Absage bei Raw Air Wetter verhindert Vikersund-Premiere der Frauen Stand: 16.03.2024 11:05 Uhr

Erstmals sollten auch die Frauen auf der riesigen Schanze in Vikersund fliegen. Doch am Samstag (16.03.2024) musste das erste von zwei dortigen Springen abgesagt werden. Nun soll es die Premiere am Sonntag ab 10 Uhr geben.

Aufgrund zu starken Windes und Niederschlags hatte die Jury den Start noch zunächst verschoben, relativ schnell trat aber die Gewissheit ein: an diesem Tag war ein Skifliegen nicht möglich. Katharina Schmid und ihre Kolleginnen mussten deshalb wieder ihre Ski einpacken und hoffen, dass die Bedingungen wenigstens am Sonntag noch einen Wettkampf zulassen.

Schmid: "Bei solchen Bedingungen wird es gefährlich"

Die Springerinnen hatten für die Entscheidung Verständnis. " Es sind total windige Verhältnisse. Es ist nicht möglich, heute irgendeinen Skiflug-Weltcup zu machen. Deswegen packen wir zusammen, regenerieren gut und geben morgen Gas ", sagte Österreichs Topathletin Eva Pinkelnig. Rekordweltmeisterin Schmid pflichtete ihr bei. Natürlich sei es " schade, aber gegen das Wetter kann man nichts machen. Das ist vernünftig, bei solchen Bedingungen wird es gefährlich - egal ob Frau oder Mann ."

Schafft es Schmid noch aufs Podest?

Gerade Schmid dürfte aber sehr daran gelegen sein, noch in Vikersund vom Monsterbakken springen zu dürfen. In der Raw-Air-Wertung liegt die beste DSV-Athletin aktuell auf Rang vier und hat noch Chancen auf einen Podestplatz. Aber nur, wenn das Wetter wenigstens das zweite Vikersund-Springen zulässt. " Ich hoffe, dass das Wetter morgen so kommt wie vorhergesagt - es soll ganz gut werden ", hofft Schmid. Das große Saisonfinale steigt dann am Donnerstag (21.03.2024) in Planica.

Prevc vor Gewinn des Gesamtweltcups

Der Slowenin Nika Prevc ist nur noch theoretisch der Gewinn des Gesamtweltcups zu nehmen. Prevc führt mit 194 Punkten vor Titelverteidigerin Pinkelnig, 200 Punkte sind maximal zu holen. Die Österreicherin müsste beide Wettkämpfe gewinnen und Prevc zunächst am Sonntag nicht starten oder disqualifiziert werden. Da nur 17 Springerinnen am Start sind, würde Prevc sonst mindestens 14 Punkte und vorzeitig die große Kristallkugel holen.