Fußball-Bundesliga Das Restprogramm aller 18 Vereine Stand: 20.04.2024 00:59 Uhr

Wer trifft in der Fußball-Bundesliga im Endspurt der Saison 2023/24 wann auf wen? Ein Überblick über das Restprogramm aller 18 Klubs.

Platz 1: Bayer Leverkusen, 79 Punkte, +55 Tore

30. Spieltag: Borussia Dortmund (A) | So. 21.04.24, 17.30 Uhr

31. Spieltag: VfB Stuttgart (H) | Sa. 27.04.24, 18.30 Uhr

32. Spieltag: Eintracht Frankfurt (A) | So. 05.05.24, 17.30 Uhr

33. Spieltag: VfL Bochum (A) | So. 12.05.24, 19.30 Uhr

34. Spieltag: FC Augsburg (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 2: Bayern München, 63 Punkte, +46 Tore

30. Spieltag: Union Berlin (A) | Sa. 20.04.24, 18.30 Uhr

31. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: VfB Stuttgart (A) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: VfL Wolfsburg (H) | So. 12.05.24, 17.30 Uhr

34. Spieltag: TSG Hoffenheim (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 3: VfB Stuttgart, 63 Punkte, +33 Tore

30. Spieltag: Werder Bremen (A) | So. 21.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: Bayer Leverkusen (A) | Sa. 27.04.24, 18.30 Uhr

32. Spieltag: FC Bayern München (H) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: FC Augsburg (A) | Fr. 10.05.24, 20.30 Uhr

34. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 4: RB Leipzig, 56 Punkte, +34 Tore

30. Spieltag: 1. FC Heidenheim (A) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: Borussia Dortmund (H) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: TSG Hoffenheim (A) | So. 03.05.24, 20.30 Uhr

33. Spieltag: Werder Bremen (H) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: Eintracht Frankfurt (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 5: Borussia Dortmund, 56 Punkte, +23 Tore

30. Spieltag: Bayer Leverkusen (H) | So. 21.04.24, 17.30 Uhr

31. Spieltag: RB Leipzig (A) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: FC Augsburg (H) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A) | Sa. 11.05.24, 18.30 Uhr

34. Spieltag: Darmstadt 98 (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 6: Eintracht Frankfurt, 45 Punkte, +6 Tore

31. Spieltag: FC Bayern München (A) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: Bayer Leverkusen (H) | So. 05.05.24, 17.30 Uhr

33. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: RB Leipzig (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 7: FC Augsburg, 39 Punkte, -1 Tor

31. Spieltag: Werder Bremen (H) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: Borussia Dortmund (A) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: VfB Stuttgart (H) | Fr. 10.05.24, 20.30 Uhr

34. Spieltag: Bayer Leverkusen (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 8: SC Freiburg, 39 Punkte, -11 Tore

30. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (H) | So. 21.04.24, 19.30 Uhr

31. Spieltag: VfL Wolfsburg (H) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: 1. FC Köln (A) | Sa. 04.05.24, 18.30 Uhr

33. Spieltag: 1. FC Heidenheim (H) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: Union Berlin (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 9: TSG Hoffenheim, 36 Punkte, -8 Tore

30. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: VfL Bochum (A) | Fr. 26.04.24, 20.30 Uhr

32. Spieltag: RB Leipzig (H) | Fr. 03.05.24, 20.30 Uhr

33. Spieltag: Darmstadt 98 (A) | So. 12.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: FC Bayern München (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 10: 1. FC Heidenheim, 34 Punkte, -8 Tore

30. Spieltag: RB Leipzig (H) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: Darmstadt 98 (A) | So. 28.04.24, 19.30 Uhr

32. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (H) | So. 05.05.24, 19.30 Uhr

33. Spieltag: SC Freiburg (A) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Köln (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 11: Borussia Mönchengladbach, 31 Punkte, -6 Tore

30. Spieltag: TSG Hoffenheim (A) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: Union Berlin (H) | So. 28.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: Werder Bremen (A) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: VfB Stuttgart (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 12: Werder Bremen, 31 Punkte, -13 Tore

30. Spieltag: VfB Stuttgart (H) | So. 21.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: FC Augsburg (A) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (H) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: RB Leipzig (A) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: VfL Bochum (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 13: Union Berlin, 29 Punkte, -20 Tore

30. Spieltag: FC Bayern München (H) | Sa. 20.04.24, 18.30 Uhr

31. Spieltag: Borussia Mönchengladbach (A) | So. 28.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: VfL Bochum (H) | So. 05.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: 1. FC Köln (A) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: SC Freiburg (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 14: VfL Wolfsburg, 28 Punkte, -16 Tore

30. Spieltag: VfL Bochum (H) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: SC Freiburg (A) | Sa. 27.04.24, 15.30 Uhr

32. Spieltag: Darmstadt 98 (H) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: FC Bayern München (A) | So. 12.05.24, 17.30 Uhr

34. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 15: VfL Bochum, 27 Punkte, -25 Tore

30. Spieltag: VfL Wolfsburg (A) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: TSG Hoffenheim (H) | Fr. 26.04.24, 20.30 Uhr

32. Spieltag: Union Berlin (A) | So. 05.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: Bayer Leverkusen (H) | So. 12.05.24, 19.30 Uhr

34. Spieltag: Werder Bremen (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 16: 1. FSV Mainz 05, 26 Punkte, -17 Tore

30. Spieltag: SC Freiburg (A) | So. 21.04.24, 19.30 Uhr

31. Spieltag: 1. FC Köln (H) | So. 28.04.24, 17.30 Uhr

32. Spieltag: 1. FC Heidenheim (A) | So. 05.05.24, 19.30 Uhr

33. Spieltag: Borussia Dortmund (H) | Sa. 11.05.24, 18.30 Uhr

34. Spieltag: VfL Wolfsburg (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 17: 1. FC Köln, 22 Punkte, -28 Tore

30. Spieltag: Darmstadt 98 (H) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 (A) | So. 28.04.24, 17.30 Uhr

32. Spieltag: SC Freiburg (H) | Sa. 04.05.24, 18.30 Uhr

33. Spieltag: Union Berlin (H) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Heidenheim (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 18: Darmstadt 98, 14 Punkte, -44 Tore

30. Spieltag: 1. FC Köln (A) | Sa. 20.04.24, 15.30 Uhr

31. Spieltag: 1. FC Heidenheim (H) | So. 28.04.24, 19.30 Uhr

32. Spieltag: VfL Wolfsburg (A) | Sa. 04.05.24, 15.30 Uhr

33. Spieltag: TSG Hoffenheim (H) | So. 12.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: Borussia Dortmund (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr