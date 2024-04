Playoffs in der NBA Zweiter Sieg für die Knicks, zweite Niederlage für Orlando Stand: 23.04.2024 07:54 Uhr

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks auch das zweite Spiel in der ersten Runde der NBA-Playoffs gewonnen. Die Brüder Wagner stehen mit Orlando hingegen vor dem schnellen Aus.

Nach einem bemerkenswerten Finish schlugen die Knicks am Montag (22.04.2024/Ortszeit) die Philadelphia 76ers in der nordamerikanischen Profiliga mit 104:101. Sie führen nun wie Cleveland mit 2:0. New York lag 47 Sekunden vor Schluss noch fünf Punkte zurück (96:101), dann drehten Jalen Brunson und Donte DiVincenzo das Spiel mit zwei Dreiern, OG Anunoby sorgte mit zwei erfolgreichen Freiwürfen für den Endstand.

Hartenstein startete als Center, mit 14 Punkten und acht Rebounds verpasste der 25-Jährige nur knapp ein Double-Double. Topwerfer der Gastgeber im Madison Square Garden war Brunson (24), die Sixers zogen trotz starker Vorstellungen von Tyrese Maxey (35) und Liga-MVP Joel Embiid (34) den Kürzeren.

Franz Wagner hadert mit Offense: "Müssen etwas besser punkten"

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner verloren mit den Orlando Magic auch das zweite Spiel bei den Cleveland Cavaliers. Nach dem 86:96 stehen die Magic in der Best-of-seven-Serie vor dem ersten Heimspiel in der Nacht zu Freitag unter Druck. Franz Wagner stand wie gewohnt in der Starting Five und kam auf 18 Punkte sowie sieben Rebounds, sein älterer Bruder Moritz hatte eine etwas geringere Ausbeute (12/6). Topscorer der Magic war Paolo Banchero (21 Punkte), die "Cavs" konnten sich auf "Spida" Donovan Mitchell (23) verlassen.

"Wir spielen gut in der Defense, müssen aber etwas besser punkten", sagte Franz Wagner. Dazu seien die Cavaliers in beiden Spielen beim Rebounding besser gewesen.

Sein älterer Bruder Moritz warf sich fünf Minuten vor Schluss im Kampf um den Ball in einen Fan in der ersten Reihe und ermöglichte seinem Team so einen Korb. Der ältere Mann verletzte sich in der Szene dem Augenschein nach am Oberarm, Wagner erkundigte sich in einer Pause nach seinem Befinden.

Murray sorgt mit Buzzer-Beater für Niederlage der Lakers

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James ärgerten Titelverteidiger Denver Nuggets lange, verloren aber nach einem Buzzer-Beater von Jamal Murray 99:101. Die Kalifornier um ihren besten Werfer Anthony Davis (32) führten zwischenzeitlich mit 20 Punkten (68:48), LA liegt nun 0:2 zurück.

Bislang nur Heimsiege

In keiner der acht Playoff-Serien hat es bislang einen Auswärtssieg gegeben. Alle Favoriten führen in ihren Duellen ohne Niederlage.