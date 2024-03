Riesenchance zum Ausgleich! David McIntyre setzt sich im Laufduell durch, erobert den Puck dann hinter dem Tor und findet vor der Kiste Nick Bailen. Der hat freie Bahn und will in die Fanghandecke, doch Garteig fährt die Pranke aus und macht das Ding fest!

Der ERC hat gut in die Partie gefunden und ist körperlich sofort voll da. Mit intensivem Forechecking machen die Oberbayern den noch nicht auf Betriebstemperatur agierenden Haien das Leben schwer und kommen immer wieder in gute Situationen.

Die Gäste aus Oberbayern stehen nach der Heimpleite nun mit dem Rücken zur Wand. Im fünften Saisonspiel gegen Köln war es für die Panther bereits die vierte Niederlage. Hoffnung schöpfen die Schanzer vor allem aus dem eigenen Saisonverlauf. "Wir haben unsere Widerstandsfähigkeit im Februar bewiesen, als wir mehrere Partien auch erst in Overtime oder Penaltyschießen gewonnen haben", stellte Coach Mark French fest. Was die Gäste besser machen wollen, gab derweil Wojciech Stachowiak aus: "Es geht darum, Fehler zu vermeiden, schlauer mit der Scheibe umzugehen, die Pucks zum Tor zu bringen und sich dort die Rebounds zu sichern", so der Ingolstädter Angreifer.

Die Haie haben am Sonntag in Ingolstadt einen Traumstart in diese kurze Best-of-3-Serie hingelegt. Angeführt von einem überragenden Justin Schütz, der den ersten Hattrick seiner PENNY DEL-Geschichte erzielen konnte und auch noch einen Assist beisteuerte, eilten die Rheinländer zu einem ungefährdeten 5:1-Erfolg und haben so heute schon den ersten Matchpuck. Mit der Unterstützung der Zuschauer im Kölner Haifischbecken soll heute der Deckel draufgemacht werden. "Wenn ich höre, dass sich unter der Woche wieder 17.000 Kölner und Kölnerinnen angekündigt haben, freue ich mich sehr. Das gibt unserer Mannschaft einen Schub", so Moritz Müller im Vorfeld der Partie.