51. Spieltag in der DEL DEL - Augsburg verspielt letzte Chance Stand: 03.03.2024 17:24 Uhr

Die Augsburger Panther haben die letzte Chance auf den sportlichen Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verspielt, jetzt droht der Abstieg. Gegen die Düsseldorfer EG verloren die Schwaben ihr letztes Heimspiel mit 1:3 (1:2, 0:0, 0:1), damit steht das DEL-Gründungsmitglied schon vor dem Hauptrundenabschluss am Freitag (19.30 Uhr) beim Meister Red Bull München als Tabellenschlusslicht fest.

Jetzt beginnt das Warten zwischen Hoffen und Bangen: Denn den Gang in die DEL2 müssten die Augsburger nur antreten, wenn sich die Kassel Huskies oder die Krefeld Pinguine Ende April zum Zweitligameister krönen sollten.

Vor einem Jahr blieben die Panther erstklassig, weil die beiden aufstiegsberechtigten Klubs in den Play-offs gepatzt hatten. Auch in dieser Saison haben von den verbliebenen Teams nur Kassel und Krefeld eine DEL-Lizenz beantragt. "Wir müssen jetzt schauen, was passiert. Es tut mir leid für Augsburg" , sagte Trainer und Manager Christof Kreutzer nach der siebten Pleite in Folge bei MagentaSport, "am Ende des Tages haben wir einfach zu wenig Tore geschossen. Dass die Fans pfeifen, kann ich verstehen."

Iserlohn und Düsseldorf bleiben erstklassig

Den vorzeitigen Klassenerhalt feierten neben der DEG auch die Iserlohn Roosters, die bei den Frankfurt Lions 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) siegten. Zum Jahreswechsel hatten die Sauerländer am Tabellenende noch elf Punkte hinter Augsburg gelegen.

Als Tabellenführer gehen die Fischtown Pinguins in den Showdown um den Hauptrundensieg. Die Bremerhavener bezwangen die Adler Mannheim nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Die Eisbären Berlin liegen vor dem direkten Duell gegen Bremerhaven am Freitag (19.30 Uhr) trotz des 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) beim Titelverteidiger München zwei Punkte zurück.

Straubing Tigers mit Heimrecht

Das Heimrecht im Viertelfinale sicherten sich die Straubing Tigers, die trotz des 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) bei den Schwenninger Wild Wings Platz drei sicher haben. Die Grizzlys Wolfsburg müssen nach dem 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) gegen die Nürnberg Ice Tigers noch um Rang vier zittern. Schwenningen sicherte sich Platz sechs und damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale.

In die Vor-Play-offs müssen Mannheim und die Kölner Haie, die 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) beim ERC Ingolstadt gewannen. Jordan Southorn brachte die Augsburger früh in Führung (7.), doch nur 24 Sekunden später glich Kenny Agostino für die DEG aus. Ex-Nationalspieler Sinan Akdag drehte nur zwei Minuten später das Spiel komplett (9.), Brendan O'Donnell erhöhte (52.). Für Iserlohn trafen Nationalspieler Colin Ukbekile, Eric Cornel und Tyler Boland.