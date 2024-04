Basketball in der NBA Playoff-Aus für Warriors, Lakers weiter Stand: 17.04.2024 08:56 Uhr

Für die Golden State Warriors um Superstar Steph Curry ist die NBA-Saison nach der Niederlage im Play-In-Turnier bei den Sacramento KIngs beendet. Die Los Angeles Lakers dagegen schafften es dagegen auf den letzten Drücker in die Playoffs und bekommen es nun mit Titelverteidiger Denver Nuggets zu tun.

Sacramento gewann das Play-In-Duell am Dienstagabend (16.04.2024, Ortszeit) gegen die Golden State Warriors klar mit 118:94 und beendete damit die Saison des Altmeisters. Curry kam auf 22 Punkte, die Warriors sind durch die Niederlage ausgeschieden. Klay Thompson erwischte einen ganz schwachen Abend und traf keinen seiner zehn Versuche. Er blieb ohne Punkte.

Bei den Kings überragten Topscorer Keegan Murray (32 Punkte) und De'Aaron Fox (24). Den Kings gelang damit die Revanche für das Playoff-Aus im Vorjahr, als sie in der ersten Runde in Spiel sieben an den Warriors gescheitert waren - unter anderem wegen einer 50-Punkte-Gala von Superstar Curry.

Sacramento, Achter nach der regulären Saison, trifft nun am Freitag auf die New Orleans Pelicans im Spiel um den letzten freien Playoff-Spot im Westen. Die vergangenen fünf Duelle der beiden Teams gingen alle an New Orleans.

Lakers in den Playoffs - jetzt gegen Nuggets

Die Pelicans verloren ihr Play-In-Duell gegen die Los Angeles Lakers knapp mit 106:110. Die Lakers mit Anführer LeBron James sicherten sich durch den Sieg Position sieben der Setzliste und treffen nun auf Titelverteidiger Denver Nuggets.

" Wir haben unser Ticket für die Postseason gelöst, das ist ein guter Sieg ", sagte James dem TV-Sender TNT. Zur Neuauflage der Western-Conference-Finals aus der vergangenen Saison, als die Nuggets klar gewannen, meinte er: " Das ist ein schwieriges Kräftemessen, wir müssen es ihnen schwer machen. Sie werden es uns schwer machen. "



Wiiliamson erst stark, dann angeschlagen

Die Lakers hatten zwischenzeitlich 18 Punkte Vorsprung, verloren im Schlussviertel aber den Zugriff und ließen die Pelicans mit einem 19:8-Lauf ausgleichen. Insbesondere Zion Williamson war viel gefährlicher als noch am Sonntag, als die Lakers im letzten Spiel der Hauptrunde deutlich mit 124:108 gewonnen hatten und Williamson auf lediglich zwölf Zähler kam. Sein Korb zum 95:95 keine dreieinhalb Minuten vor Schluss brachte ihn auf eine 40-Punkte-Ausbeute - dann aber ging er offenbar mit Schmerzen in die Kabine und kam nicht mehr zurück.

Noch zwei weitere Male kamen die Pelicans danach zum Ausgleich, die Führung gelang aber nicht mehr und mit souveränen Freiwürfen brachte LA den Sieg ins Ziel. Mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 9 Vorlagen war James der zweitbeste Werfer der Partie. Anthony Davis kam auf 20 Punkte und 15 Rebounds.