David Raum

David Raum, TSG 1899 Hoffenheim: Auf der linken Seite hat Hansi Flick in der Nach-Jonas-Hector-Zeit einiges ausprobiert, jetzt scheint er eine Dauerlösung gefunden zu haben: Raum ist schnell, defensiv und offensiv sehr stark und schlägt auch noch hervorragende Flanken: 13 direkt aufgelegte Tore (dazu noch drei selbst erzielt) sind ein herausragender Wert für einen Außenverteidiger.

Ansgar Knauff

Ansgar Knauff, Eintracht Frankfurt: Dass Borussia Dortmund für diesen Spieler keine Verwendung hatte, ist eigentlich unvorstellbar, wenn man ihn nach der Ausleihe ab dem 20. Spieltag in Frankfurt - vor allem auch auf europäischer Bühne - hat auftrumpfen sehen. Der rechte Flügelspieler brachte noch mehr Tempo in das Spiel der Glasner-Elf, war auf Anhieb eine Top-Verstärkung und erzielte entscheidende Tore. Beim BVB hatte er es vorher nur auf 109 Einsatzminuten gebracht und war sogar mal in die 3. Liga abgeschoben worden.

Christopher Nkunku

Christopher Nkunku, RB Leipzig: Ein Newcomer ist der französische Angreifer allenfalls bei der Équipe Tricolore, bei der ihn Coach Didier Deschamps sehr lange sehr hartnäckig ignoriert hat. Erstaunlich war die lange Zeit der Nichtbeachtung deshalb, weil der schnelle und trickreiche Stürmer nicht nur Tore am Fließband schießt (20 in dieser Saison), sondern auch noch ein herausragendes Auge für seine Nebenleute hat: 15 Assists machen ihn jetzt auch für die ganz reichen Klubs wie Paris St. Germain interessant.

Anthony Modeste

Anthony Modeste, 1. FC Köln: Schnell über die Außen und dann die Kugel in die Mitte Richtung Modeste befördern - das Erfolgsrezept der Kölner klingt sehr simpel, und doch hat es kaum ein Gegner geschafft, es wirksam zu verteidigen. 19 der 51 FC-Tore erzielte Modeste, es gibt in der Bundesliga keine größere Abhängigkeit eines Klubs von einem Spieler - doch der Einzug ins europäische Geschäft zeigt, dass die Kölner mit dem Fokus auf Modeste alles richtig gemacht haben.

Sebastian Polter

Sebastian Polter (VfL Bochum): Von Union Berlin schon für untauglich befunden und zu Fortuna Sittard abgeschoben - da verstand auf Anhieb nicht jeder in Bochum, warum der VfL Polter beim niederländischen Provinzklub ausgrub. Doch der lange Mittelstürmer erwies sich nicht nur wegen der Langzeitverletzung von Simon Zoller als extrem sinnvolle Verpflichtung. Seine zehn Tore trugen zu der Klasse-Saison des VfL ebenso bei wie seine Fähigkeit, vorne Bälle festzumachen und so seiner Mannschaft Zeit zum Durchatmen und Nachrücken zu verschaffen.

Jonathan Burkardt

Jonathan Burkardt, 1. FSV Mainz 05: Noch wartet Hansi Flick mit dem A-Elf-Debüt von Burkardt, doch das ist sicher nur eine Frage der Zeit: In der U-21-Nationalelf spricht Burkardts Quote mit neun Toren in 18 Spielen eine klare Sprache. Der ebenso kräftige wie schnelle Mittelstürmer ist ein Rohdiamant, der in dieser Saison noch viel liegen ließ und trotzdem auf elf Treffer und drei Assists kam. Sein Weg zu einem Spitzenklub scheint vorgezeichnet, in Dortmund gilt er als ein möglicher Nachfolge-Kandidat für Erling Haaland.