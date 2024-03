Pre-Playoffs in der DEL Adler Mannheim machen Einzug ins Viertelfinale klar Stand: 12.03.2024 22:05 Uhr

Die Adler Mannheim stehen im Viertelfinale der Deutschen EIshockey-Liga. Die Mannheimer gewannen auch das zweite Spiel in den Pre-Playoffs gegen die Nürnberg Ice Tigers. Die Serie wird im Modus "Best of Three" ausgetragen.

Nach dem 2:1 am Sonntag in eigener Halle gewannen die Adler nun auswärts 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). Evan Barratt hatte die Ice Tigers bereits nach 29 Sekunden in Führung gebracht, doch Leon Gawanke (19.) glich noch im ersten Drittel aus.

Ryan MacInnis (30.) und Tyler Gaudet (38.) trafen dann im Mitteldrittel zu einer Zwei-Tore-Führung für Mannheim. Der Anschlusstreffer der Nürnberger im Schlussdrittel durch Constantin Braun (48.) steckten die Adler noch schnell weg und stellen durch Jordan Szwarz (49.) den alten Abstand wieder her.

Jetzt gegen die Eisbären

Doch dann wurde es nochmal richtig spannend. Danjo Leonhardt stocherte für Nürnberg drei Minuten vor dem Ende den Puck zum 4:3 über die Linie. Doch erneut hatten die Adler eine Antwort parat - David Wolf und Daniel Fischbuch stellten per Empty-Net-Goals in der 59. und 60. Minute den Endstand zum 6:3 her.

Die Adler treffen jetzt auf die Eisbären Berlin. Ab dem Viertelfinale werden die Serie im Modus "best of seven" gespielt, zum Weiterkommen benötigt man also vier Siege.

Haie führen gegen Ingolstadt

Im anderen Duell der Pre-Playoffs stehen sich die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt gegenüber. Dort führen die Kölner in der Serie mit 1:0. Das nächste Spiel findet am Mittwoch um 19.30 Uhr statt (Live-Ticker bei sportschau.de).

Auf die Haie oder den ERC wartet Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven.