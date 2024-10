Basketball | BBL Sensation in Weißenfels – Syntainics MBC zwingt müden FC Bayern in die Knie Stand: 19.10.2024 18:22 Uhr

Über achteinhalb Jahre musste Weißenfels darauf warten, nun war es mal wieder so weit: Der Syntainics MBC liefert Bayern München nicht nur einen großen Kampf, sondern landet gegen den Doublesieger einen Sensationssieg.

Die Basketball-Bundesliga hat am 5. Spieltag eine faustdicke Überraschung erlebt. Verantwortlich dafür war der Syntainics MBC aus Weißenfels. Das Team von Cheftrainer Janis Gailitis bezwang Ligakrösus FC Bayern München vor 3.000 Fans in der tobenden heimischen Stadthalle mit 79:75 (40:35).

Im Fokus: Topscorer Ty Brewer steuert 22 Punkte zum MBC-Erfolg gegen Bayern bei, 18 davon allein in der ersten Halbzeit.

Ty Brewer öffnet dem MBC die Tür

Gegen die von ihrem Euro-League-Doppelpack der letzten Tage sichtlich gezeichneten Münchner lieferte der Underdog aus Sachsen-Anhalt überragenden Teambasketball. Angeführt von Topscorer Ty Brewer (22 Punkte) sicherte sich der auch in der Crunchtime nervenstarke MBC ein kaum für möglich gehaltenes Ausrufezeichen. "Die Bayern schlägt man nicht jeden Tag, wir hatten eine atemberaubende Kulisse, ein sehr, sehr guter Nachmittag für uns", freute sich MBC-Defensivspezialist Akeem Vargas nachher im Interview mit SPORT IM OSTEN.

Dass an diesem Samstag tatsächlich etwas gehen könnte, bahnte sich nach ausgeglichenem ersten Viertel (17:19) spätestens in den zehn Minuten vor der Halbzeit an, die Weißenfels mit 23:16 dominierte. Dabei beeindruckten die Wölfe mit aggressiver Verteidigung und ganz starker Zweipunkt-Trefferquote. Neben Brewer, der 18 seiner 22 Punkte in den ersten 20 Minuten auflegte, spielte sich in dieser Phase auch Altmeister "Big" John Bryant gegen seinen früheren Klub in den Vordergrund (9 Punkte/5 Rebounds).

Gordon Herbert, DBB-Weltmeistertrainer von 2023, musste mit dem FC Bayern einen unerwarteten Dämpfer in Weißenfels hinnehmen.

Gebrauchter Tag für Andreas Obst und Co.

Auf der Gegenseite erwischte der gebürtige Hallenser Andreas einen vollkommen gebrauchten Tag. Nur drei Punkte standen für den Weltmeister schlussendlich zu Buche, lediglich einer seiner insgesamt acht Versuche landete im Korb. Der Ex-Chemnitzer Kevin Yebo kaum überhaupt nicht zum Einsatz.

Deutlich besser lief es zwar für den zweiten mitteldeutschen Weltmeister im Bayern-Kader, aber auch das Double-Double des Thüringers Johannes Voigtmann (10 Punkte/12 Rebounds) reichte nicht, um den Spieß doch noch zugunsten des Favoriten zu drehen. Der Mannschaft von Coach Gordon Herbert unterliefen unter anderem 21 Ballverluste, zudem hielt sie der MBC unter 35 Prozent Trefferquote. "Wir haben nicht die nötige Konzentration und Energie an den Tag gelegt", gestand FCB-Nationalspieler Oscar da Silva, "der Sieg geht zurecht an den MBC."

MBC nervenstark bis zum Schluss

Weißenfels, das sich in den Schlussminuten offensiv vor allem auf Routinier Tyren Johnson (12 Punkte) sowie die drei Guards Spencer Reaves (12 Punkte), Michael Devoe (10 Punkte/4 Rebounds/5 Assists) und Charles Callison (6/2/7) verlassen konnte, ließ sich den wettbewerbsübergreifend dritten Erfolg in Serie verdientermaßen nicht mehr nehmen.

mhe