sich nach dem 1:1 (1:1) am Freitagabend (28.04.2023). Über ihren Patzer im Meisterschaftsrennen. Über die eigene Chancenverwertung. Und über Schiedsrichter-Entscheidungen.

Anthony Losilla hatte den VfL Bochum schon in der 5. Minute in Führung gebracht, zwei Minuten später glich Karim Adeyemi für den BVB aus. Anschließend hatte Dortmund mehr vom Spiel und einige gute Torchancen, aber ein zweiter Treffer gelang ihnen nicht mehr. Auch weil Bochums Torhüter Manuel Riemann mehrfach sein Können zeigte.

"Wir hatten heute eine große Chance, die haben wir nicht genutzt" , sagte Dortmunds Julian Brandt im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. In der Tabelle liegt Borussia Dortmund weiter auf Rang eins - muss um diese Platzierung aber bangen. Am Sonntag (30.04.2023) spielt der FC Bayern gegen Hertha BSC und könnte mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernehmen.

Für Bochum hingegen könnte der Punktgewinn noch ganz wichtig werden. "Den Punkt nehmen wir gerne mit" , sagte Bochums Torschütze Losilla dem ARD-Hörfunk. Sein Trainer Thomas Letsch sagte: "Es war ein wilder Ritt." Der VfL hat nun 28 Punkte, drei mehr als der VfB Stuttgart auf Tabellenplatz 16.

Bochums Losilla trifft, aber der BVB antwortet umgehend

Begonnen hatte das Spiel für Borussia Dortmund schon denkbar schlecht. Eine Hereingabe von Takuma Asano landete am Strafraumrand bei Anthony Losilla. Bochums Kapitän nahm den Ball an und schoss ihn mit dem zweiten Kontakt links oben ins Eck. Dortmunds Torhüter Gregor Kobel war mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den Rückstand aber nicht verhindern.

Keine 120 Sekunden später fiel dann der Ausgleich für den BVB, vorausgegangen war ein Fehler von Bochums Danilo Soares. Anschließend spielte Mats Hummels einen langen Ball in den Lauf von Donyell Malen, der wiederum flach in die Mitte spielte. Dort leitete Sébastien Haller zu Adeyemi weiter, der nur noch einschieben musste.

Bellingham, Adeyemi, Malen - aber kein zweiter Dortmunder Treffer

Fortan entwickelte sich ein Spiel, das man so auch erwartet hatte. Bochum legte den Fokus auf die Defensive und hoffte auf Umschaltmomente. Die Dortmunder übernahmen die Kontrolle über das Spiel, mit dem Ball wussten sie oft etwas anzufangen - nur ein zweites Tor gelang ihnen nicht. Dabei hatten sie Chancen, wirklich gute Chancen.

Einmal, es lief die 26. Minute, zog Jude Bellingham mit Tempo und Technik Richtung Bochumer Tor. Mit einem Übersteiger war er an Soares vorbei, seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte Torhüter Riemann. Festhalten konnte Riemann den Abschluss nicht, der Ball prallte zu Adeyemi, der ihn aber aus kurzer Distanz flach rechts neben das Tor schoss.

Fünf Minuten später war es wieder Adeyemi, der zum Schuss kam. Diesmal zielte er links unten auf das Eck - und verfehlte wieder knapp. Und dann hatte auch Malen, Dortmunds Torgarant der vergangenen Wochen, seine Möglichkeit. Einer Hereingabe von Raphaël Guerreiro sprintete Malen entgegen und schoss direkt. Es war ein wuchtiger Abschluss, nur landete er genau in den Armen von Riemann.

Bei Hofmanns Schuss fehlt nicht viel

Beinahe wäre der BVB statt mit einer Führung sogar mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Asano sah im Rückraum Hofmann, dessen Schuss rechts knapp am Ziel vorbeiflog (43.). Es fehlten nur Zentimeter zu Hofmanns neuntem Saisontreffer.

Auch in der zweiten Hälfte war Dortmund überlegen, wieder hatten sie Möglichkeiten, nur gelang ihnen auch da kein zweiter Treffer mehr. Und das hatte eine Menge mit Bochums Torhüter zu tun: Erst parierte Riemann stark gegen Youssoufa Moukoko (75.), dann lenkte er einen Schlenzer von Bellingham so eben noch über die Latte (77.).

Dortmund hadert mit Schiedsrichter Stegemann

Und dann war da noch eine Szene in der 65. Minute, als Adeyemi im Strafraum von einer Grätsche von Danilo Soares getroffen wurde. Adeyemi ging zu Boden, beim BVB warteten sie auf den Pfiff - aber der kam nicht. Schiedsrichter Stegemann hatte kein Foul erkannt, auch der VAR hatte offenbar keine Bedenken.

"Ich habe dem Schiedsrichter deutlich gesagt, was ich davon halte" , sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic dem ARD-Hörfunk. "Wenn ich mir nicht sicher bin, dann wähle ich eine andere Perspektive. Das ist das Einzige, worum wir gebeten haben. Diesem Wunsch wurde dreimal nicht entsprochen. Dementsprechend sind wir heute ganz klar benachteiligt worden."

Es war eine strittige Entscheidung - und es sollte nicht das letzte Mal an diesem Abend sein, dass sie in Dortmund mit einer Entscheidung des Schiedsrichters haderten.

In der 90. Minute verlängerte der eingewechselte Anthony Modeste eine Flanke und Hummels traf per Kopf. Doch der Treffer zählte nicht, weil Hummels im Abseits stand. Weil zuvor bei der Entstehung der Szene ein Bochumer mit dem Arm am Ball war, reklamierten die Dortmunder erneut Strafstoß. Sie bekamen ihn nicht - und diesmal war es wohl die richtige Entscheidung.

Bochum in Gladbach, Dortmund gegen Wolfsburg

Am 31. Spieltag empfängt Borussia Dortmund den VfL Wolfsburg (Sonntag, 07.05.2023 um 17.30 Uhr). Einen Tag zuvor ist Bochum zu Gast in Mönchengladbach (15.30 Uhr).