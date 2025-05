Darmstadt Hamburg 41. Hadžikadunić hat sich während einer Grätsche am rechten Knie wehgetan. Er benötigt medizinische Hilfe auf dem Rasen. Derweil macht sich mit Kapitän Schonlau bereits ein möglicher Ersatz bereit.

Braunschweig Düsseldorf 40. Nach einem Düsseldorfer Ballverlust machen die Löwen Tempo und sind schon an der Box als Tachie für Philippe durchsteckt, den Ball aber nicht ganz in den lauf des Stürmers kriegt. Fortuna kann klären.

SSV Ulm Hannover 38. Beim SSV darf man auf ein Kopfball-Tor weiter hoffen. Auch die nächst Ecke von Batista-Meier fliegt tief durch den 96-Fünfer. Diesmal steigt Gaal hoch, gibt den Ball mit der Stirn aber zu wenig Druck mit.

Darmstadt Hamburg 39. Reis verlagert aus dem offensivem Zentrum per flachem Diagonalpass auf die rechte Strafraumseite zu Königsdörffer. Der sucht Selke mit einem Pass in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt, doch der Mittelstürmer ist nicht durchgelaufen.

Braunschweig Düsseldorf 37. Die Fortuna wird stärker! Schnell verlagern die Gäste das Spiel auf die rechte Seite und Jóhannessons Flanke kommt am Fünfer bei Kownacki an, der seine Direktabnahme aber nicht voll erwischt und Zimmermann so keine Probleme hat, den ball aufzusammeln.

SSV Ulm Hannover 37. So langsam haben die Ulmer den Schock verarbeitet und tauchen wieder häufiger in der 96-Hälfte auf. Die Abwehr der Niedersachsen steht jedoch kompakt und verteidigt das 1:0 derzeit mit Ruhe und ohne großen Aufwand.

Braunschweig Düsseldorf 35. Zimmermann verhindert den Ausgleich! Myron van Brederode setz sich links mal durch und nach einer gechippten Flanke ist Jóhannesson am zweiten Pfosten frei. Der Düsseldorfer schickt den Ball als Direktabnahme per Aufsetzer aufs Tor und Braunschweigs Keeper pariert artistisch, nachdem er schon in die andere Ecke unterwegs war.

Darmstadt Hamburg 36. Das Kohfeldt-Team intensiviert seine offensive Bemühungen, findet in der anbrechenden Schlussphase der ersten Halbzeit aber keine Mittel, um die Defensive der Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Der HSV verteidigt aktuell recht souverän.

SSV Ulm Hannover 35. Auffällig bei den Ulmern ist weiter Oliver Batista-Meier. Der ehemalige Müncher sichert den Hausherren den zweiten Eckball und probiert es danach mit einem mutigen Volley aus 25 Metern. Der gewagte Versuch geht deutlich zu hoch Richtung Tribüne.

Braunschweig Düsseldorf 32. Lino Tempelmann belebt das Braunschweiger Spiel nicht nur offensiv, sondern arbeitet auch stark mit zurück. 30 Meter vor dem eigenen Tor grätscht die Schalke-Leihgabe Jamil Siebert von hinten ab und wird dafür von den heimischen Fans lautstark gefeiert.

Darmstadt Hamburg 33. Mit Baldé, der bereits einige gute Dribblings präsentiert hat, liegt nun ein Gästeakteur auf dem Rasen. Er ist mit Vukotić nach einem verpassten Schuss an der Strafraumkante kollidiert. Er scheint aber nicht frühzeitig ausgewechselt werden zu müssen.

SSV Ulm Hannover 32. Die Ulmer müssen sich erstmal berappeln. Es geht mit einigen Sicherheitspässen nur ganz langsam Richtung Hannover-Hälfte.

SSV Ulm Hannover 30. Wie stecken die Spatzen diesen Rückschlag weg? Ein Eigentor bringt die Ulmer an den Rande der 3. Liga.

Darmstadt Hamburg 30. Papela übernimmt Buenos Aufgaben in Darmstadts Defensive. Der gebürtige Mainzer fehlte zuletzt in Münster wegen einer Gelbsperre.

Braunschweig Düsseldorf 30. Auch nach einer halben Stunde ist die Fortuna noch nicht richtig im Spiel. Die Gäste warten noch immer auf ihren ersten Torabschluss, während Braunschweig schon drei abgegeben hat, von denen einer drin war.

Darmstadt Hamburg 29. Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Merveille Papela

Darmstadt Hamburg 29. Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Guille Bueno

Darmstadt Hamburg 28. Das sieht nicht gut aus: Bueno bricht einen Sprint ab und hält sich den rechten Oberschenkel. Er scheint sich eine Muskelverletzung zugezogen zu haben und wird aller Voraussicht nach nicht weiterspielen können.

Braunschweig Düsseldorf 27. Die Gastgeber sind einfach giftiger in den Zweikämpfen und luchsen jetzt mal Düsseldorfs Heyer im Aufbau den Ball ab. Dann soll es gleich tief auf Philippe gehen, doch Gavory passt auf und fängt das Leder ab.

SSV Ulm Hannover 28. Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Tom Gaal (Eigentor)

Slapstick pur! Was macht Tom Gaal? Der Ulmer will einen ungefährlichen Querpass von Momuluh links am Tor vorbeischieben und kickt den Ball im Vorbeigehen ungewollt ins eigene Netz. Völlig unbedrängt. Irre!

SSV Ulm Hannover 26. Gefährlicher Freistoß! Gleiches Prinzip wie eben: Batista-Meier flankt von rechts und im Fünf-Meter-Raum nickt Stompf beinahe ein. Der Ball zischt knapp am linken Alu ins Toraus.

Darmstadt Hamburg 26. Nun blicken die HSV-Anhänger wieder mit deutlich mehr Freude auf die Live-Tabelle. Die Rothosen übernehmen nämlich die Tabellenführung; der bisherige Spitzenreiter Köln trifft erst am Abend auf Regensburg. Viel wichtiger: Sie bauen den Vorsprung auf Rang drei auf vier Zähler aus.

SSV Ulm Hannover 24. Allgeier schnappt sich einen Einwurf von der rechten Seite und schleudert den Ball mit Wucht als Einwurf-Flanke in den 96-Strafraum. Tomiak köpft das Leder klärend zur Seite.

Braunschweig Düsseldorf 24. Die Braunschweiger Führung ist durchaus verdient. Der BTSV hat mehr Ballbesitz, gewinnt mehr Zweikämpfe und hat deutlich mehr Zug im Offensivspiel als die Fortuna.

SSV Ulm Hannover 22. In der Offensive fällt bei den Ulmern weiterhin Batista-Meier auf. Der ehemaliger Müncher flankt von rechts halbhoch ins Zentrum und holt so den zweiten Eckball für den SSV heraus. Beim Eckstoß will Batista-Meier daraufhin aus 25 Metern ein Traumtor schießen, hämmert einen Volley aber deutlich übers Tor.

SSV Ulm Hannover 21. Strompf bleibt im Fokus und stoppt Tresoldi nun mit einem harten Tackling am Mittelkreis. Der Ulmer Kapitän stoppt einen 96-Angriff auf Kosten eines Fouls.

Darmstadt Hamburg 23. Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Ludovit Reis

Reis bringt den HSV in Führung! Muheims Eckstoßausführung von der rechten Fahne ist für die mittige Fünferkante bestimmt. Reis wird zwar eng durch Nürnberger bewacht, aber der hat den Ball gar nicht im Blick. Der Niederländer nickt in die halblinke Ecke ein.

Darmstadt Hamburg 22. Der unglücklich durch Baldé getroffene Müller muss im eigenen Strafraum behandelt werden. Für den Mittelfeldmann dürfte es aber in Kürze weitergehen.

Braunschweig Düsseldorf 22. Tooor für Eintracht Braunschweig, 1:0 durch Paul Jaeckel

Eine Standardsituation bringt die Löwen in Front! Sven Köhler schlägt einen Freistoß von der rechten Seite scharf in die Mitte und findet acht Meter zentral vor dem Tor Paul Jaeckel. Der Verteidiger schraubt sich hoch, setzt sich gegen den zu passiven Oberdorf durch und nickt unhaltbar für Kastenmeier ins rechte Eck ein.

Darmstadt Hamburg 21. Hamburg wird gefährlich! Dompés Ausführung der zweiten Gästeecke senkt sich an der mittigen Fünferkante und kann dort von Vukotić nicht auf Anhieb geklärt werden. Erst nachdem mehrere HSV-Akteure einen Schuss aus kurzer Distanz verpasst haben, bereinigt Darmstadt die Situation.

SSV Ulm Hannover 19. Das Spiel wird offener und munterer. Die Ulmer trauen sich nun ebenfalls mehr zu und werden offensiver. Allgeier flankt vom linken Feldrand, drückt den Ball aber zu nah vors Tor und nur in die Hände von Zieler.

Braunschweig Düsseldorf 20. Nach einem leichten Ballverlust von Jóhannesson versucht es Marvin Rittmüller mal aus der Distanz, schickt die Kugel aber weit links am Tor vorbei.

Braunschweig Düsseldorf 18. Düsseldorf lauert bisher fast nur auf Umschaltmomente, kriegt nach ballgewinnen aber noch kein Tempo rein, da die Braunschweiger Restverteidigung sehr gut steht und keine Räume anbietet.

SSV Ulm Hannover 16. Zu kurz! Lee erkämpft den Ball direkt vor dem Strafraum der Spatzen und leitet schnell nach vorne weiter. Im Sechzehner will Gindorf per Steilpass für Tresoldi auflegen und scheitert.

Darmstadt Hamburg 19. Nürnberger verlangt Heuer Fernandes alles ab! Der gebürtige Hamburger feuert einen aufspringenden Ball aus halblinken 19 Metern mit dem linken Spann auf die rechte Ecke. Heuer Fernandes pariert den Aufsetzer nach vorne; Lidberg will abstauben, schießt aus spitzem Winkel aber weit an der linken Ecke vorbei.

Darmstadt Hamburg 17. Corredor mit dem Kopf! Lidberg schickt den hinterlaufenden López an die rechte Grundlinie. Der flankt im hohen Bogen an das ferne Fünfereck. Corredor hat das bessere Timing als Bewacher Hadžikadunić, nickt aber gut einen halben Meter drüber.

Braunschweig Düsseldorf 16. Die erste Braunschweiger Ecke zieht Philippe von rechts mit dem linken Fuß Richtung Tor und das Leder wird am ersten Pfosten stark verlängert. Dahinter passt aber Tim Oberdorf auf und klärt per Kopf zur nächsten Ecke. Diese bringt dann keine Gefahr.

SSV Ulm Hannover 15. Doppelchance für Ulm! Nach einem Freistoß von Batista-Meier verpasst Kapitän Strompf zweimal das 1:0. Den ersten Kopfball von Strompf pariert Zieler mit den Fäusten und beim Nachschuss im Fallen klingelt die Latte!

Braunschweig Düsseldorf 14. Eintracht Braunschweig hat bisher etwas mehr Ballbesitz, hält den Ball oft lange in den eigenen Reihen und zieht das Spiel immer wieder in die Breite. Über Links kombinieren die Niedersachsen sich bis an den Düsseldorfer Fünfer vor, laufen sich da aber letztlich fest.

SSV Ulm Hannover 13. Auf beiden Seiten stören im Aufbauspiele zu schnelle Ballverluste. Derzeit spielt sich das Geschehen eher im Mittelfeld ab. Dort gibt es viele Zweikämpfe, aber nur wenig Vertikales.

Darmstadt Hamburg 15. Gelbe Karte für Philipp Förster (SV Darmstadt 98)

Nach seinem nächsten kleineren Vergehen meckert der Darmstädter. Der Unparteiische steigt daher früh in die persönlichen Strafen ein.

Darmstadt Hamburg 15. Zwischen Muheim und Förster kommt es zu einem zweiten hitzigen Zweikampf, an den sich auch noch eine lautstarke Diskussion der Beteiligten anschließt. Schiedsrichter Patrick Alt kann die Situation noch eine Gelbe Karte schlichten.

Darmstadt Hamburg 14. Mikelbrencis flankt von der rechten Außenbahn mit viel Effet per rechtem Innenrist. Vor dem lauernden Selke ist aber Heimtorhüter Schuhen zur Stelle, der rechtzeitig vorgerückt ist und den Ball am Elfmeterpunkt fängt.

Braunschweig Düsseldorf 11. Jetzt schaltet die Fortuna mal schnell um und über Appelkamp kommt die Kugel ans rechte Strafraumeck zu Jóhannesson, der mit seinem Flankenversuch die erste Ecke der Partie herausholt. 14-mal hat F95 in dieser Saison schon nach Standards getroffen, diesmal kommt nach der Hereingabe aber kein Roter an den Ball.

SSV Ulm Hannover 11. Und die wird für Zieler sogar gefährlich! Nach der Ecke von Batista-Meier landet ein zweiter Ball von links im freien 96-Fünfer. Die Roten schlagen den Ball im letzten Moment in die Ferne.

SSV Ulm Hannover 10. Der SSV Ulm stellt sich nun besser auf die spielfreudigen Hannoveraner ein und gewinnt mehr enge Zweikämpfe um Mittelfeld. Nach einem Seitenwechsel zu Telalović folgt sogar von rechts die erste Ecke.

Darmstadt Hamburg 11. Die Hanseaten bringen ihre erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen, halten das Heimteam für ein paar Momente an dessen Sechzehner. Auf ihre erste Annäherung müssen sie allerdings noch warten.

Braunschweig Düsseldorf 8. Braunschweig ist offensiv bisher besser im Spiel und kommt immer wieder zum Flanken. Auch diesmal ist Kastenmeier aber zur Stelle

SSV Ulm Hannover 7. 96 probiert es zu Beginn besonders gerne über die rechte Seite. Momuluh erhält dort viele Steilpässt und sucht auf dem Flügel das Eins-gegen-Eins mit der SSV-Abwehr.

Darmstadt Hamburg 8. Corredor aus der zweiten Reihe! Nach Nürnbergers Eroberung in der halbrechten Offensivspur bedient Hornby den Franzosen im Zentrum. Corredor visiert aus gut 18 Metern mit dem rechten Innenrist die obere rechte Ecke an, verfehlt diese aber klar.

Braunschweig Düsseldorf 6. Erneut verschaffen die Löwen Philippe auf dem rechten Flügel mit einem guten Seitenwechsel viel Platz. Die Flanke des Angreifers landet diesmal aber in den Armen von Kastenmeier.

SSV Ulm Hannover 5. Die Gäste führen den Ball und geben in der Anfangsphase klar die Spielrichtung vor. Die Spatzen lauern dagegen auf Konter.

Braunschweig Düsseldorf 4. Riesenchance für die Eintracht! Nach einer feinen Kombination bringt Rayan Philippe den Ball von rechts auf Fünferhöhe flach nach innen und findet den einlaufenden Tempelmann. Fortuna-Keeper Kastenmeier kommt gerade noch rechtzeitig einen Schritt raus und macht sich groß, sodass Tempelmann die Kugel knapp links am Gehäuse vorbei schiebt.

Darmstadt Hamburg 5. Infolge der ersten Heimecke fahren die Rothosen über Mikelbrencis und Dompé einen schnellen Gegenstoß. Letzterer wird auf dem rechten Flügel aber durch Bueno abgelaufen.

SSV Ulm Hannover 2. 96 ist sofort im Spiel! Die Niedersachsen betreten über Momuluh erstmals gegnerischen Boden, der den Ball von rechts flach in den Rückraum auflegt. Kurz vor dem SSV-Tor verpasst Tresoldi.

Braunschweig Düsseldorf 3. Die Hausherren agieren gegen den Ball in einem 3-3-2-2, Düsseldorf startet aus einem 4-5-1. Die Gäste legen gleich mal den Vorwärtsgang ein und van Brederode schlägt eine erste Flanke nach innen, die Startelfrückkehrer Ermin Bičakčić aber sicher verteidigt.

Darmstadt Hamburg 3. López schlägt einen Freistoß von der linken Angriffsseite per rechtem Innenrist in den Sechzehner. Lidberg kann den Ball per Kopf trotz Bedrängnis zwar aus 14 Metern in Richtung Gästekasten verlängern, doch der tempoarme Versuch ist leichte Beute für Heuer Fernandes.

SSV Ulm Hannover 1. Los geht's! Die Gäste eröffnen die Partie mit dem Anstoß und sind heute in ihrer Lieblingsfarbe Rot unterwegs. Die Ulmer tragen ihr weißes Heimtrikot.

Darmstadt Hamburg 1. Darmstadt gegen Hamburg – die ersten 45 Minuten am Böllenfalltor laufen!

Braunschweig Düsseldorf 1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen ganz klassisch in Gelb und Blau, die Gäste tragen Rot.

Braunschweig Düsseldorf 1. Spielbeginn

Darmstadt Hamburg 1. Spielbeginn

SSV Ulm Hannover 1. Spielbeginn

Darmstadt Hamburg Die Teams betreten den Rasen.

SSV Ulm Hannover In wenigen Minuten rollt im Donaustadion der Ball. Erkämpft sich der SSV Ulm wichtige Punkte für den Ligaverbleib, oder hält 96 seine Mini-Chance auf den Aufstieg weiter am Leben?

Braunschweig Düsseldorf Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager. An den Seitenlinien assistieren Sven Waschitzki-Günther und René Rohde und für die Auswertung der Videobilder ist Dr. Matthias Jöllenbeck verantwortlich.

SSV Ulm Hannover Auch bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth nur einen Tausch: Batista-Meier kommt neu ins Team und läuft für den gesperrten Krattenmacher auf.

SSV Ulm Hannover In der Startaufstellung von 96 fehlt heute Abwehrchef Halstenberg wegen einer Gelbsperre. Der ehemalige Nationalspieler wird von Knight ersetzt. Nielsen (krank) und Rochelt (private Gründe) sind nicht im Kader.

SSV Ulm Hannover Eine positive Veränderung durch einen Trainerwechsel gab es auch in Hannover. Die Niedersachsen feuerten nach einer Negativserie André Breitenreiter und ersetzten den Ex-Profi durch ein Dreiergespann um Interimscoach Lars Barlemann. Der erhoffte Trainereffekt folgte prompt: 96 gewann am vergangenen Spieltag mit einer guten Leistung überraschend gegen Tabellenführer Köln mit 1:0 und will die Saison nun bestmöglich zu Ende bringen.

Braunschweig Düsseldorf Die Gäste aus Düsseldorf hätten schon in den letzten Wochen den Relegationsplatz erklimmen können, kamen aber in Elversberg und gegen Nürnberg nicht über ein Remis hinaus. Gegen den Club zeigten die Rheinländer immerhin eine tolle Moral und ergatterten nach 0:3-Rückstand noch ein 3:3. Damit es heute wieder drei Punkte gibt, will Daniel Thioune den Fokus vor allem auf die Defensive legen. "Unser Ziel muss es sein, nicht in Unterzahl an der Mittellinie zu stehen, sondern uns in der Restverteidigung im besten Fall plus eins aufzustellen. Wir brauchen eine bessere Kontervermeidung und weniger einfache Ballverluste", so der Coach der Fortuna.

SSV Ulm Hannover Trotz des Formanstiegs sind die Spatzen gegen Hannover aufgrund der gestrigen Ergebnisse allerdings unter Zugzwang. Durch den Sieg von Preußen Münster in Magdeburg rutschte Ulm vom Relegationsrang auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Trainer Lechleiter will mit seiner Mannschaft daher mutig auftreten: „Wir werden von Minute eins an alles versuchen, die drei Punkte hier zu behalten“, sagte der Coach der Ulmer.

Darmstadt Hamburg Bei den Hanseaten, die nach Paderborns gestrigem 2:0-Sieg auf Schalke nur noch einen Punkt vor Rang drei liegen und deren herausragende Tordifferenz (+26) noch ein entscheidender Faktor im Kampf um den Aufstieg werden könnte, stellt Coach Merlin Polzin nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC dreimal um. Anstelle von Hefti, Karabec und Sahiti (allesamt auf der Bank) beginnen Muheim, Königsdörffer und Baldé.

Braunschweig Düsseldorf Mit einer tollen Serie haben die Braunschweiger sich zuletzt im Keller etwas Luft verschafft. Nach drei furiosen Siegen gegen die Topteams aus Paderborn, Hamburg und Kaiserslautern mussten die Niedersachsen zuletzt allerdings einen kleinen Rückschlag hinnehmen als sie beim Tabellenletzten in Regensburg nicht über ein 1:1 hinauskamen. Nun soll auf heimischem Rasen wieder ein Dreier folgen. "Wir müssen unser Selbstverständnis und unser erarbeitetes Selbstbewusstsein morgen für die Sicherheit auf dem Platz nutzen, denn es gilt, die eigene Leistung immer wieder zu bestätigen", forderte Coach Daniel Scherning im Vorfeld der Partie und versprach: "Ich bin überzeugt, dass wir den nötigen Fokus auf den Platz bringen werden."

Darmstadt Hamburg Auf Seiten der Hessen, die im Hinspiel Anfang Dezember im Volksparkstadion nach zweimaligem Rückstand ein 2:2-Unentschieden ergatterten und die sich nach zehn Saisons im Sommer von Tobias Kempe trennen werden (283 Pflichtspiele), hat Trainer Florian Kohfeldt im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim SC Preußen Münster drei personelle Änderungen vorgenommen. Förster verdrängt Marseiler auf die Bank.

Braunschweig Düsseldorf Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Vorwoche insgesamt vier Änderungen. Die zuletzt gelbgesperrten Leon Bell Bell, Lino Tempelmann und Paul Jaeckel kehren ebenso in die Startelf zurück wie Ermin Bičakčić. Johan Gómez, Fabio Di Michele Sanchez und Kevin Ehlers rotieren auf die Bank, Jannis Nikolaou fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Bi den Gästen gibt s derweil nur einen Wechsel. Daniel Thioune schickt Shinta Appelkamp anstelle von André Hoffmann aufs Feld und stellt damit wohl wieder auf eine Viererkette um.

Darmstadt Hamburg Der Hamburger SV ist als Tabellenzweiter zwar weiterhin auf Kurs, die Bundesligarückkehr im siebten Anlauf endlich zu schaffen, muss durch eine unerwartete Durststrecke aber noch um diese bangen. Nachdem die Rothosen das Heimspiel gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig unerwartet mit 2:4 verloren hatten und im Gastspiel beim FC Schalke 04 trotz 87-minütiger Überzahl nicht über ein 2:2 hinausgekommen waren, verpassten sie auch am letzten Sonntag vor eigenem Publikum gegen den Karlsruher SC den vorletzten Schritt: Den Badenern unterlagen sie mit 1:2.

SSV Ulm Hannover Drei Spieltage vor dem Saisonende darf der SSV Ulm weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Grund dafür ist ein geglückter Trainerwechsel: Unter Robert Lechleiter, der im März Aufstiegs-Trainer Thomas Wörle ersetzte, punkten die Spatzen konstant und holten zuletzt drei Siege aus den vergangenen fünf Partien.

Darmstadt Hamburg Der SV Darmstadt 98 hat den Klassenerhalt in einer schwierigen Saison drei Spieltage vor Schluss rechnerisch perfekt gemacht. Infolge der beiden Heimsiege gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:0) und Hannover 96 (3:1) sowie dem dazwischen ergatterten 1:1-Unentschieden bei Hertha BSC reichte es für die Lilien zu einem 1:1-Remis beim SC Preußen Münster, durch das der Vorsprung auf den 16. Tabellenplatz bei zehn Zählern gehalten wurde. Den Endspurt können sie daher druckfrei angehen, wobei sie sich mit positiven Ergebnissen natürlich ein gutes Gefühl für die Sommerpause verschaffen wollen.

Braunschweig Düsseldorf Abstiegsangst gegen Aufstiegstraum – So könnte es über der heutigen Partie stehen. Die gastgebenden Braunschweiger liegen nach dem überraschenden 5:0-Erfolg von Münster in Magdeburg gestern nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und wollen den Vorsprung vor heimischem Publikum unbedingt wieder ausbauen. Die Fortuna hingegen könnte mit einem Auswärtsdreier nach Punkten zum Dritten Paderborn aufschließen und damit den Traum von der Rückkehr in die Bundesliga aufrechterhalten.

Darmstadt Hamburg Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der SV Darmstadt 98, seit dem letzten Wochenende rechnerisch gerettet, empfängt am 32. Spieltag den Hamburger SV, der den direkten Aufstieg trotz der jüngsten Patzer immer noch in der eigenen Hand hat. Der Anstoß im Merck-Stadion am Böllenfalltor soll um 13 Uhr erfolgen.

Braunschweig Düsseldorf Hallo und herzlich willkommen zum Samstag in Liga zwei! Eintracht Braunschweig hat am drittletzten Spieltag der Saison Fortuna Düsseldorf zu Gast. Um 13 Uhr rollt der Ball im Eintracht-Stadion!