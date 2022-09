Basketball-EM Griechenland souverän, Tschechien rettet sich ins Viertelfinale Stand: 08.09.2022 22:29 Uhr

Griechenland hat bei der Basketball-EM auch das fünfte und letzte Vorrundenspiel gewonnen. Tschechien schaffte mit einem Sieg gegen Israel auf den letzten Drücker den Einzug ins Achtelfinale.

Die hoch gehandelten Griechen gewannen am Donnerstagabend (08.09.2022) in Mailand auch das fünfte Vorrundenspiel deutlich mit 90:69 gegen Estland.

Antetokounmpo verletzt vom Feld

Griechenlands Superstar Giannis Antetokounmpo war einmal mehr mit 31 Punkten erfolgreichster Schütze, musste die Partie aber vorzeitig beenden: Antetokounmpo knickte mit dem Knöchel um und ging vorzeitig in die Kabine. Vom griechischen Verband hieß es in einer ersten Stellungnahme, der Mann von den Milwaukee Bucks habe eine leichte Knöchelverstauchung erlitten. Weitere Untersuchungen wurden angekündigt, Coach Dimitris Itoudis gab aber gegenüber griechischen Medien bereits Entwarnung, mit seinem Starspieler sei "alles okay."

Tschechien schickt Israel nach Hause

Die Griechen standen bereits zuvor als Sieger der Gruppe C fest, im Viertelfinale treffen sie nun auf Tschechien. Die Tschechen, Co-Gastgeber der EM mit der Vorrundengruppe in Prag, setzten sich vor 12.000 Fans im "Endspiel" um das letzte Viertelfinalticket in der Gruppe D gegen Israel mit 88:77 durch und verdrängten die Israelis noch vom vierten Platz.

Vojtech Hruban war mit 25 Punkten, darunter fünf von sechs erfolgreichen Dreier-Versuchen, der beste Mann bei den Tschechen, NBA-Routinier Tomas Satoransky kam auf 14 Punkte und elf Korbvorlagen.