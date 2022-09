kommentar Basketball-EM Ein Gewinn für den deutschen Basketball Stand: 08.09.2022 09:24 Uhr

Das DBB-Team reist zum EM-Achtelfinale nach Berlin. Die Vorrunde in Köln war nicht nur deshalb ein großer Erfolg für den deutschen Basketball.

Von Kerstin von Kalckreuth

Die sportliche Erkenntnis: Die Deutschen können mit den Besten in Europa mithalten. Die gute Ausbildung – unter anderem beim Vorzeigeklub Alba Berlin – zeigt sich nicht nur dadurch, dass immer mehr deutsche Profis in der NBA, der besten Liga der Welt, spielen. Sie zeigt sich auch bei dieser EM, beim technischen und taktischen Verständnis für diesen Sport

Aber auch bei den Voraussetzungen für ein erfolgreiches Team: Eine sinnvolle Rollenzuordnung, eine klare Hierarchie, das Vertrauen in den Mitspieler, die Bereitschaft für den anderen einzuspringen. All das hat die Mannschaft in dieser Vorrunde gezeigt bei den Siegen gegen Frankreich, gegen Bosnien-Herzegowina, Litauen und zuletzt Ungarn.

Hinter all dem steht mit Gordon Herbert ein ruhiger, ein erfahrener Coach, der den Spielern bei aller Disziplin die Freiheit lässt, die sie für ihre Kreativität brauchen. Die Spieler um Kapitän Dennis Schröder haben Spaß an dieser EM und sie sind noch längst nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Allein NBA-Profi Schröder hat noch zu oft unter seinen Möglichkeiten gespielt.

Aber diese Vorrunde in Köln ist nicht nur sportlich ein Gewinn für den deutschen Basketball. Mehr als 235.000 verkaufte Tickets. Noch nie wollten so viele Menschen an einem Ort die Gruppenspiele einer Basketball-EM sehen. 18.000 Fans sorgten für eine einzigartige Atmosphäre wie beim dramatischen Sieg nach gleich doppelter Verlängerung gegen Litauen.

Das hat es in den letzten Jahrzehnten im deutschen Basketball so nicht gegeben. Es ist die beste Werbung für einen Sport, der in Deutschland eine Nebenrolle spielt. Mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt Basketball aber erst, wenn es für die Deutschen noch weit geht – vielleicht sogar bis zum angestrebten Medaillengewinn, ausgeschlossen ist der nach dieser Vorrunde nicht mehr.