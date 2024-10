Basketball-Bundesliga Müde Bayern patzen, Bonn an der Spitze Stand: 20.10.2024 19:10 Uhr

Die müden Basketballer von Bayern München haben nach dem kräftezehrenden Euroleague-Doppelpack eine überraschende Pleite in der Bundesliga kassiert. Die Telekom Baskets Bonn eroberten die Tabellenspitze.

Der Titelverteidiger aus München um Weltmeister-Trainer Gordon Herbert verlor am Samstag bei Abstiegskandidat Syntainics MBC 75:79 (35:40) und musste am fünften Spieltag bereits seine zweite Niederlage hinnehmen. Die Bayern büßten damit ihren zweiten Tabellenplatz ein.

Euroleague-Spiel in den Knochen

In Weißenfels liefen die Bayern zumeist einem Rückstand hinterher, kamen aber durch Nationalspieler Nick Weiler-Babb zwölf Sekunden vor Spielende noch einmal bis auf zwei Punkte heran. Bester Werfer der Bayern war Weiler-Babb mit 19 Punkten.

Der MBC um den früheren Bayern-Publikumsliebling John Bryant stellte in Ty Bremer (22 Punkte) den Topscorer der Partie. Die Bayern hatten in der Euroleague am Dienstag 78:86 bei Partizan Belgrad um den früheren Münchener Isaac Bonga verloren, nur 48 Stunden später gab es einen 109:107-Sieg gegen Paris Basketball.

Auch Ulm mit erster Niederlage

Auch für Tabellenführer ratiopharm Ulm setzte es die erste Niederlage, und die fiel beim 66:93 (29:46) gegen die schwach in die Saison gestarteten EWE Baskets Oldenburg gleich deftig aus.

Geno Crandall war mit 22 Punkten bester Werfer der Hausherren, bei den Ulmern kam Justinian Jessup als Topscorer nicht über zwölf Zähler hinaus.

Bonn stürmt an die Spitze

Vom Ulmer Patzer profitierten die Telekom Baskets Bonnm, die am Sonntag einen Auswärtssieg in Heidelberg feierten. Bei den MLP Academics siegten die Rheinländer mit 95:76 und thronen in der Tabelle nach drei Siegen aus vier Spielen nun ganz oben.

Die Bonner eroberten die Tabellenspitze dank eines 13:0-Laufs im vierten Viertel, wo sie sich auf 20 Punkte absetzten und für die Vorentscheidung sorgten. Vor der Halbzeitpause hatten sich die Heidelberger noch von einem zweistelligen Punktrückstand zurückgekämpft. Der Schlussspurt der Baskets, bei denen Aufbauspieler Darius McGhee mit 22 Punkten und neun Assists der Erfolgsgarant war, war dann aber zu viel.

Alba kassiert nächste Niederlage

Vizemeister Alba Berlin hat derweil die nächste Niederlage kassiert. Die Berliner verloren am Sonntag mit 78:81 (41:37) gegen die Niners Chemnitz und bleiben bei nur einem Sieg aus vier Partien im Tabellenkeller stecken.

Zwei Wochen nach ihrem letzten Ligaspiel, das die Berliner beim neuen Tabellenführer aus Bonn ebenfalls verloren hatten, setzte sich der enttäuschende Saisonstart des Hauptstadtklubs fort. Dabei lag das Team von Trainer Israel Gonzalez im dritten Viertel bei 13 Punkten Vorsprung klar auf Kurs, doch die Gäste schoben sich im Schlussviertel vorbei und behielten in einer engen Endphase die Nerven.

Chemnitz-Forward Olivier Nkamhoua führte sein Team mit 21 Punkten als erfolgreichster Werfer zum zweiten Saisonsieg. Im Gegensatz zu Berlin weisen die Niners damit nun eine ausgeglichene Bilanz auf. Für Alba gelangen Center Yanni Wetzell (16) die meisten Zähler.

Rostock siegt in Bamberg

Im dritten Spiel des Tages feierten Rostock Seawolves einen Auswärtserfolg bei den Bamberg Baskets. Dank einer herausragenden Dreier-Trefferquote von rund 60 Prozent, die insbesondere die beiden Distanzschützen D'Shawn Schwartz und Bryce Hamilton zu verantworten hatten, gewann Rostock 89:75 (40:36). Schwartz war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, Hamilton steuerte 23 Zähler bei - beide trafen je fünf Dreipunktwürfe.