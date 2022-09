Basketball-Jungstar bei der EM Franz Wagner - mehr als ein Posterboy Stand: 05.09.2022 14:20 Uhr

Franz Wagner setzt seine erstaunliche Entwicklung nach dem ersten Jahr in der NBA bei der Nationalmannschaft fort und ist auf dem besten Weg, schon bei seinem ersten großen Turnier zum Führungsspieler zu werden. Im Spiel um den Gruppensieg bei der Basketball-Europameisterschaft gegen Slowenien baut das deutsche Team am Dienstagabend (06.09.2022) auch wieder auf seinen Jungstar.

Von Christian Mixa, Köln

So viele Stars aus der NBA sind wohl noch nie versammelt gewesen bei einer Basketball-Europameisterschaft. Die Veranstalter haben sie auch überall groß plakatiert, rund um die Kölner Arena. Ein paar der NBA-Größen haben die deutschen Fans auch schon live erleben können, bei den Vorrundenspielen der deutschen Mannschaft: Frankreichs Rudy Gobert und Litauens Jonas Valanciunas zum Beispiel, zwei allein schon aufgrund ihrer Physis furchteinflößende Spieler.

Die beiden NBA-Stars haben eine weitere Sache gemeinsam: Beide standen jeweils im Schatten eines anderen Spielers, der auf den Werbebannern fehlte, aber bislang der eigentliche Posterboy des Turniers ist. Franz Wagner, vor wenigen Tagen 21 Jahre alt geworden, aber schon jetzt nahezu unverzichtbar für die deutsche Mannschaft.

Wagner gegen Litauen entscheidender Mann

Beim Auftaktsieg gegen Frankreich spielte Wagner eine tragende Rolle bei der starken Defensiv-Leistung des deutschen Teams, das die französischen Stars um Gobert aus dem Spiel nahm. Litauens Star Valanciunas wiederum erzielte gegen Deutschland zwar 34 Punkte. Überstrahlt wurde dies am Ende jedoch, nicht nur wegen des deutschen 109:107-Erfolgs, von der Leistung des jungen deutschen NBA-Profis auf der anderen Seite: Franz Wagner, bei den Orlando Magic unter Vertrag, wurde zum entscheidenden Faktor im deutschen Angriffsspiel.

Ein ums andere Mal ließ er dabei auch Valanciunas alt aussehen, Litauens Korbbewacher musste immer wieder aus der Zone rausrücken, um Wagners Attacken abzuwehren. Und kam dann doch meistens zu spät, um den jungen deutschen Überflieger am erfolgreichen Abschluss zu hindern - oder daran, dass Wagner den Ball auf einen freien Mitspieler passen konnte.

video Basketball-WM Deutschland schlägt Litauen und steht im Achtelfinale In einer hochspannenden Partie kann sich die deutsche Nationamannschaft knapp gegen Litauen durchsetzen und steht im Achtelfinale bei der Basketball-EM.

Vor der Halbzeitpause zehn Punkte in Serie

Vor der Halbzeitpause erzielte Wagner zehn Punkte in Serie - und war auch danach kaum zu stoppen, obwohl Litauens Verteidigung fast alles unternahm: Einmal versenkte Wagner den Ball mehr als eineinhalb Meter hinter der Dreierlinie postiert im litauischen Korb.

Am anderen Ende des Spielfelds stoppte er den durchgebrochenen Valanciunas erfolgreich beim Abschluss - und putschte danach das Publikum in der Halle auf. Spätestens da hatte der 21-Jährige auch die Rolle des emotionalen Anführers übernommen, in einer nervenstrapazierenden Atmosphäre, gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Gegner mit mehr als 5.000 mitgereisten, enthusiastischen Fans in der Halle.

Maodo Lo über Franz Wagner: "Ein Segen, ihn im Team zu haben"

"Er ist einfach unglaublich, etwas ganz Besonderes. Sein Spielverständnis, seine Aggressivität, seine mentale Stärke. Was mich am meisten beeindruckt, ist die Ruhe, die er auf dem Feld ausstrahlt ", sagte Maodo Lo nach dem Spiel über seinen jungen Mitspieler. " Er ist ein super Typ, auch außerhalb des Courts. Es ist ein Segen für uns, dass wir ihn im Team haben ." Der Bundestrainer Gordon Herbert hob die große Bescheidenheit von Wagner hervor, und dessen Lernbereitschaft: " Er ist ein Spieler, der es einem als Coach sehr leicht macht. "

Dass Wagner nach einer beeindruckenden Debüt-Saison in der NBA, wo er zu einem der besten fünf Rookies gewählt wurde, auch bei der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle einnehmen könnte, darauf hatte man beim Deutschen Basketball-Bund (DBB) vor dem Turnier insgeheim gehofft. Dass der junge Berliner aber gleich bei seinem ersten Sommer im DBB-Team tatsächlich soviel Verantwortung schultert, war so nicht erwarten.

Video Basketball-EM Franz Wagner: "Die Fans waren richtig crazy" Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel bei der EM gewonnen. Franz Wagner spricht nach dem Sieg gegen Litauen über die Stimmung und die Fans vor Ort.

Übers College in die NBA - steiler Aufstieg von Franz Wagner

Es ist die nächste Stufe beim steilem Aufstieg des Berliners, der mit 16 Jahren sein Profi-Debüt gab und, ebenso wie sein Bruder Moritz, übers College in der NBA landete, als eines der zehn besten Talente des Draft-Jahrgangs. Langjährige Weggefährten wie Marius Huth, Nachwuchstrainer bei Alba Berlin, zeigen sich darüber weniger erstaunt: " Körperlich hat er sich in den vergangenen drei, vier Jahren noch einmal enorm entwickelt ", sagte Huth, der den jungen Franz bei Alba schon als Neunjährigen trainiert hat und bei der EM auch für den DBB im Einsatz ist.

Huth erinnert sich an Wagners Zielstrebigkeit und den besonderen Ehrgeiz, dies habe ihn schon als Zwölfjährigen im Training von allen anderen Kids unterschieden. " Mental und charakterlich war er schon immer bereit, er macht alles für den Erfolg. Er ist weniger extrovertiert. Aber an Selbstbewusstsein hat es ihm nie gemangelt. “

Neues Selbstbewusstsein im DBB-Team - auch dank Franz Wagner

Bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft in diesem Sommer hat Wagner von Anfang an auch eine gewisse Unbekümmertheit mit ins Team gebracht. Geholfen haben dürfte ihm dabei sicherlich auch, dass er unbelastet von der jüngeren Vergangenheit, vor allem dem Scheitern bei der WM 2019, beim deutschen Team ankam.

Wagner demonstrierte aber auch von Beginn an ein neues Selbstverständnis beim deutschen Team, dessen Leistungsstärke vor dem Turnier durchaus angezweifelt worden war, vor allem nach einer schwierigen Vorbereitung und zahlreichen Ausfällen. Er war auch einer der wenigen im Team, die die ehrgeizige Zielvorgabe des Verbands vor dem Turnier übernahmen und nach außen vertraten: " Wir haben uns das große Ziel gesetzt, eine Medaille zu holen ". Kampfansagen, wie man sie zuvor eigentlich nur von Dennis Schröder zu hören bekam.

Dass das deutsche Team bislang so überzeugend durch die Vorrunde gerauscht ist, in der mit Abstand schwierigsten Gruppe des Turniers mit drei Titelkandidaten, mag Wagner auch nicht als große Überraschung ansehen: " Wir haben viel Talent, unsere Teamchemie ist sehr gut. Wir wissen, dass wir immer eine Chance haben, wir gehen selbstbewusst in jedes Spiel. "

Endspiel gegen Slowenien um den Gruppensieg

Nach drei Siegen ist die deutsche Mannschaft vorzeitig fürs Achtelfinale in Berlin qualifiziert, dort würden auch alle weiteren Spiele stattfinden, bis zu einem möglichen Endspiel um den Europameister-Titel. Für den Youngster im DBB-Team ist dies eine weitere, besondere Pointe: " Ich komme aus Berlin, habe dort seit drei Jahren nicht mehr gespielt ", sagte Wagner. " Es ist richtig cool, jetzt zurückzukehren, als Nationalspieler, für diese großen Spiele. "