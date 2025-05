Gegen Würzburg BBL: Skyliners Frankfurt verlieren letztes Heimspiel der Saison Stand: 01.05.2025 16:53 Uhr

Der Einsatz stimmt, der Gegner ist aber eine Nummer zu groß. Die Skyliners Frankfurt müssen sich im letzten Heimspiel der Saison Top-Team Würzburg geschlagen geben.

Die Skyliners Frankfurt haben den 1. Mai nicht zum Basketball-Feiertag gemacht. Der hessische Basketball-Bundesligist verlor sein Heimspiel gegen die Würzburg Baskets am Donnerstag mit 70:85 (32:40). Es war der letzte Heim-Auftritt der Frankfurter in dieser Saison, die am Sonntag (18 Uhr) noch in Braunschweig und eine Woche darauf in Heidelberg spielen.

Der Dreier macht den Unterschied

Immerhin vorwerfen lassen mussten sich die Hessen gegen das Top-Team aus Würzburg nichts. Der Einsatz stimmte, der Wurf von außen wollte aber einfach nicht fallen. Eine Trefferquote von knapp 20 Prozent von jenseits der Drei-Punkte-Linie war einfach nicht genug, um die Gäste ins Wanken zu bringen. Die Bayern selbst trafen überragende 60 Prozent aus der Distanz.

Frankfurter Top-Scorer war Aufbauspieler Malik Parsons (17 Punkte), der damit mehr als 500-Saisonpunkte erzielt hat. Würzburgs Scharfschütze Davion Mintz war der überragende Mann auf dem Parkett, traf alle seiner sieben Distanz -Würfe und sammelte insgesamt 28 Punkte.