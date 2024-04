NBA Wagner verletzt sich bei Magic-Sieg Stand: 08.04.2024 07:17 Uhr

Franz Wagner hat zwar mit den Orlando Magic einen wichtigen Schritt Richtung NBA-Playoffs gemacht, droht nach dem Sieg in der Nacht auf Montag (08.04.2024) gegen die Chicago Bulls aber erstmals auszufallen.

Durch ein 113:98 verbesserte sich das Team aus Florida auf Rang drei in der Eastern Conference, kann in den verbleibenden Spielen aber auch noch auf Rang acht abrutschen. Dieser würde zunächst nur für eine Teilnahme am Play-in-Turnier reichen, doch die Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs hat sich weiter erhöht, die Magic müssten ihre restlichen vier Spiele verlieren, um die Top 6 noch verpassen zu können.

Wagner musste das Spiel im dritten Viertel vorzeitig wegen einer Knöchelverletzung beenden. Bis dahin hatte er in 20 Minuten 16 Punkte erzielt - ob der Berliner den Magic am Dienstag gegen die Houston Rockets zur Verfügung stehen wird, war zunächst offen. Sein Bruder Moritz kam in 15 Minuten auf acht Punkte.

Hartnstein mit Double Double

Die New York Knicks mit Center Isaiah Hartenstein befinden sich mit 46 Siegen und 32 Niederlagen in der gleichen Ausgangssituation wie die Magic - sie liegen nach einem 122:109 gegen die schwächelnden Milwaukee Bucks gleichauf auf dem vierten Rang in der Eastern Conference. Hartenstein kam in der Partie auf starke 18 Punkte und zehn Rebounds. Überragender Mann des Teams aus New York war aber Jalen Brunson mit 43 Zählern, 8 Vorlagen und 6 Rebounds.

Daniel Theis fehlte beim 120:118 der Los Angeles Clippers gegen die Cleveland Cavaliers wegen einer Daumenverletzung. Ohne ihn holte seine Mannschaft einen Rückstand von 26 Punkten auf, 39 Punkte erzielte allein Superstar Paul George. Die Clippers haben nach ihrem 50. Saisonsieg als viertplatzierte Mannschaft in der Western Conference beste Chancen auf die direkte Play-off-Teilnahme.

Dallas beendet Playoff-Hoffnungen von Klebers Rockets

Möglicher Gegner in der ersten Playoff-Runde sind die Dallas Mavericks, die nach einem 147:136 gegen die Houston Rockets den fünften Rang belegen. Kyrie Irving mit 48 Punkten und Luka Doncic mit 37 Punkten führten ihre Mannschaft nach einem Rückstand von 22 Punkten noch zum Sieg im texanischen Duell. Maxi Kleber, der mit den Rockets die Playoffs verpasst hat, kam auf neun Punkte.

Von den deutschen Weltmeistern aus der NBA (Kleber war nicht dabei) hat allein Dennis Schröder keine Chance mehr Platz zehn und damit zumindest das Play-in-Turnier zu erreichen. Mit den Brooklyn Nets unterlag er den Sacramento Kings 77:107. Schröder erzielte dabei nur vier Punkte.