FC-Sieg im Kellerduell Selke schießt Köln an Darmstadt vorbei Stand: 01.12.2023 22:54 Uhr

Der 1. FC Köln hat mit einem 1:0-Zittersieg bei Keller-Konkurrent Darmstadt 98 den letzten Platz der Fußball-Bundesliga verlassen und sich am Freitagabend (01.12.2023) sogar dank des besseren Torverhältnisses an den Lilien vorbeigeschoben.

"Wir sind im Abstiegskampf, für uns zählen Siege. Es war extrem wichtig" , sagte Selke anschließend: "Wir haben immer gesagt, wir wollen weniger reden und mehr machen. Es war ein gelungener Abend." Abwehrchef Timo Hübers lobte die Mannschaftsleistung: "Es war im Verbund gut."

Auch Coach Steffen Baumgart war froh: "Wir sind glücklich über die drei Punkte, viel mehr muss man zu diesem Spiel nicht sagen. Wir brauchen 30 Ecken für ein Tor, aber ohne diese Standardsituation hätten wir heute gar nicht getroffen."

Angst vor Fehlern, viele Fouls und Ballverluste

Es war insgesamt eine Partie mit ganz zäher Kost. Schon im ersten Durchgang zwischen dem zuvor Letzten und dem Viertletzten merkte man beiden Teams extrem die Angst vor Fehlern an. Risikovermeidung hatte oberste Priorität, es war phasenweise ein Gewürge und Geholze, ein Fehlpassfestival, überharte Fouls wie von Florian Kainz gegen Marvin Mehlem (18.) prägten das Geschehen. Nach vorne ging dem Tabellenstand entsprechend so gut wie gar nichts.

Die Darmstädter versuchten es immerhin ein paarmal aus der Distanz, Marvin Schwäbe im FC-Tor musste aber nicht eingreifen. Das komplette Armutszeugnis gab die Pausenstatistik wieder: Beide Teams hatten in den kompletten ersten 45 Minuten keinen (!) Schuss aufs gegnerische Tor abgegeben.

Baumgart wechselt zur Pause doppelt

Was Kölns Trainer Steffen Baumgart von der Darbietung seiner Mannschaft hielt, erschloss sich aus seiner Reaktion zur Pause: Sowohl Kainz als auch Luca Kilian hatten vorzeitig Feierabend, mit Luca Waldschmidt und Max Finkgräge wurde es zunächst aber auch nicht signifikant besser.

Immerhin durften aber beide Keeper dann auch mal einen Arbeitsnachweis erbringen. Schwäbe hielt in der 48. Minute ohne große Mühe einen Schuss von Tim Skarke, der in der 55. Minute auch noch eine weitere Chance per Schlenzer am rechten Eck vorbei vergab.

Schuhen erst stark, dann machtlos

Komplizierter wurde es auf der Gegenseite für Marcel Schuhen. Doch mit einem Klasse-Refelx parierte Darmstadts Torhüter in der 57. Minute einen harten Abschluss von Dejan Ljubicic. Drei Minuten später war Schuhen dann machtlos: Nach einem Eckball missglückte der Klärungsversuch der Lilien kolossal und landete direkte am langen Pfosten bei Davie Selke, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung vollstreckte.

Danach rückte der Video Assistant Referee zunehmend in den Mittelpunkt. Beim vermeintlichen 2:0 der Kölner in der 66. Minute durch Waldschmidt kam das Veto aus dem Kölner Keller, weil Passgeber Linton Maina zuvor im Abseits gestanden hatte.

Elfmeter für Darmstadt zurückgenommen

Sechs Minuten später war wieder Großalarm auf dem Platz und an den Seitenlinien. Patrick Ittrich hatte nach einem Schuss von Fabian Nürnberger auf Handelfmeter für Darmstadt entschieden, doch wieder meldete sich der VAR. Ittrich sah sich daraufhin die Szene nochmal am Videoschirm an und nahm den Strafstoß zurück: Timo Hübers hatte den Ball zwar eindeutig mit dem Ellenbogen geblockt, dabei aber die Arme auf dem Rücken verschränkt und direkt am Körper gehalten - die Korrektuir der Entscheidung war absolut vertretbar.

In der Folge bemühten sich die Darmstädter nach Kräften um den Ausgleich, doch die an diesem Abend absolut erstligataugliche FC-Abwehr ließ so gut wie gar nichts zu. Den Stress bis in die Nachspielzeit hätte sich Köln allerdings auch ersparen könne, doch Waldschmidt (89.) und Finkgräfe (90.+3) vergaben zwei Großchancen zum vorentscheidenden 2:0.

Darmstadt in Heidenheim, Köln gegen Mainz

Am kommenden Spieltag sind die Lilien in Heidenheim gefordert (Samstag, 09.12.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfangen die Kölner den 1. FSV Mainz 05 (17.30 Uhr).