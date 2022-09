Basketball-EM vor K.o-Spielen DBB-Team ist bereit für den "Greek Freak" Stand: 09.09.2022 10:23 Uhr

Deutschlands Basketballer fühlen sich bei der Heim-Europameisterschaft nach einer starken Vorrunde bereit für die ganz großen Aufgaben. Im EM-Achtelfinale geht es am Samstagabend (10.09.2022) in Berlin gegen Montenegro, im Viertelfinale könnte es dann für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) zu einem Duell mit Griechenland und Giannis Antetokounmpo kommen.

Von Christian Mixa

Die Basketball-Europameisterschaft war bislang auch ein Wettschießen zweier NBA-Superstars: Giannis Antetokounmpo gegen Luka Doncic. Auf wen er denn selber als Topscorer setzen würde, wurde Doncic bei der Medienrunde nach dem Sieg gegen Deutschland gefragt. Da hatte die slowenische Scoring-Maschine dem Gastgeber gerade 36 Punkte eingeschenkt.

Giannis Antetokounmpo, Spitzname "Greek Freak", hatte fast zeitgleich bei Griechenlands Erfolg gegen die Ukraine 41 Punkte aufgelegt. " Ich würde auf Giannis setzen ", sagte Doncic und schob grinsend hinterher: " Weil er Giannis Antetokounmpo ist ."

Keine 24 Stunden später war es dann allerdings Doncic, der die Leistung des Griechen noch toppte: Mit 47 Punkten gegen Frankreich erzielte Doncic den zweitbesten Wert, den jemals ein Spieler bei einer EM in einem Spiel erzielte, unter anderem hatte Doncic mit seiner Bestmarke einen gewissen Dirk Nowitzki überholt.

DBB-Team erst gegen Montenegro, dann wohl gegen Griechenland

Die deutsche Mannschaft kann sich wahrscheinlich schon bald selbst ein Bild machen, welche der zwei Basketball-Naturgewalten die Mächtigere ist: Im Achtelfinale geht es für das DBB-Team zunächst gegen Montenegro.

Sollte Deutschland die Aufgabe gegen die unangenehmen, physischen Montenegriner bewältigen, dann wartet im Viertelfinale aller Voraussicht nach Griechenland - mit Antetokounmpo. Die Griechen sind in ihrem Achtelfinale gegen Tschechien klarer Favorit, sie gingen souverän und ungeschlagen durch die Vorrunde, in einer kniffligen Gruppe mit Co-Gastgeber Italien, Kroatien und der starken Ukraine.

Team Griechenland - mehr als nur Antetokounmpo

Griechenland hat nicht nur seinen Anführer Antetokounmpo, der von kaum einer Defensive der Welt aufzuhalten ist. Die Griechen haben um ihren Superstar herum eine schlagkräftige, erfahrene Einheit geformt: Mit Spielmacher Nick Calathes, gefährlichen Schützen wie Tyler Dorsey und routinierten Strategen wie Kostas Sloukas.

Für die deutsche Mannschaft wäre ein mögliches Duell im Viertelfinale eine echte Bewährungsprobe: In der Vergangenheit gab es für das deutsche Team in großen Spielen gegen die Griechen oft nichts zu holen. Auch nicht für die Generation um Dirk Nowitzki, deren Traum vom Titel im EM-Endspiel 2005 gegen Theo Papaloukas und Co. platzte.

Lo, Thiemann, Wagner, Schröder - viele Anführer im DBB-Team

Doch das deutsche Team des Jahres 2022 ist ein anderes. In der Vorrunde hat die Mannschaft bewiesen, dass sie auch Top-Nationen in Schach halten kann. Und dass es neben Kapitän Dennis Schröder mehrere Spieler gibt, die Verantwortung übernehmen.

Mal sind es Maodo Lo und Johannes Thiemann vom Meister Alba Berlin, mal der junge Franz Wagner, der gegen die Litauer groß aufspielte, oder der bisherige Reservemann Chris Sengfelder, der gegen Ungarn seine Minuten eindrucksvoll nutzte.

Maodo Lo: "Wir wissen, dass wir jeden schlagen können"

" Wir wissen jetzt, was nicht passieren darf. Und wie wir stattdessen spielen sollten ", sagte Maodo Lo. Die Mannschaft fahre mit einem guten Gefühl nach Berlin und ausreichend Selbstvertrauen, das vom Verband ausgegebene Ziel, eine Medaille, zu erreichen. "Wir wissen, wenn wir unseren Spielstil durchsetzen, dann können wir jeden schlagen ", sagte der Spielmacher aus Berlin.

Spielmacher Lo: Viel Selbstvertrauen vor den K.o.-Spielen bei der Basketball-EM

Das DBB-Team möchte sich im Vergleich mit den großen Basketballnationen nicht länger kleiner machen, als es eigentlich ist: Neun der zwölf Akteure im Kader waren zuletzt bei einem Klub in der NBA oder in der Euroleague unter Vertrag.

Alle sind gestandene Spieler, die sich seit Jahren auf höchstem internationalen Niveau beweisen. Zudem hat sich im bisherigen Turnierverlauf noch keine Mannschaft herauskristallisiert, die über den kompletten Kader gesehen wirklich besser besetzt erscheint als das deutsche Team - auch nicht der Top-Favorit aus Serbien.

Sollte das DBB-Team nach Montenegro auch Griechenland aus dem Weg räumen, könnte es im Halbfinale wieder gegen Litauen gehen. Oder gegen Spanien, den Weltmeister, der allerdings nach einem größeren Umbruch längst nicht mehr die alte Dominanz ausstrahlt.

DBB-Team hofft auf Heimvorteil auch in Berlin

Neben dem guten Teamgeist darf die deutsche Mannschaft auf dem Weg zur angepeilten Medaille auch weiter auf den Heimvorteil bauen. Schon bei den Vorrundenspielen in Köln wurde das Team von der " unglaublichen Stimmun g" getragen, wie Johannes Thiemann bestätigte: " Ich hoffe, in Berlin wird es genauso geil. Wenn nicht sogar besser, schließlich sind es die K.o.-Spiele. "

Womöglich bekommt die Mannschaft dann auch die Chance zur Revanche gegen die Slowenen um Luka Doncic - Slowenien wäre ein möglicher Gegner im Finale am 18. September.