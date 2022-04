BVB mit Kräfteschonung in Halbzeit zwei

Nach der Pause zeigte sich Wolfsburg erstmals seit der dritten Minute wieder offensiv: Kobel entschärfte einen Distanzschuss von Jonas Wind (47.). Im Anschluss übernahm der BVB erneut die Kontrolle. Casteels parierte stark gegen Reus (50.). Nur drei Minuten später machte Haaland das halbe Dutzend voll. Das dritte Tor des Norwegers verhinderte Casteels (61.). Danach nahmen die Schwarz-Gelben etwas Tempo heraus.

Die Partie plätscherte dem Ende entgegen und BVB-Trainer Marco Rose nahm früh seine Stammkräfte vom Feld, um Kräfte zu schonen. Der VfL kam nun etwas auf: Aster Vranxx traf die Latte (70.). Dem eingewechselten Marin Pongracic, ausgeliehen von Wolfsburg an Dortmund, unterlief in der Schlussphase ein Stellungsfehler. Diesen nutzte Baku per Schuss in den Winkel zum Ehrentreffer der Gäste.