Remis im Topspiel Union zieht auch Leverkusen den Zahn Stand: 29.04.2023 17:50 Uhr

Union Berlin bleibt auch nach 30. Bundesliga-Spieltag zu Hause ungeschlagen. Gegen das formstarke Team von Bayer Leverkusen spielten die Berliner am Samstag (29.04.2023) 0:0 und hatten dabei die leicht besseren Chancen. Auch die Leverkusener Serie hielt: Seit 14 Pflichtspielen ist Bayer ungeschlagen und holte dabei zehn Siege.

Union hatte den deutlich besseren Start erwischt inklusive mehrerer aussichtsreicher Gelegenheiten in den ersten zwölf Minuten. Anschließend stand Leverkusen zunehmend sicherer, auch dank Edmond Tapsoba. Der etatmäßige Innenverteidiger lief erstmals für Bayer im defensiven Mittelfeld auf und erledigte seine Aufgabe souverän.

Weil auch Union gewohnt aggressiv und effektiv verteidigte, war das 0:0 zur Pause folgerichtig.

Laidouni verzieht

Auch der zweite Durchgang startete mit einer dicken Chance für Union: Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Piero Hincapie kam Aissa Laidouni am 16er frei zum Abschluss, schoss aber knapp drüber.

Die Partie blieb geprägt von disziplinierter Defensivarbeit. Auch wenn Bayers Spielmacher Florian Wirtz nach überstandener Erkrankung in die Startelf zurückkehrte, fanden die Leverkusener spätestens im 16er kaum Lücken in der Berliner Abwehr. "Ich habe zum ersten Mal hier gespielt. Es war sehr schwer für uns, sie haben die Räume wirklich sehr eng gemacht", sagte Wirtz bei "Sky". Leverkusens Schlussoffensive mit mehreren gefährlichen Angriffen kam zu spät.

Leverkusen gegen Köln neu terminiert

Union bleibt durch das Remis auf dem dritten Tabellenplatz, die Verfolger rückten aber näher. Leipzig hat nur zwei Punkte Rückstand, Freiburg ist schon punktgleich. Am kommenden Samstag sind die Berliner um 15.30 Uhr beim FC Augsburg zu Gast.

Für Leverkusen seht das Nachbarduell gegen den 1. FC Köln auf dem Programm, ursprünglich war die Partie für Sonntag um 15.30 Uhr angesetzt. Am Freitag gab die Deutsche Fußball Liga aber bekannt, dass die Partie um zwei Tage vorverlegt wird auf Freitag, 20.30 Uhr.

Die Leverkusener hatten sich die Verlegung gewünscht, um mehr Regenerationszeit bis zum Halbfinal-Hinspiel in der Europa League zu haben. Am Donnerstag, 11. Mai, sechs Tage nach dem neuen Termin für das Spiel gegen Köln, tritt Bayer beim AS Rom an.