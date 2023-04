Gladbach verspielt Führung Später Ausgleich - Kolo Muani rettet Frankfurt einen Punkt Stand: 15.04.2023 21:15 Uhr

Borussia Mönchengladbach lag in der Fußball-Bundesliga lange in Führung gegen Eintracht Frankfurt - und musste sich doch mit einem 1:1 (1:0)-Remis begnügen. Der Ausgleich fiel in der Schlussphase.

Jonas Hofmann hatte Gladbach am Samstagabend (15.04.2023) in der 13. Minute in Führung gebracht. Der zweite Sieg in Folge gelang der Borussia trotzdem nicht. Es lief die 83. Minute, als Frankfurts Randal Kolo Muani doch noch den Ausgleich erzielte.

Die Tabelle der Fußball-Bundesliga weist für Eintracht Frankfurt auf Rang sieben 42 Punkte aus, Borussia Mönchengladbach ist Zehnter und hat 36 Zähler.

Neuhaus, Thuram, Hofmann - und dann Gladbacher Jubel

Die Führung für Gladbach fiel nach einer sehenswerten Kombination, entscheidend beteiligt war auch Florian Neuhaus.

Sein Pass landete auf der linken Seite bei Marcus Thuram, der mit viel Tempo an Kristijan Jakic vorbeizog und dann flach ins Zentrum spielte. Dort stand Hofmann und hatte wenig Mühe, sein neuntes Saisontor zu erzielen.

Frankfurt hat Chancen, trifft aber nicht

Fortan hatte Gladbach zunmächst mehr vom Spiel, Chancen erspielte sich die Borussia aber kaum noch. Gefährlicher war da schon die Eintracht aus Frankfurt. Erst wischte Gladbachs Torhüter Jonas Omlin einen abgefälschten Schuss von Djibril Sow so eben noch aus dem Winkel (23. Minute). Und unmittelbar vor der Pause setzten Rafael Borré und Buta Kolo Muani in Szene, doch der Franzose traf den Ball nicht richtig und scheiterte aus kurzer Distanz an Omlin.

Borussia: Omlin, immer wieder Omlin

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauenden auch nach Wiederanpfiff. Gladbach begann engagiert, verlor aber nach einer knappen Viertelstunde vollkommen die Spielkontrolle. Der Ausgleich für Frankfurt wäre in dieser Phase nicht unverdient gewesen, nur fiel er nicht. Noch nicht. Einmal, als Gladbachs Ramy Bensebaini in der 61. Minute vor Paxten Aaronson klären wollte und den Ball stattdessen Richtung eigenes Tor beförderte, fehlten Zentimeter. Am Ende rettete die Torlatte Gladbachs Führung.

Kurz darauf hieß Gladbachs Retter dann wieder Omlin, diesmal lenkte er einen Schuss des eingewechselten Éric Dina-Ebimbe mit den Fingerspitzen noch über das Tor. Es sollte nicht die letzte Parade des Schweizer Torhüters sein.

In der 75. Minute flankte Frankfurts Buta flach von der rechten Seite, er fand Kolo Muani. Doch Frankfurts Torjäger traf erneut nicht ins Tor, er traf diesmal den linken Pfosten. Von dort prallte der Ball zu Dina-Ebimbe, der aus kurzer Distanz zum Schuss kam, nur war da wieder Omlin. Er riss die Hand hoch, ein toller Reflex.

Kolo Muani erlöst Frankfurt

Acht Minuten später fiel dann doch noch der verdiente Ausgleich für die Eintracht. Eine Flanke von der linken Seite landete bei Kolo Muani, der den Ball annahm und dann ins kurze Eck schoss.

Omlin war in der richtigen Ecke, aber diesmal hielt er nicht. Der Schuss rutschte ihm unter dem rechten Arm durch.

Frankfurt vor dem nächstem Topspiel

Am 29. Spieltag ist Frankfurt in Dortmund zum nächsten Spitzenspiel zu Gast (Samstag, 22.04.2023 um 18.30 Uhr). Mönchengladbach empfängt tags darauf den 1. FC Union Berlin (19.30 Uhr).