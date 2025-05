Nach Trennung vor einigen Jahren Patrick Lange "mega glücklich": Ironman-WM ab 2026 wieder gemeinsam auf Hawaii Stand: 01.05.2025 12:19 Uhr

Die Ironman-WM wird ab dem kommenden Jahr wieder ausschließlich auf Hawaii ausgetragen. Patrick Lange freut das, Weltmeisterin Laura Philipp ist dagegen skeptisch.

Die Ironman-WM der Männer und Frauen kehrt ab 2026 dauerhaft nach Hawaii zurück. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. In den vergangenen beiden Jahren waren die jeweiligen Rennen getrennt voneinander in Kona und dem französischen Nizza über die Bühne gegangen, nun folgt eine Rückkehr zum gemeinsamen Eintagesformat.

"Ich bin mega glücklich", sagte der Ironman-Weltmeister und amtierende Champion Patrick Lange aus Bad Wildungen in einem Video bei Instagram. "Und ich bin dankbar dafür, dass Ironman die Arbeit auf sich genommen hat, um wirklich ein Auge darauf zu haben, was die Athleten wirklich wollen."

Lange freut sich über "beste Lösung"

Vor allem Lange hatte in den vergangenen Jahren für eine Rückkehr nach Hawaii plädiert. Zuvor hatte er die Entscheidung, die WM der Männer nur alle zwei Jahre auf Hawaii auszutragen, hart kritisiert. "Die Kuh wird wohl so lange gemolken, bis sie tot umfällt", sagte er damals unter anderem mit Blick auf die seiner Meinung nach vorherrschende Geldgier der Entscheider.

"Ich glaube wirklich, dass sie die beste Lösung gefunden haben", sagte der 38-Jährige nun. "Ich bin super aufgeregt, zurück nach Kona zu gehen und gemeinsam mit unseren wirklich starken Frauen zu laufen."

In Nizza findet damit nur noch die diesjährige WM der Männer am 14. September statt. In 2026 und 2028 sollen an der französischen Südküste stattdessen die Ironman-70.3-Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

"Das Beste für die Zukunft des Sports"

"Auf der Grundlage unserer Untersuchungen und Rückmeldungen glauben wir, dass dies das Beste für die Zukunft des Sports ist und auch das, was sich unsere Athleten wünschen - gemeinsam Rennen zu bestreiten, und zwar in Kona", teilte Ironman mit. "Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, für verschiedene Altersgruppen und für verschiedene Erfahrungsniveaus."

Zuletzt waren beide Rennen 2019 an einem Tag in Kona ausgetragen worden. In den folgenden Jahren sorgte die Corona-Pandemie für zahlreiche Verschiebungen, 2022 fand die WM dann an zwei Tagen auf Hawaii statt. 2023 folgte schließlich die Trennung der Events, um die Insel zu entlasten und den Fokus auf das Frauen-Rennen zu erhöhen.

Dementsprechend fällt auch die Reaktion von der letztjährigen Weltmeisterin von Nizza aus. Laura Philipp sprach zwar von "super spannenden Nachrichten". Ganz glücklich sei sie mit der Entscheidung aber nicht. "Ich war ein großer Befürworter, dass die Frauen auf Hawaii ihren eigenen Tag bekommen", erklärte sie. Aber sie "respektiere" die Mehrheitsmeinung.