Baskteball in der NBA Pleite für die Orlando Magic Stand: 10.04.2024 07:34 Uhr

Ohne den am Knöchel verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA eine Niederlage kassiert und sind in der Tabelle abgerutscht.

Gegen die Houston Rockets unterlag das Team am Dienstagabend (09.04.2024, Ortszeit) 106:118 und steht drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde in der nordamerikanischen Profiliga auf Rang vier der Tabelle. In der engen Eastern Conference kann Orlando bis zum Sonntag noch aus den Top sechs rutschen und müsste dann ins Play-In. Moritz Wagner kam auf zwölf Punkte.

Neuer Dritter sind die New York Knicks mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein. Gegen die Chicago Bulls gewann New York 128:117, Hartenstein kam dabei auf elf Zähler. Bester Mann war erneut Jalen Brunson mit 45 Zählern für die Knicks.

Antetokounmpo an der Wade verletzt

Im Spitzenspiel setzten sich die Milwaukee Bucks überraschend deutlich mit 104:91 gegen Tabellenführer Boston Celtics durch. Dabei bekamen die Celtics nicht einen Freiwurf zugesprochen - das gab es in der Geschichte der NBA noch nie.

Insgesamt gab es in der ganzen Partie lediglich zwei Freiwürfe. Giannis Antetokounmpo traf einen und vergab einen. Dass der Star aus Griechenland im dritten Viertel wegen Beschwerden an der Wade nicht weiterspielen konnte, machte Trainer Doc Rivers Sorgen. "Es ist Giannis. Da würde sich jeder Sorgen machen" , sagte er mit Blick auf die bevorstehenden Playoffs.

Mavericks setzen Erfolgsserie fort

In der Western Conference setzten die Dallas Mavericks ihre starke Phase fort und kamen zu einem 130:104 gegen die Charlotte Hornets. Für die Mavericks war es der 15. Sieg aus den vergangenen 17 Spielen.

Weil die Phoenix Suns gegen die Los Angeles Clippers mit 92:105 verloren, sind sowohl die Clippers als auch die Mavericks sicher für die Playoffs qualifiziert. Bei den Mavericks kam der deutsche Profi Maxi Kleber auf zehn Punkte. Weltmeister Daniel Theis durfte für die Clippers nicht aufs Feld.