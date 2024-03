Raw Air in Trondheim Schmid springt nach Aufholjagd in die Top Ten Stand: 13.03.2024 20:10 Uhr

Zum Abschluss der zweiten Station der "Raw-Air"-Tour haben die deutschen Skispringerinnen das Podest in Trondheim erneut verpasst. Daran konnte auch eine Aufholjagd von Katharina Schmid nichts ändern. Dagegen feierte die Slowenin Nika Prevc ihren siebten Weltcupsieg.

Prevc setzte sich am Mittwoch (13.03.2024) von der Großschanze mit Sprüngen auf 127 und 128 Meter (260,2 Punkte) knapp vor Eirin Maria Kvandal durch. Die Norwegerin hatte die letzten beiden Wettbewerbe gewonnen und lag auch zur Halbzeit in Trondheim in Führung.

Am Ende hatte Weltcupspitzenreiterin Prevc mit 1,6 Punkten Vorsprung allerdings knapp die Nase vorn. Kvandal baute aber ihre Führung in der "Raw-Air"-Wertung aus. Rang drei ging an die Österreicherin Eva Pinkelnig, die ihren Platz verteidigen konnte (-3,4 Punkte).

Schmid macht sieben Plätze gut

Katharina Schmid fehlt dagegen weiter die Konstanz. Nachdem die "Raw-Air"-Tour für sie noch so vielversprechend in Oslo begonnen hatte, schaffte es die mehrfache Weltmeisterin auch beim zweiten Wettkampf auf den WM-Schanzen von 2025 nicht an ihre Leistung vergangener Tage anzuknüpfen. Mit einem erneut schwachen ersten Sprung (113 Meter) brachte sich die Oberstdorferin schon früh um den Lohn.

Zwar schaffte sie es mit einem deutlich besseren zweiten Versuch (125 Meter) als Siebte noch in die Top Ten, zum fünften Podestplatz der Saison fehlten ihr letztlich allerdings umgerechnet rund 15 Meter. " Es war in Ordnung, nicht ganz top ", sagte Schmid im Anschluss im ZDF. " Aber ich bin zufrieden, dass ich mit einem siebten Platz weggekommen bin. "

Auch Freitag wieder in den Top Ten

Damit übertrumpfte Schmid auch noch ihre Teamkollegin Selina Freitag (115,5 / 126 Meter), die am Vortag mit Rang sieben noch beste Deutsche gewesen war. Zur Halbzeit lag die 22-jährige Sächsin noch deutlich vor Schmid, konnte ihren neunten Platz dank zweier solider Sprünge im Finale aber immerhin halten. Auch deshalb war Freitag zufrieden mit ihrer Leistung. " Ich habe mich in jedem Sprung gesteigert. Es waren zwei coole Wettkämpfe. "

Wie schon am Vortag zeigten die deutschen Skispringerinnen auch in der Breite ein durchwachsenes Mannschaftsergebnis. Zwar verpasste einzig Anna Rupprecht den Sprung in den zweiten Durchgang, Agnes Reisch auf Platz 16, Luisa Görlich als 21. und Julian Seyfarth auf Rang 26. konnten wie so oft in dieser Saison allerdings keine Akzente mit Blick auf die vorderen Plätze setzen. Erfreulich war aber die Leistung von Reisch, die es mit 117 und 119,5 Metern einmal wieder in die Top 20 schaffte.

Was ist die Raw-Air-Tour? Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour, kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Der krönende Abschluss findet am kommenden Wochenende statt. Zum ersten Mal stehen auf der gigantischen Skiflugschanze in Vikersund zwei Weltcup-Wettbewerbe im Skifliegen für die weltbesten Skispringerinnen an. Startberechtigt sind dabei die 15 besten Athletinnen des Gesamtweltcups, dazu haben noch fünf Athletinnen aus den Top 15 der laufenden "Raw-Air-"Tour die Chance, dabei zu sein - es zählt der Stand nach den jeweils zwei Springen in Trondheim und Oslo.

Erstmals Skiflug-Weltcup am Monsterbakken

Für die Skispringerinnen steht zum Abschluss der "Raw-Air"-Serie nun eine Premiere an. Erstmals tragen sie auf dem Monsterbakken in Vikersund zwei Weltcup-Wettbewerbe im Skifliegen aus. Startberechtigt sind dabei die 15 besten Athletinnen des Gesamtweltcups, hinzu kommen noch fünf Athletinnen aus den Top 15 der laufenden "Raw-Air-"Tour. Aus deutscher Sicht sind Schmid und Freitag beim Saisonhighlight dabei.