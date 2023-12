Eintracht wieder schwach Augsburg schießt Frankfurt in eine Mini-Krise Stand: 03.12.2023 21:26 Uhr

Der FC Augsburg hat auch sein sechstes Spiel in der Fußball-Bundesliga unter Jess Thorup nicht verloren. Dagegen kassierte Eintracht Frankfurt beim 1:2 (0:1) am Sonntag (03.12.2023) nach einer sehr schwachen Leistung wettbewerbsübergreifend die dritte Niederlage in Folge.

Wenn die eine Mannschaft dreimal in Folge 1:1 spielt und die andere zwei Partien hintereinander mit 1:2 verliert, sollten die Erwartungen an ein Spiel in Sachen Offensivfußball nicht allzu hoch sein. So war es auch zwischen Augsburg und Frankfurt, die beide gerade nach vorne zuletzt keine starken Leistungen zeigten und auch unter Beweis stellten, dass sie am Ball nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen.

Augsburg drückt kurz und belohnt sich dafür

Frankfurt hatte zwar in der achten Minute die erste Chance durch Paxton Aaronson, der an Finn Dahmen scheiterte, und Dina Ebimbe, der den Ball im Nachsetzen nicht im Tor unterbekam, doch das war es auch schon an gelungenen Aktionen in der ersten Halbzeit. Das Team von Trainer Dino Toppmöller versuchte zwar, das Spiel zu kontrollieren, konnte sich in den entscheidenden Räumen aber nicht durchsetzen.

Und weil auch Augsburg lange Zeit sehr abwartend agierte, war es eine sehr zähe Partie - bis die Gastgeber sechs starke Minuten hatten. Ein FCA-Scheibenschießen sorgte für die erste Aufregung. Nach einem Freistoß wurde erst Felix Uduokhai geblockt, ein Schuss von Niklas Dorsch gehalten, dann Emerdin Demirovic auch geblockt, ehe Uduokhai das 1:0 erzielte (28.) - wäre da nicht bei Ansicht der Videobilder aufgefallen, dass es im Vorfeld eine Abseitsposition gegeben hatte.

Der Jubel war also nur kurz, aber er kam recht schnell wieder. Denn nach einem Fehler von Hugo Larsson am eigenen Strafraum schaltete Augsburg schnell um und erzielte in diesem Fall wirklich die Führung. Demirovic bediente Fredrik Jensen, der überlegt hoch ins lange Eck verwandelte (35.). Und weil Frankfurt auch danach nicht reagieren konnte, war es der letzte Höhepunkt einer dürftigen ersten Hälfte.

Iago bestraft schwache Frankfurter

Vor allem die Eintracht enttäuschte auch nach der Pause. Es gab mehrere Szenen, die sinnbildlich für den Auftritt waren, etwa eine Situation, in der Ansgar Knauff nicht die Flanke brachte, sondern mit dem Ball ins Toraus lief, weil er ihn sich zu weit vorgelegt hatte. Man könnte mehrere solcher misslungenen Aktionen aufzählen.

Und so reichte Augsburg nicht allzu viel Aufwand, um das Ergebnis noch komfortabler zu gestalten. Eine Flanke von Jensen lenkte Demirovic glücklich genau auf Iago weiter, der mit seinem schwächeren rechten Fuß genau ins lange Eck traf (58.). Spätestens in diesem Moment gab es kaum noch Zweifel, dass der FCA auch im sechsten Spiel unter Trainer Jess Thorup ungeschlagen bleiben wird - und nach seiner 1:1-Serie auch wieder siegreich sein wird.

Beide Torhüter im Fokus

Bei Frankfurt deutete sich dagegen nach den Niederlagen gegen den VfB Stuttgart und in der Conference League gegen PAOK ein weiterer Rückschritt an. Dabei hatte die Eintracht aufgrund der übrigen Ergebnisse die Möglichkeit, mit einem Sieg auf den sechsten Platz, der zur erneuten Teilnahme am Europapokal führen würde, vorzurücken. Doch die Leistung in Augsburg blieb auch nach dem 0:2 deutlich unter einem Top-6-würdigen Auftreten.

Und doch keimte plötzlich Hoffnung auf. Denn erst gelang es Omar Marmoush, FCA-Keeper Dahmen mit einem Schuss aus 15 Metern zu prüfen (72.), und dann glänzte Kevin Trapp im Frankfurter Tor. Nach einem Foul von William Pacho an Ruben Vargas gab es Elfmeter für Augsburg, doch der Nationalkeeper parierte den Schuss von Demirovic (76.).

Wenig später veredelten seine Vorderleute die Trapp-Tat auch noch - oder: sein Gegenüber Dahmen. Frankfurt mit einem guten Angriff über die linke Seite, nach dem Philipp Max den Ball scharf in die Mitte brachte, wo der Augsburger Torhüter mit dem Fuß abwehren wollte, aber das Spielgerät ins eigene Tor bugsierte (78.). Nur noch 1:2 aus Frankfurter Sicht dank eines verschossenen Elfmeters und eines Eigentors.

Augsburg verschafft sich Luft

Frankfurt baute in der Folge ein wenig Druck auf, aber blieb weiter viel zu harmlos. Mehr als drei Torschüsse, mit denen Dahmen keine Probleme hatte, kamen bei den Bemühungen nicht herum. Zudem vergab Jessic Ngankam ein Zufallsprodukt in der fünften Minute der Nachspielzeit kläglich. Und so blieb es bei der dritten 1:2-Niederlage in Folge und vor allem einer offensiven Schaffenskrise.

Derweil hat Augsburg sein Polster auf die Abstiegsplätze auf acht Punkte ausgebaut und ist jetzt sogar in der ersten Tabellenhälfte platziert. Und noch beeindruckender: seitdem Thorup da ist, ist der FCA das viertbeste Team der Bundesliga. In dieser Form muss sein Team bald nicht mehr auf die letzten Ränge schauen.

FCA in Bremen, Frankfurt empfängt Bayern

Augsburg trifft am 14. Spieltag auswärts auf Werder Bremen (Samstag, 09.12.2023 um 15.30 Uhr). Eintracht Frankfurt hat zur gleichen Zeit den FC Bayern München zu Gast.