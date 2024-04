Basketball in der NBA 76ers in den Playoffs, Miami muss zittern Stand: 18.04.2024 07:42 Uhr

Die Philadelphia 76ers haben das Play-In-Duell im Osten gegen die Miami Heat gewonnen und sich für die NBA-Playoffs qualifiziert. Die Heat, im Vorjahr noch in den NBA Finals, brauchen nun einen Sieg gegen Chicago, um das vorzeitige Saisonende abzuwenden.

Die Sixers mit Anführer Joel Embiid gewannen ihr Play-in-Duell am Mittwochabend (17.04.2024) gegen Vorjahresfinalist Miami Heat hauchdünn mit 105:104. In der ersten Runde der Playoffs bekommt es Philadelphia, Siebter der regulären Saison, nun mit Isaiah Hartenstein und den New York Knicks zu tun. Die Serie gegen die Knicks beginnt am kommenden Samstag (Ortszeit) in New York..

Embiid führt 76ers zum Sieg, Butler angeschlagen

Embiid, wertvollster Spieler der Liga in der abgelaufenen Saison, stach bei seinem Team mit 23 Punkten und 15 Rebounds heraus. Embiid, der nach seiner Knieoperation noch nicht wieder in Topform ist, steigerte sich in der zweiten Halbzeit wie auch das gesamte Team der Sixers, das in eigener Halle zu Beginn des dritten Viertels noch 13 Punkte zurückgelegen hatte.

Erfolgreichster Werfer bei Miami war Tyler Herro (25 Punkte). Heat-Topstar Jimmy Butler (19 Punkte) verletzte sich früh im Spiel am Knie und war in der Folge geschwächt, sein Einsatz für das kommende, entscheidende Spiel um den Playoff-Einzug ist zumindest fraglich.

Miami spielt gegen Chicago um den letzten Playoff-Spot im Osten

Die Heat, die im Osten auf Platz acht landeten, haben noch eine weitere Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Dafür braucht der Vorjahresfinalist einen Sieg im letzten Play-In-Duell gegen die Chicago Bulls, die sich in ihrem Duell gegen die Atlanta Hawks klar mit 131:116 durchsetzten.

Coby White war mit einem Karrierebestwert von 42 Punkten Topscorer. Nikola Vucevic verbuchte 24 Punkte und 12 Rebounds für die Bulls, die beim Spiel um das letzte Playoff-Ticket im Osten am Freitag (Ortszeit) nun aber in Miami antreten müssen. Der Sieger bekommt es in der ersten Playoff-Runde mit den Boston Celtics zu tun, dem besten Team der regulären Saison.