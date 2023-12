Sieg gegen Hoffenheim Gladbach orientiert sich Richtung Europa Stand: 02.12.2023 18:08 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Heimsieg in Serie gefeiert und damit zumindest vorübergehend den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Die Gladbacher gewannen am Samstag (02.12.2023) im Borussia-Park mit 2:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim.

Mönchengladbach konnte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen, unterbrochen durch die 2:4-Niederlage in der Vorwoche beim BVB, damit fortsetzen und kletterte mit dem Sieg auf den achten Tabellenplatz.

Hoffenheim dagegen wartet seit vier Ligaspielen auf einen Sieg, behauptet aber vorerst eine Platzierung in den internationalen Rängen. Das Erstaunliche an diesem Team: Mit der Niederlage in Gladbach kassierte die TSG ihre erste Auswärtspleite überhaupt im bisherigen Saisonverlauf.

Kabak patzt, Plea trifft

Alassane Pléa brachte die Borussia in der 58. Minute per Elfmeter in Führung - es war der erste Schuss auf den Kasten von Hoffenheims Keeper Oliver Baumann, der nach zuvor drei gehaltenen Strafstößen erstmals in dieser Saison vom Punkt überwunden wurde.

Vorausgegangen war ein geradezu amateurhaftes Abwehrverhalten von TSG-Innenverteidiger Ozan Kabak, der im 16er zu einer völlig unnötigen Grätsche gegen Plea ansetzte und prompt zu spät kam. Der Strafstoß war völlig berechtigt.

N'Goumou erzielt Gladbachs Siegtreffer

Gladbachs Freude über die Führung währte allerdings keine 120 Sekunden - dann traf Wout Weghorst per Kopf zum Ausgleich. Die Gäste bekamen die Partie im Anschluss wieder in den Griff und erspielten sich eine ganze Menge Ballbesitz.

Der nächste und löetzte Treffer fiel aber auf der anderen Seite: Nathan N'Goumou schlug zehn Minuten vor dem Ende für die Borussia zu - komplett alleine gelassen von Wolfsburgs Abwehr vollendete der Franzose eiskalt zum 2:1-Siegtreffer.

Hoffenheim empfängt Bochum, Gladbach gegen Union

Die Borussia feierte mit dem Sieg eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinale des DFB-Pokals am kommenden Dienstag gegen den VfL Wolfsburg. In der Liga geht es am Samstag mit dem Spiel bei Union Berlin (15.30 Uhr) weiter. Hoffenheim eröffnet den 14. Spieltag am Freitagabend zu Hause gegen den VfL Bochum.