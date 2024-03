Basketball in der NBA Doncic-Serie reißt, doch Dallas siegt Stand: 12.03.2024 07:53 Uhr

Auch mit einem "normalen" Luka Doncic bleiben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in Schlagdistanz zu den direkten Playoff-Plätzen.

Das Team um Nationalspieler Maximilian Kleber holte beim 127:92-Sieg bei den Chicago Bulls den dritten Erfolg in Serie und steht nach 65 Spielen auf Rang acht im Westen. Superstar Doncic erzielte zwar erneut ein "Triple-Double", jedoch ohne 30 Punkte. 27 Zähler, zwölf Rebounds und 14 Assists standen für den Slowenen am Ende auf dem Scoreboard. Zum 17. Mal in dieser Saison legte er damit in allen Kategorien zweistellig auf, beendete aber auch seine Rekordserie von zuvor sechs 30-Punkte-"Triple-Doubles" in Serie.

Jason Kidd: "Auf einem anderen Niveau"

Kleber erzielte von der Bank zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist in 13 Minuten. "Für ihn geht es um den Sieg", sagte Dallas-Coach Jason Kidd über Doncic: "Ich weiß nicht, ob Zahlen ihm heute wirklich etwas bedeuten. Aber wenn er in den Ruhestand geht, wird er zurückblicken und feststellen, dass das Spiel, das er gespielt hat, auf einem anderen Niveau war als alle anderen."

Auch Jokic glänzt

Auch der zweimalige MVP Nikola Jokic glänzte beim 125:119 gegen die Toronto Raptors mit einem "Triple-Double" (35 Punkte, 17 Rebounds, zwölf Assists) für die Denver Nuggets, die Zweiter im Westen bleiben.

Die Boston Celtics - Tabellenführer im Osten - gaben sich beim 121:99 bei den Portland Trail Blazers keine Blöße, in San Antonio konnte hingegen auch ein gut aufgelegter Victor Wembanyama mit 27 Zählern die 51. Saisonniederlage beim 102:112 gegen die Golden State Warriors nicht verhindern.