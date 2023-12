45. +3 Halbzeitfazit:

Nicht verwunderlich, dass es bei der Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln zum Auftakt des 13. Spieltages zur Halbzeit 0:0 steht, denn keines der beiden Teams schaffte es bisher, einen seiner Torschüsse auch auf den Kasten zu bringen. In den ersten knapp zehn Minuten erweckte der Effzeh den Eindruck, das Aufeinandertreffen mit viel Tempo und Offensivdrang angehen zu wollen, dies erwies sich nur kurze Zeit später allerdings als Trugschluss. Im Anschluss entwickelte sich eine chancenarme Begegnung, die geprägt war von langen Bällen, harten Zweikämpfen und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Mal investierte die eine Mannschaft mehr ins Offensivspiel, mal die andere. Die Gäste wirken etwas zwingender, was die Tabellenlage aber auch verlangt.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Das Leder zirkuliert in den Defensivreihen der Gäste. Für Halbzeit Nummer eins sollte es das gewesen sein.

45. +1 Jetzt spielt es Köln von hinten heraus mal schnell, flach und direkt durch das Zentrum und erarbeitet sich auf der linken Seite viel Raum. Der Tiefenpass auf Heintz, der nicht unbedingt für seine Schnelligkeit bekannt ist, ist aber zu lang und nicht erreichbar. Das muss besser ausgespielt werden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Chabot wird halb links im Rückraum nicht wirklich angegangen und macht Meter. Er dringt bis an den Strafraum vor, um die Kugel dann nach links zu Maina zu legen. Auch dessen Flankenversuch wird abgefangen.

42. Kurz vor der Pause kommt der SVD noch einmal. Nach Ablage von Seydel am Strafraum hat Honsak aus 18 Metern zunächst eine gute Abschlussmöglichkeit, der Schlenzer mit links bleibt jedoch am ersten Verteidiger hängen. Der zweite Ball landet im linken Rückraum bei Kapitän Holland, der sich aus etwas mehr als 20 Metern ein Herz fasst und mit seinem starken linken Fuß abzieht. Der wuchtige Abschluss verfehlt den Querbalken im linken Eck um einen halben Meter.

40. Die erste Hälfte neigt sich dem Ende und wir warten immer noch auf die erste gute Torchance. Es ist wahrlich kein Fußball-Leckerbissen, wie so oft bei Kellerduellen lebt das Spiel von der Spannung.

38. Es gibt eine VAR-Überprüfung. Kilian geht rechts im Strafraum einem zweiten Ball hinterher und kommt vor Skarke an diesen. Der Kölner legt das Leder etwas vor und geht dann zu Boden. Die Wiederholung zeigt aber, dass der Darmstädter zwar nicht den Ball, aber auch Kilian überhaupt nicht berührte.

36. Erneut von Kainz getreten kann der Effzeh wieder kein Kapital aus dem Standard schlagen.

35. Auf der rechten Außenbahn setzt Ljubicic nun Thielmann per Flachpass in Szene. Einmal mehr wird der flache Flankenversuch zur Ecke abgefälscht.

33. Beide Teams wollen unnötige Risiken augenscheinlich vermeiden, weshalb hohe lange Bälle zumeist das Mittel der Wahl ist.

31. Das Geschehen ist in diesen Minuten sehr zerfahren und von vielen schnellen Ballverlusten und Ungenauigkeiten geprägt. Es kommt kaum ein geregelter Spielfluss zustande.

29. Auch der nächste Angriff der Geißböcke rollt über die linke Seite. Kainz steckt aus dem Zentrum heraus durch zu Martel. Auch dessen Hereingabe findet jedoch nicht ihr Ziel, sondern wird vom SV abgefangen.

28. Der SVD zieht sich in diesen Momenten wieder zurück und überlässt dem Gegner viel Platz beim Spielaufbau.

26. Diese führt Köln im Anschluss kurz aus, im halb rechten Rückraum weiß Ljubicic dann aber nicht wirklich etwas mit dem Leder anzufangen. Er spielt den Ball mit rechts flach und scharf in die Box, dort wird er allerdings direkt von der Verteidigung geklärt.

25. Nach einem schönen Flachpass von Heintz auf der linken Seite nach links in den Strafraum zu Maina hat dieser dort etwas Platz und versucht, Selke per Flachpass zu bedienen. Die Hereingabe wird zur nächsten Ecke geblockt.

25. Für Marvin Mehlem ist nun Tobias Kempe mit von der Partie.

24. Tobias Kempe Darmstadt Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Tobias Kempe

24. Marvin Mehlem Darmstadt Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Marvin Mehlem

23. Und weiter geht es zunächst mit einer weiteren Behandlungsunterbrechung von Marvin Mehlem, dessen Namen vom Stadion gesungen wird. Beim Mittelfeldspieler wird es wohl nicht weitergehen.

21. Das Merck-Stadion und Skarke sind aufgebracht. Letzterer schießt vor der gegnerischen Grundlinie einen Verteidiger an, von welchem die Kugel ins Toraus springt. Trotzdem geht es mit Abstoß weiter. Der Angreifer fasst dem Unparteiischen von hinten auf die Schulter und bekommt anschließend eine kleine Ansage, dann kann es weitergehen.

20. Die Nummer sechs der Hessen muss kurz behandelt werden, kann dann aber weiterspielen.

18. Florian Kainz Köln Gelbe Karte für Florian Kainz (1. FC Köln)

Es wird zum ersten Mal ruppiger. Florian Kainz rutscht noch in der gegnerischen Hälfte kurz vor der Mittellinie hart in Marvin Mehlems Beine und gibt ihm mit rechts, beim Versuch, den Ball zu treffen, noch einen schmerzhaften Tritt mit. Die Verwarnung geht in Ordnung.

16. Mit einer eher zufälligen Ablage eines langen Balles von der linken Verteidigerseite an den Sechzehner bedient Selke seinen Kapitän Kainz. Auch der nimmt sich den Distanzschuss und visiert mit rechts das linke Eck an. Der flache Abschluss aus knapp 25 Metern verpasst den linken Pfosten um einen guten Meter.

15. Vom hohen Tempo zu Beginn ist aktuell nichts mehr zu merken. Köln lässt das Leder in diesen Momenten hinten durch die eigenen Reihen laufen.

13. Der Effzeh ist wieder dran: Erst ist es Dejan Ljubicic aus dem rechten Halbraum, dann Dominique Heintz von links vom Sechzehner, die mit ihren Flanken den langen Davie Selke suchen. Beide Hereingaben werden von der aufmerksamen Darmstädter Defensive entschärft.

12. Mit einem flachen Pass aus dem linken Halbfeld heraus bedient Honsak den sich gut aufdrehenden Skarke. Aus gut 25 Metern fackelt der nicht lange und setzt zum Distanzschuss mit rechts an. Diesen verzieht er allerdings deutlich, die Kugel rauscht weit rechts am Kasten vorbei.

11. Die Anfangs-Drangphase der Domstädter hat ordentlich nachgelassen. In diesen Momenten zeigt Darmstadt die ersten Offensiv-Bemühungen.

9. Den tritt Nürnberger im Anschluss hoch und weit in die Box. Mittig am Fünfer kommt Schwäbe aus seinem Kästen und pflückt das Leder sicher aus der Luft.

8. Nun versuchen sich auch die Hausherren zum ersten Mal mit dem eigenen Spielaufbau. Im rechten Halbraum kommt Ljubicic mit seiner Grätsche zu spät gegen Mehlem und es gibt den ersten Freistoß. Die Weiß-Blauen versammeln sich im Sechzehner.

6. Vor allem die Gäste, die heute ganz in Rot auftreten, starten mit hohem Tempo in die Partie und drängen die Lilien in der Anfangsphase tief in deren Hälfte.

4. Kapitän Kainz bringt die Ecke von der rechten Seite mit rechts scharf und relativ flach in die Mitte. Am kurzen Pfosten kann die Verteidigung die Flanke per Kopf aus dem Gefahrenbereich befördern.

3. Auf der anderen Seite gibt Thielmann nach einem flachen Zuspiel halb rechts in der Box aus gut 20 Metern einen ersten Versuch ab, der geblockt wird. Im zweiten Anlauf holt 21-Jährige eine Ecke heraus.

1. Nach einem ersten beherzten Einsatz von Seydel auf der rechten Außenbahn, mit welchem er die Kugel gegen Heintz behauptet, hat Skarke danach dort sehr viel Platz und gibt das Leder mit rechts scharf an den Fünfer. Dort ist kein Abnehmer vorzufinden, es geht ohnehin aber die Fahne des Assistenten hoch: Skarke stand beim Abspiel im Abseits.

1. Es geht hinein in den ersten Durchgang! Schiedsrichter Patrick Ittrich gibt die Partie frei.

1. Spielbeginn

Man darf sehr gespannt sein, wie die Partie verlaufen wird! Wer behält beim Aufeinandertreffen der schlechtesten Defensive (Darmstadt: 33 Gegentore) und der schlechtesten Offensive (Köln: Neun Tore) die Oberhand?

Die Aussagen der beiden Übungsleiter versprechen hart umkämpfte 90 Minuten. Einer kleinen Stichelei war sich Lieberknecht vor der Partie auch nicht zu schade. Den Schneckenrennen-Kommentar seines Gegenüber konterte er mit diesen Worten: "Wir stehen über dem Strich. Wir fühlen uns also in unserem Schneckenhaus wohl. Wir schauen immer wieder mal raus und strecken unsere Fühler aus. Viele haben uns vor der Saison eher dort gesehen, wo der 1. FC Köln aktuell steht. Das entscheidende ist aber, dass wir auch nach Abpfiff des 34. Spieltags über dem Strich stehen."

Über den Gegner ließ der Kölner Coach verlautbaren: „Darmstadt wird eine sehr schwere Aufgabe, wo es auf Kleinigkeiten ankommt. Gerade in den letzten drei Spielen stehen sie wesentlich stabiler, was die Abwehrarbeit angeht. Ich glaube, dass es für beide Mannschaften nicht viele Chancen geben wird und die gilt es zu nutzen."

Effzeh-Trainer Baumgart bezeichnete den Abstiegskampf als ein Schneckenrennen zwischen sechs oder sieben Mannschaften. Mit Mainz, Union und Heidenheim bekommen es die Rheinländer nach der heutigen Partie in den nächsten Wochen ebenfalls mit direkten Konkurrenten zu tun und möchte möglichst heute schon punkten - bestenfalls dreifach, nachdem der Derby-Erfolg gegen Gladbach bisher immer noch den einzigen Saisonsieg darstellt.

Im Hinblick auf das anstehende Flutlichtspiel am Böllenfalltor konstatierte SVD-Trainer Lieberknecht: „Viele sprechen von einem 6-Punkte-Spiel. Ich würde sogar sagen, es ist ein 9-Punkte-Spiel, wenn der Spieltag perfekt läuft. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Spiel freuen, bei dem es auf dem Platz heiß hergehen wird." Die Aussage unterstreicht den Stellenwert der Begegnung. Wir befinden uns zwar noch in der Hinrunde, doch bereits jetzt werden die Weichen für die kommenden Monate gestellt.

Nachdem es Trainer Steffen Baumgart bei den Domstädtern gegen die Bayern defensiv mit einer Fünferkette probierte, setzt er heute wieder auf die klassische Viererkette. Personell nimmt er nur eine Anpassung vor: Für den angeschlagenen und nicht im Kader stehenden Rasmus Carstensen spielt Dominique Heintz von Beginn an. Wenigstens eine gute Nachricht für Köln: Nach seinem Kreuzbandriss von vor über einem Jahr hat es Florian Dietz zum ersten Mal wieder in den Kader geschafft.

Bei den Lilien nimmt Coach Lieberknecht im Vergleich zum 1:1 beim SC Freiburg nicht ganz unfreiwillig insgesamt drei Veränderungen vor. Stammkeeper Schuhen kehrt nach einer Muskelverletzung zwischen die Pfosten zurück, dafür nimmt Brunst wieder auf der Bank Platz. In der defensiven Dreierkette ersetzt der von einer Gelbsperre zurückkehrende Klarer den verletzten Zimmermann. Darüber hinaus rückt Gjasula für Bader, der aufgrund von Hüftproblemen nicht einsatzbereit ist, in die Startformation.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams, die wie gewohnt unter gleichnamigem Reiter oder unter Taktik eingesehen werden können.

Zum zweiten Mal hintereinander muss der 1. FC Köln bereits zum Flutlichtspiel am Freitagabend ran und hofft beim heutigen Auswärtsspiel gegen den SV Darmstadt 98 auf einen besseren Ausgang als bei der knappen 0:1-Heimniederlage gegen den FC Bayern von vor einer Woche. Mit mickrigen sechs Zählern aus zwölf Partien stellt der Effzeh aktuell das Schlusslicht der Liga, könnte die Lieberknecht-Truppe mit einem Sieg allerdings überholen. Diese rangiert vor dem Spieltag mit neun Punkten über dem Strich auf dem 15. Platz.