Basketball in der NBA Wagners und Orlando verpatzen Start in die Playoffs Stand: 20.04.2024 22:12 Uhr

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben ihre erste Partie in den Play-offs der NBA verloren. In Spiel eins bei den Cleveland Cavaliers unterlagen die Wagner-Brüder am Samstag (20.04.24) mit den Orlando Magic 83:97.

Die Partie war von harter Defensive auf beiden Seiten geprägt, im Angriff offenbarten die Magic einige Schwächen. Gegen das deutlich namhafter besetzte Team aus Ohio hatte Orlando von Beginn an Probleme, hielt aber defensiv ordentlich dagegen. Durch einen starken Lauf nach der Halbzeit arbeiteten die Gäste sich nach einem 14-Punkte-Rückstand zurück in die Partie.

Durchwachsene Performance der Wagner-Brüder

Mehrere Aufholjagden der Magic blieben aber erfolglos, immer wieder fingen sich die Gastgeber und stabilisierten ihren Vorsprung. Gerade Star-Spielmacher Donovan Mitchell (30 Punkte) trumpfte auf. Franz Wagner (22), der in der Startformation stand, erlebte mit 18 Zählern und sieben Rebounds ein durchwachsenes erstes Playoff-Spiel, einige seiner Punkte erzielte er erst in der Schlussphase. Moritz (26) kam von der Bank und erzielte zehn Punkte.

Orlando erst im dritten Spiel mit Heimrecht

Das zweite Duell in der Best-of-seven-Serie steht in der Nacht zu Dienstag (1.00 Uhr MESZ) an, gespielt wird erneut in Cleveland. Das Wagner-Team besitzt im dritten Spiel erstmals Heimrecht.