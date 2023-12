Gegen ideenlose Wolfsburger Bochum feiert ersten Heimsieg der Saison Stand: 02.12.2023 17:26 Uhr

Der VfL Bochum hat sich am Samstag (02.12.2023) mit einem 3:1 (2:1) gegen den VfL Wolfsburg etwas aus dem Tabellenkeller befreit. Patrick Osterhage (19.) und Bernardo (39.) schossen Bochum in Front. Mattias Svanberg (45.) schaffte vor der Pause den Anschluss. Christopher Antwi-Adjej stellte den Endstand her (87.). Bochum verbesserte sich dadurch vorerst auf Rang zwölf, Wolfsburg liegt auf Position neun der Tabelle.

Für Bochum war es der erste Heimsieg der laufenden Saison und der zweite Saisonsieg in der Bundesliga. Der VfL hat nun 13 Zähler auf dem Konto. Für die Wölfe war es nach dem überraschenden Sieg gegen Leipzig nun wieder ein Rückschlag, die Niedersachsen verbleiben mit 16 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Bärenstarke Bochumer in Halbzeit eins

Den ersten Abschluss der Partie gab der VfL Wolfsburg ab - Lovro Majers Schuss aus 17 Metern verfehlte den linken Winkel knapp. Danach übernahm Bochum die Spielkontrolle, ohne sich ganz klare Gelegenheiten zu erspielen. Fast hätte ein Patzer von Koen Casteels im Gäste-Tor für die Führung gesorgt (14.). 60 Sekunden später war Casteels dann gegen Takuma Asano auf dem Posten. Osterhage belohnte die Gastgeber mit einem Flachschuss ins linke Eck schließlich für den starken Beginn.

Die Gastgeber blieben griffiger, nur im Abschluss fehlte es mitunter an Präzision: Asano zielte zu mittig auf Casteels (24.). Anthony Losilla hatte mit einem Pfostentreffer Pech (38.). Dann jedoch klingelte es: Bernardo köpfte nach einem Eckball zum zweiten Bochumer Treffer ein. Von den Gästen kam dagegen viel zu wenig - bis plötzlich Svanberg nach einem Pass von Jonas Wind alleine vor VfL-Torwart Manuel Riemann stand und zum Anschluss traf.

Wolfsburg offensiv zu ideenlos

Nach dem Seitenwechsel bot die Partie lange Zeit wenig Highlights. Wolfsburg probierte, sich gute Chancen herauszuspielen. Bochum verteidigte konzentriert alle Angriffsbemühungen der Gäste, setzte selber jedoch kaum Akzente im Angriff. Den ersten vielversprechenden Konter setzte Bochum erst Mitte der zweiten Halbzeit - in höchster Not wurde Asano noch abgelaufen (67.).

Die Wölfe kämpften sich im Anschluss zunehmend besser in die Partie. Riemann parierte stark gegen den eingewechselten Yannick Gerhardt (77.). Die Gäste drückten nun, die Gastgeber setzten auf Konter. Ein solcher entschied die Partie: Nach einem langen Abschlag verlängerte Moritz Kwarteng auf Joker Antwi-Adjej, der frei vor Casteels die Nerven behielt.

VfL in Hoffenheim, Wölfe noch im Pokal dabei

Am kommenden Spieltag ist der VfL Bochum bei der TSG gefordert (Freitag, 08.12.2023 um 20.30 Uhr). Wolfsburg tritt am Samstag vor heimischer Kulisse gegen den SC Freiburg an (15.30 Uhr). Allerdings sind die Wölfe zuvor am Dienstag (05.12.2023) um 20.45 Uhr im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. Die Partie wird live von der ARD im TV und im Stream auf sportschau.de übertragen.