Dank Kracher von de Ligt Dünne Bayern-Revanche in Freiburg Stand: 08.04.2023 18:23 Uhr

Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzte sich Bayern München mit 1:0 (0:0) beim SC Freiburg durch und revanchierte sich für die 1:2-Niederlage im DFB-Pokal wenige Tage zuvor.

Abwehrspieler Matthijs de Ligt gelang am Samstag (08.04.2023) für die - wie schon im Pokal-Duell - über weite Strecken überlegenen Münchener mit einem wuchtigen Distanzschuss der entscheidende Treffer (51.) - auch wenn der Niederländer hinterher am Sportschau-Mikrofon zugab: "Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt." Bayern München besiegte nach Borussia Dortmund in der Liga auch den zweiten Top-Vier-Konkurrenten in Folge und bleibt mit 58 Punkten Spitzenreiter.

Freiburg (47 Punkte) bleibt trotz des dritten sieglosen Ligaspiels in Folge zunächst auf Rang vier, könnte aber noch von RB Leipzig überholt werden.

Serge Gnabry als Mittelstürmer mit früher Großchance

Bayern begann mit vier Wechseln in der Startformation. Unter anderem ersetzte Serge Gnabry im Sturmzentrum den verletzten Eric-Maxim Choupo-Moting. Auch Sadio Mané und Jamal Musiala bekamen eine Chance. Den Münchenern war von Beginn an anzumerken, dass sie schnell in Ballbesitz und schnell in die Schnittstellen kommen wollten. In der Anfangsviertelstunde blieb Freiburg deshalb kaum Zeit zum Luftholen.

Schon in der 9. Minute hatte Gnabry die Führung auf dem Kopf, doch SC-Schlussmann Mark Flekken wischte den Versuch aus sechs Metern noch stark aus dem Eck. Freiburg setzte wieder auf Umschaltmomente, kam aber kaum zum Zug. So war lange Zeit ein Freistoß aus knapp 30 Metern von Michael Gregoritsch (16.) der einzige Schuss aufs Tor, aber kein Problem für Yann Sommer.

Ritsu Doan trifft für Freiburg nur den Pfosten

Bayerns Aktionen Richtung Tor verloren zwar im Verlauf der ersten Halbzeit etwas an Tempo, trotzdem hatten die Gäste durch Mané (18.) oder Leroy Sané (41.) ihre Möglichkeiten. Fast hätte aber Freiburg den Spielverlauf schon wie im Pokal auf den Kopf gestellt: Gregoritsch setzte sich links im Strafraum durch und brachte den Ball in den Fünfmeterraum. Dort drückte sich Ritsu Doan an Alphonso Davies vorbei - aber den Ball nur an den Pfosten (44.).

Der Freiburger Abnutzungskampf setzte sich auch Anfang der zweiten Halbzeit fort. Mit zum Teil allen Feldspielern am eigenen Strafraum versuchten die Gastgeber, das Spiel offen zu halten. Schließlich knackte ein Abwehrspieler per Distanzschuss den Riegel. Nach Zuspiel von Musiala donnerte de Ligt den Ball aus 25 Metern von halblinks zur Führung in den rechten Winkel.

Torwart Mark Flekken hält Freiburg im Spiel

Die Breisgauer bemühten sich, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Bayern hatte aber weitere Chancen. Flekken parierte erneut stark gegen einen Flugkopfball von Mané (57.). Kurz darauf setzte Sané einen Abschluss nach Solo von der Mittellinie übers Tor (60.).

Doch danach mobilisierte der SC noch einmal alle Kräfte und arbeitete sich Stück für Stück ans Tor heran. Die beste Möglichkeit hatte Gregoritsch mit einer Direktabnahme (71.). Doch Bayern-Torwart Sommer bekam im Fallen noch ein Bein hoch und wehrte den Versuch aus zehn Metern ab. In der Schlussphase traf Gnabry noch für München den Pfosten (90.+4). Bei aller Wucht und Willen blieb Freiburg dieses Mal aber ein weiterer Dreh wie im Pokal verwehrt.

Dafür ging es nach Abpfiff auf dem Spielfeld noch hoch her. Nach einer provozierenden Geste von Joshua Kimmich Richtung Freiburger Fans gab es auf dem Spielfeld einigen Tumult, so dass fast auch die angekündigte Trikot-Übergabe von Musiala an SC-Trainer Christian Streich unterging.

Bayern erst gegen City, dann gegen Hoffenheim

Bevor es in der Liga weitergeht, ist der deutsche Rekordmeister auswärts bei Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gefordert (Dienstag, 11.04.2023 um 21.00 Uhr).

Am 28. Spieltag empfängt der FC Bayern in der Bundesliga dann die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.04.2023 um 15.30 Uhr). Freiburg ist einen Tag später in Bremen gefordert (15.30 Uhr).