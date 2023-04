Abwehrfehler führt zum Tor Leipzig holt Arbeitssieg gegen Hoffenheim Stand: 29.04.2023 17:23 Uhr

RB Leipzig hat am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen knappen Arbeitssieg gegen die TSG Hoffenheim eingefahren. Für das Siegtor brauchte es am Samstagnachmittag (29.04.2023) aber einen groben Hoffenheimer Abwehfehler.

Christopher Nkunku erzielte in der 28. Minute das Tor des Tages und sorgte somit dafür, dass die Leipziger als Tabellenfünfter weiter mittendrin sind im Kampf um die Champions-League-Plätze. Mittendrin bleibt auch Hoffenheim, allerdings im Abstiegskampf. Nur noch ein Punkt trennt die Kraichgauer von Rang 16.

Leipzigs Gegenpressing entnervt Hoffenheim

Die Partie begann schwungvoll, bereits nach zwei Minuten hätten die Gastgeber führen können, doch Ozan Kabak klärte in höchster Not im eigenen Strafraum gegen einen Abschluss von Nkunku. Nach einer Viertelstunde hätte Timo Werner per Schlenzer erhöhen können, zielte aber zu hoch. Es spielte eigentlich nur der Brauseklub.

Ein kapitaler Fehler von Hoffenheims Innenverteidiger John Anthony Brooks fungierte schließlich als endgültiger Dosenöffner für die Leipziger. Der Defensivmann spielte einen Pass im Spielaufbau genau in den Fuß von Konrad Laimer. Dann ging es über Nkunku und Emil Forsberg im Umschaltspiel ganz schnell. Nach deren Doppelpass vollstreckte Nkunku aus zehn Metern per Flachschuss zum 1:0 (28.). Die Kraichgauer waren mit dem Gegenpressing der Mannschaft von Marco Rose teilweise ziemlich überfordert, es dauerte dementsprechend bis zur 38. Minute, ehe sie mal eine wirklich gefährliche Gelegenheit hatten: Nach einem Chip-Ball von Pavel Kaderabek aus dem rechten Halbfeld scheiterte Munas Dabbur links im Strafraum am glänzend reagierenden Janis Blaswich. Der Abpraller landete zwar vor den Füßen von Ilhas Bebou, der drosch den Ball aber völlig unbedrängt meilenweit über den Kasten. Das 1:0 zur Halbzeit ging trotz dieser Großchance absolut in Ordnung.

Silva trifft nur die Latte

In der zweiten Hälfte bot sich den Fans in Leipzig zunächst ein unverändertes Bild. RB presste, RB kombinierte, aber RB war in seinen Chancen auch nicht gerade zwingend. Nach und nach arbeiteten sich die Hoffenheimer aber in die Begegnung und waren nun in den Zweikämpfen etwas präsenter. Nach gut einer Stunde wechselten beide Mannschaften insgesamt sechsmal, das störte den Spielfluss dann doch merklich. Die Begegnung plätscherte nun vor sich hin und lebte vor allem davon, dass es durch die knappe Führung noch spannend war. Geweckt wurden alle im Stadion nach 75 Minuten, als der eingewechselte André Silva den Ball an die Hoffenheimer Querlatte hämmerte. Leipzig war in der Schlussphase dem zweiten Treffer näher als die TSG dem Ausgleich, obwohl deren Trainer Pellegrino Matarazzo nochmal alles nach vorne werfen ließ. Es blieb beim 1:0.

Leipzig zweimal in Freiburg, Hoffenheim gegen Frankfurt

Am 31. Spieltag ist RB Leipzig zu Gast in Freiburg (Samstag, 06.05.2023 um 15.30 Uhr), trifft aber zuvor am Dienstag (02.05.2023) noch im DFB-Pokal ebenfalls auf die Breisgauer. Hoffenheim empfängt am Samstagt Eintracht Frankfurt.