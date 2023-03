Effektiv und spektakulär Borussia Dortmund überrennt den 1. FC Köln Stand: 18.03.2023 20:19 Uhr

Borussia Dortmund hat den 1. FC Köln mit wunderschönen Toren 6:1 (4:1) bezwungen - und konnte es eine Halbzeit lang ruhiger angehen lassen.

Vor allem Rafael Guerreiro mit einem Tor (15.) und zwei Vorlagen sowie Doppeltorschütze Donyell Malen überzeugten beim hoch verdienten Sieg. Angreifer Malen legte zweimal für Marco Reus auf (32., 70.) und traf selbst (36.). Mittelstürmer Sébastien Haller (17., 69.) gelangen seine Treffer zwei und drei im BVB-Trikot, Davie Selke (42.) sein erster im FC-Outfit.

Die Dortmunder spielten vor allem anfangs wie ein Titelanwärter, übernahmen zumindest vorerst Platz eins, der FC Bayern kann am Sonntag in Leverkusen aber nachlegen (17.30 Uhr, Live-Audio und -Ticker auf sportschau.de). Die Kölner bleiben nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge ein Abstiegskandidat, hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Dahoud ersetzt erkrankten Özcan

Dortmund musste kurzfristig Salih Özcan ersetzen, der langjährige FC-Spieler fehlte wegen eines Magen-Darm-Infekts. Für ihn kam Mahmoud Dahoud im defensiven Mittelfeld zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 12. August 2022 und spielte stark. Auch Torhüter Gregor Kobel fehlte wegen eines Infekts, wurde vertreten von Alexander Meyer.

Dortmund war von der ersten Minute an dominant und belohnte sich nach einer Viertelstunde. Malen tunnelte auf halbrechts Chabot und passte scharf in die Mitte. Dort kontrollierte Guerreiro den Ball geschickt und spitzelte ihn an Marvin Schwäbe vorbei ins lange Eck.

Reus mit der Hacke, Adamyan an den Pfosten

Noch schöner war das 2:0 kurz darauf: Reus passte per Hacke zu Guerreiro, der legte direkt zu Haller ab und dessen Linksschuss landete schlug unhaltbar ein. Die drei Dortmunder hatten zentral am Strafraum aber auch erstaunlich viel Zeit und nur einen Kölner Verteidiger gegen sich.

Der FC schaffte es kaum, für Entlastung zu sorgen, bis zur 21. Minute. Da schoss Sargis Adamyan, der überraschend neben Selke im Sturm beginnen durfte, aus spitzem Winkel, Meyer lenkte den Ball an den Pfosten. In der 26. Minute bekam Dahoud den Ball im Strafraum an Ball aus kurzer Distanz an die Hand. Der Arm war angewinkelt, die Hand auf Schulterhöhe. Schiedsrichter Daniel Siebert ließ weiterspielen, er und der VAR entschieden wohl auf natürliche Armhaltung, Dahoud befand sich bei der Aktion im Sprung.

Fünf Schüsse, vier Tore

Auch wenn die Kölner nun besser im Spiel waren - Dortmund schlug erneut zu. Erst scheiterte der fleißige Malen noch aus kurzer Distanz an Schwäbe, dann schlenzte Reus nach Ablage von Malen den Ball von halbrechts links oben ins Tor.

In der 36. Minute machte es Malen dann selbst, nutzte eine Kölner Fehlerkette. Hector stand falsch, Chabot griff nicht an - und Schwäbe konnte den scharfen, aber unplatzierten Schuss von Malen nur ins eigene Tor ablenken. Es war der fünfte Dortmunder Torschuss, vier davon waren drin.

Selke beendet Kölner Torflaute

Die Partie war damit vorentschieden, aber der FC beendete zumindest seine vier Spiele währende Torflaute. Winter-Zugang Selke traf im Nachschuss aus spitzem Winkel, es war sein erster Treffer für Köln im achten Spiel.

Die zweite Hälfte verlief zunächst ereignisarm, bis Dortmund wieder gnadenlos zuschlug. Einen Spitzen-Freistoß von Dahoud lenkte Schwäbe noch an die Latte, Haller staubte unbehelligt ab. Nur eine Minute später legte Malen mit etwas Glück zu Reus ab, der Kapitän traf flach unten links, Schwäbe war noch dran.

Danach kehrte wieder etwas Ruhe ein. Lauter wurde es nur bei den Kölner Pfiffen gegen den eingewechselten FC-Spieler Anthony Modeste und bei einem Doppel-Pfostentreffer in der 89. Minute. Dortmunds Niklas Süle scheiterte per Kopf, Kölns Kingsley Schindler aus kurzer Distanz.

"Der Klassiker" steht vor der Tür

Für Borussia Dortmund geht es nach der Länderspielpause in München mit dem Prestigeduell gegen den FC Bayern weiter (Samstag, 01.04.2023 um 18.30 Uhr). Köln empfängt einen Tag später Rivale Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr).