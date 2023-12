Remis im Spitzenspiel Boniface rettet Leverkusener Serie gegen Dortmund Stand: 03.12.2023 19:40 Uhr

Mit viel Aufwand hat Bayer 04 Leverkusen am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga die erste Saison-Niederlage abgewendet. Der Tabellenführer kam am Sonntag (03.12.2023) gegen Borussia Dortmund nach Rückstand noch zu einem 1:1 (0:1).

Für den BVB-Treffer sorgte Julian Ryerson (5.) schon in der Anfangsphase. Victor Boniface (79.) glich für überlegene Leverkusener hochverdient aus. Leverkusen blieb damit auch im 20. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Da Bayern München wegen des Spielausfalls gegen Union Berlin spielfrei hatte, bleiben die Rheinländer mit 35 Punkten Spitzenreiter. Dortmund ist mit 25 Zählern Fünfter.

Die defensiv stark auf das Leverkusener Spiel abgestimmten Dortmunder schlugen gleich mit dem ersten Angriff zu. Niclas Füllkrug behauptete nach einer Ball-Staffette den Ball stark im Strafraum gegen Edmond Tapsoba. Der BVB rückte gut nach und Füllkrug bediente im richtigen Moment Linksverteidiger Ryerson, der durchstartete und von halblinks zum 1:0 einschoss.

VAR kassiert Wirtz-Treffer

Leverkusen übernahm danach zwar spielerisch das Kommando, eroberte Bälle, ließ den Ball in die Räume laufen, kam aber im Strafraum nicht in gute Abschlusspositionen. Der BVB verdichtete das Spiel extrem. Teilweise standen neun schwarz-gelbe Feldspieler im Sechzehner. Dem Team von Xabi Alonso fehlte der letzte Tick Präzision, um für Gefahr zu sorgen.

Und Pech hatte der Spitzenreiter dann auch noch. Als Florian Wirtz mit einem Kracher in den Winkel den vermeintlichen Ausgleich erzielte (45.+2), kassierte der VAR den Treffer wegen einer Abseitsstellung von Boniface in der Entstehung. So standen zur Pause zwar 9:2 Torschüsse, 63 Prozent Ballbesitz und 8:0 Ecken für Leverkusen zu Buche - aber eine 1:0-Führung für den BVB.

Dortmund mit großem Aufwand

In Halbzeit zwei blieben die Gäste ihrer Linie treu. Dicht aufgestellt und laufstark überließ Dortmund den Gastgebern das Feld. Leverkusen suchte mit variablem Spiel die Lücken. Aber anders als in den Spielen zuvor fehlten dem Alonso-Team die Präzision im Passspiel und das Tempo in die Tiefe.

Der erste Offensiv-Aufreger gehörte auch in Durchgang zwei dem BVB, aber Jamie Bynoe-Gittens wurde im Strafraum noch von Bayer-Verteidiger Odilon Koussounou abgefangen (52.). Richtung Dortmunder Tor wurde es kaum brenzlig und wenn waren Schlussmann Gregor Kobel oder immer wieder Mats Hummels zur Stelle. So grätschte Hummels in höchster Not noch in einen Schuss von Exequiel Palacios (62.).

Patrik Schick sofort im Brennpunkt

Leverkusen arbeitete sich an den leidensfähigen Dortmundern ab und zollte dem Aufwand immer mehr Tribut. Manchmal fehlte der letzte Schritt, manchmal der genaue Pass, bis dann Patrik Schick kam und alles veränderte. Der Stürmer war gerade Sekunden auf dem Feld, da wurde er von Koussounou im Strafraum freigespielt, legte quer und Boniface machte mit seinem achten Saisontreffer das 1:1.

Leverkusen bekam die zweite Luft und wollte mehr. Doch weder ein Schuss von Boniface (87.), den Kobel stark parierte, noch ein Kopfball von Schick (88.) fanden den Weg ins Ziel. Am Ende durften sich kämpferische Dortmunder über einen Punktgewinn freuen. Für Bayer 04 (22:6 Torschüsse, 16:1 Ecken) wäre am Ende vielleicht mehr drin gewesen.

Dortmund gegen Leipzig, Leverkusen in Stuttgart

Beide Teams sind unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Dortmund gastiert am Mittwoch (20.45 Uhr) im Achtelfinale beim VfB Stuttgart, Leverkusen empfängt am selben Tag (18 Uhr) Zweitligist SC Paderborn.

In der Bundesliga ist der BVB ist am 14. Spieltag gleich im nächsten Topspiel gegen RB Leipzig gefordert (Samstag, 09.12.2023 um 18.30 Uhr). Auch Bayer 04 Leverkusen hat das nächste Team aus den Top Fünf vor der Brust, ist einen Tag später beim VfB Stuttgart zu Gast (15.30 Uhr).