Deutsche Basketballer vor der Heim-EM Das große Versprechen

Von Christian Mixa

Die deutschen Basketballer haben die wohl talentierteste Generation seit der Ära von Dirk Nowitzki. Die Europameisterschaft (1. September bis 18. September) im eigenen Land ist für das Team um Dennis Schröder womöglich schon die letzte Chance, dies endlich auch in Erfolge umzumünzen.

Am Donnerstagabend (01.09.2022, 20.45 Uhr) starten die deutschen Basketballer in die Europameisterschaft im eigenen Land, mit dem Auftaktspiel gegen Frankreich in Köln. Vorher bekommt aber noch einmal die Vergangenheit des deutschen Basketballs einen großen Auftritt: Dirk Nowitzki wird vom Deutschen Basketball-Bund (DBB) für seine Verdienste im Nationalteam geehrt. Nowitzkis Trikot mit der Nummer 14 wird in der Kölner Arena unter die Hallendecke gezogen.

Eine Zeremonie, wie sie vor allem aus der NBA bekannt ist, wenn ein Klub für die besonderen Spieler eines Klubs, die Rückennummer seiner Helden nicht mehr vergibt, als Zeichen der besonderen Wertschätzung. Nowitzki, auch Botschafter des Turniers, wird mit der kompletten Familie in der Halle sein, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt.

Nowitzki beim EM-Auftakt - Generation Schröder im Fokus

Bei den aktuellen deutschen Nationalspielern gibt es einige, die noch gemeinsam mit Nowitzki auf dem Parkett standen, darunter auch Dennis Schröder. Die Generation um den NBA-Spielmacher Schröder gilt als die talentierteste seit Nowitzkis Rücktritt. Aber bislang eben auch als großes, uneingelöstes Versprechen: Spätestens seit der WM 2019, als die DBB-Auswahl mit großen Ambitionen, für manche sogar als Medaillenkandidat, nach China flog. Und dort mit dem Vorrunden-Aus eine unerwartete Bruchlandung fabrizierte.

Maodo Lo vor Heim-EM: "Vielleicht schon letzte große Chance"

Das Desaster wirkte lange nach, auch bis in die Vorbereitung auf die bevorstehende Heim-EM. "Wir hatten eine gute Mannschaft in China und haben es verhauen", sagte Maodo Lo vor dem Auftakt, meinte aber auch, nun eine andere Stimmung bei den Mitspielern ausgemacht zu haben. Das Team habe aus 2019 gelernt: " Wir spielen jetzt auch schon einige Jahre zusammen bei der Nationalmannschaft, seit der Heim-EM 2015 in Berlin. Uns allen ist klar, dass das eine Riesenchance ist, noch einmal eine Heim-EM zu spielen. Vielleicht schon die letzte große Chance, um uns endlich mit einem guten Resultat zu belohnen. "

Zwar schaffte die DBB-Auswahl im vergangenen Jahr die überraschende Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Aber in anderer Besetzung, ohne einen Großteil der NBA-Profis. Die sogenannte "Goldene Generation", wie sie auch im EM-Werbespot des übertragenden Streaming-Dienstes genannt wird, muss nach wie vor erst den Beweis liefern, dass sie ihr immenses Talent auch in Erfolge ummünzen kann.

Zahlreiche Ausfälle beim DBB-Team, holprige Vorbereitung

Bei den Medienrunden vor dem Turnierstart sahen sich Dennis Schröder und Co. auch deshalb mit einigen zweifelnden Fragen konfrontiert. Verstärkt wurde die Skepsis durch die holprige Vorbereitung mit zahlreichen Ausfällen. Mit Moritz Wagner musste direkt nach dem Trainingsauftakt einer der Leistungsträger verletzt passen. Bis einen Tag vor dem Eröffnungsspiel war es unklar, ob NBA-Center Daniel Theis, wichtiger Anker in der deutschen Defensive, fit werden wird.

Angesprochen auf die hammerharte Gruppe mit Gegnern wie Frankreich, Slowenien oder Litauen, deren Kader mehr Qualität bescheinigt wird, war es dem Bundestrainer Gordon Herbert zuletzt ein Anliegen, auch auf die guten Spieler und die hohe Qualität im eigenen Team hinzuweisen.

Sieg gegen Slowenien mit Luka Doncic in der Vorbereitung

Mit dem deutlichen Sieg in der WM-Qualifikation gegen Slowenien um Megastar Luka Doncic, vier Tage vor dem EM-Auftakt, hat das DBB-Team auch für sich selbst den Nachweis erbracht, dass es höher gehandelte Gegner in Schach halten kann. " Das Slowenien-Spiel hat uns den Weg aufgezeigt, wie wir spielen müssen, vor allem in der Verteidigung ", sagte der Bundestrainer mit Blick auf die schweren Spiele in der Vorrunde.

Schröder vor EM-Auftakt selbstbewusst: "Wir haben viele Waffen"

Wie schon bei der verpatzten WM in China geht es zum Auftakt gegen Frankreich, doch Spielmacher Schröder sieht das deutsche Team diesmal besser vorbereitet: Mit einem anderen Trainer, einer anderen Identität und vor allem einer besseren Teamchemie, so Schröder. Der Kapitän verbreitete vor dem EM-Start Selbstbewusstsein: " Wir haben großen Respekt vor Gegnern wie Frankreich oder Slowenien. Aber am Ende müssen die sich auch einen Kopf machen über Deutschland, wir haben viel Qualität und viele Waffen. "

Medaille als Zielvorgabe vom DBB

Der Verband hat das durchaus ambitionierte Ziel ausgegeben, vor eigenem Publikum eine Medaille zu gewinnen. Es wäre die erste für den DBB bei einem großen Turnier nach dem EM-Silber von 2005, damals noch mit Nowitzki als Anführer. Seitdem kam das deutsche Team bei einer EM nie über das Viertelfinale hinaus.