Remis im direkten Duell Frankfurt und Augsburg setzen Sieglos-Serien fort Stand: 29.04.2023 17:35 Uhr

Sowohl Eintracht Frankfurt als auch der FC Augsburg müssen weiter auf den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga warten. Am 30. Spieltag trennten sich beide Teams in Frankfurt 1:1 (1:0). Die Eintracht ist damit seit nun neun Ligaspielen sieglos. Augsburg wartet seit sieben Spielen auf einen Erfolg.

Ein Eigentor von Elvis Rexhbecaj (25.) brachte die Eintracht in Führung. Ermedin Demirovic glich in der zweiten Halbzeit aus (59.). Für die Eintracht wird es damit immer schwerer, über die Bundesliga ins internationale Geschäft einzuziehen. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt fünf Punkte. Frankfurt aber über den DFB-Pokal (Halbfinale) noch in die Europa League einziehen. Augsburg hat dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasst. Der FCA steht nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Rexhbecaj trifft ins eigene Tor

Die Eintracht, die auf Top-Scorer Randal Kolo Muani aufgrund von Adduktorenproblemen verzichten mussre, startete druckvoll in die Partie. Dem Augsburger Tor kamen die Gastgeber aber nicht gefährlich nahe. Den ersten Abschluss hatte dann der FCA. Den Schuss von Arne Maier konnte Eintracht-Keeper Kevin Trapp aber sicher fangen (10.). Nach diesem vielversprechenden Beginn zeigte sich aber, dass die beiden Teams derzeit wenig selbstbewusst sind. Die Partie flachte merklich ab. Beide Mannschaften waren auf Fehlervermeidung aus.

Das klappte auf Augsburger Seite in der 25. Minute nur bedingt. Frankfurts Aurélio Buta drängte über die rechte Seite in den Strafraum ein und legte den Ball nach innen. Augsburgs Rexhbecaj hielt den Fuß rein und lenkte den Ball ins eigene Tor.

Knauff scheitert zwei Mal

Der FCA zeigte sich vom Rückstand sichtlich geschockt. Die Eintracht überließ den Gästen nun mehr den Ball, die damit aber wenig anzufangen wussten. Frankfurt versuchte sich dagegen in schnellen Vorstößen nach Ballgewinnen. Gleich zwei Mal sorgte Ansgar Knauff so für Gefahr, schoss aber erst vorbei (35.) und scheiterte dann an FCA-Torwart Tomas Koubek (38.). Kurz vor der Pause hätte der FCA aber fast doch noch den Ausgleich erzielt. Frankfurts Tuta blockte den Schuss von Ermedin Demirovic aber im letzten Moment (45.).

Demirovic war es auch, der nach dem Seitenwechsel zum ersten Abschluss kam. Und der war nicht ungefährlich. Trapp war jedoch noch mit den Händen am Ball (47.(. Fast im direkten Gegenzug landete der Ball dann im Augsburger Tor. Torschütze Raphael Borré stand zuvor allerdings im Abseits (49.).

Demirovic mit technischem Kunststück

Auf der anderen Seite war dann wieder Demirovic dran – und wie. Der Augsburger Stürmer nahm eine Hereingabe von Ruben Vargas im Strafraum aus der Drehung volley und traf ins lange Eck. Ein technisches Meisterstück, das dem FC Augsburg den Ausgleich brachte (58.).

Die Gäste waren nun deutlich besser im Spiel, zeigten sich präsenter und zielstrebiger. Frankfurt brauchte dagegen ein paar Minuten, um sich wieder zu fangen, kam ab der 70. Minute aber wieder besser ins Spiel. Offensivszenen waren in der Schlussphase aber Mangelware. Frankfurt war zwar am Drücker, musste sich am Ende aber mit dem 1:1 begnügen.

Frankfurt in Hoffenheim, Augsburg gegen Union

Am kommenden Wochenende muss Frankfurt bei der TSG 1899 Hoffenheim bestehen (Samstag, 06.05.2023 um 15.30 Uhr). Augsburg empfängt zur gleichen Zeit Union Berlin.