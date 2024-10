WDR-Sport Baskets Bonn erobern in Heidelberg die Tabellenspitze Stand: 20.10.2024 16:54 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben sich einen Auswärtssieg bei den Academics Heidelberg erarbeitet und sich an die Tabellenspitze der BBL gesetzt.

Das Team von Headcoach Roel Moors setzte sich am Sonntag mit 95:76 (45:44) durch und feierte den dritten Sieg im vierten Liga-Spiel. Bester Werfer bei den Baskets war Darius McGhee mit 22 Punkten, bei Heidelberg kam Damariae Horne auf 19.

Bonn bricht nach gutem Start ein

Phlandrous Fleming Jr. sorgte für die ersten drei Punkte der Bonner. Am Ende einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Heidelberg nach einem Freiwurf von Horne zwar erstmals die Führung, doch die Baskets kamen immer besser ins Spiel und wurden treffsicherer. Nach Freiwürfen von Darius McGhee ging Bonn mit einer 29:22-Führung ins zweite Viertel.

Angelo Allegri eröffnete den zweiten Abschnitt mit einem Dreier, sodass die Führung der Baskets erstmals zweistellig ausfiel (32:22). Bonn hatte die Partie im Griff, Allegri baute den Vorsprung auf zwölf Zähler aus (38:26). Anschließend verloren die Baskets allerdings den Faden, trafen kaum noch Würfe und leisteten sich viele Ballverluste - insgesamt zwölf in Halbzeit eins. Mit einem 13:2-Lauf kamen die Hausherren gut zwei Minuten vor der Halbzeitpause bis auf einen Punkt heran (40:39) und gingen durch Ryan Mikesell sogar in Führung (42:44). Dank eines Dreiers von Darius McGhee nahm Bonn einen hauchdünnen Vorsprung mit in die Pause (45:42).

Baskets erarbeiten sich leichten Vorsprung

Nachdem das erste Viertel an die Bonner und das zweite an Heidelberg gegangen war, begegneten sich die beiden Teams im dritten Abschnitt auf Augenhöhe. Doch gegen Ende des Viertel verlegte Heidelberg einige Bälle unter dem Korb und kassierte zudem noch ein Technisches Foul gegen Paul Zipser wegen Meckerns. So konnte sich Bonn eine 69:60-Führung erarbeiten.

Starkes letztes Viertel von Bonn

Im Schlussabschnitt schraubten Allegri per Dreier und Jonathan Bähre mit einem Dunking die Führung auf 74:63. Bonn blieb auf dem Gaspedal und legte einen 13:0-Lauf hin. Nach einem Alley-Oop von Bähre nach Assist von Thomas Kennedy und einem weiteren Dreier von Allegri stand es dreieinhalb Minuten vor Spielende 85:67. Diesen Vorsprung ließ sich Bonn nicht mehr nehmen.

Die nächste Partie steht für die Baskets erst am nächsten Montag (28.10./20 Uhr) an. Dann sind die Riesen Ludwigsburg zu Gast. Zwei Tage darauf spielen die Baskets in der Champions League bei Maccabi Ironi Ramat Gan.