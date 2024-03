Skispringen in Trondheim Wellinger und Raimund in Trondheim in den Top Ten Stand: 12.03.2024 18:00 Uhr

Mit zwei Top-Ten-Plätzen haben sich die deutschen Skispringer bei der "Raw-Air"-Tour zurückgemeldet. Andreas Wellinger auf Rang vier und Philipp Raimund als Sechstplatzierter stehen für den Aufwärtstrend nach schwächeren Resultaten in Oslo. Ernüchternd verlief der Wettbewerb auf der Normalschanze allerdings für Karl Geiger und Constantin Schmid.

In einem spannenden Wettbewerb auf der kleinen WM-Schanze von 2025 setzte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi mit knappem Vorsprung (0,9 Punkte) vor dem Slowenen Peter Prevc und dem Österreicher Jan Hörl durch. Kobayashi zeigte mit Sprüngen auf 106,0 und 99,0 Meter eine ansprechende Leistung und zeigte nach dem verpassten Finale beim ersten Springen in Oslo Comebackqualitäten.

In der "Raw-Air"-Wertung konnte Stefan Kraft dank Platz fünf seinen Vorsprung weiter ausbauen. Er liegt mit 1050,2 Punkten in Führung und hat nun 20,1 Punkte Vorsprung in Richtung Johann Andre Forfang, der diesmal nur Zehnter wurde. Jan Hörl liegt 23 Punkte zurück.

Wellinger fehlen nur 1,4 Punkte zum Podestplatz

Mit Comebackqualitäten konnten übrigens auch die DSV-Adler aufwarten. Vor allem Andreas Wellinger (Ruhpolding) mit Sprüngen auf 101,5 und 99,5 Meter sowie Philipp Raimund (Oberstdorf), der zweimal die 100-Meter-Marke knackte und vor allem nach seinem ersten starken Sprung die Fäuste ballte, hielten die deutsche Fahne hoch. Wellinger verlor zwar seinen dritten Rang im Finale noch an Hörl. Platz vier kann sich aber ebenso sehen lassen wie Rang sechs von Philipp Raimund.

Wellinger: "Ein Schritt nach vorne"

"Insgesamt bin ich auf jeden Fall zufrieden, weil der Schritt vom Training zum Wettkampf gut war. Die Sprünge waren gut, und da wollen wir morgen anschließen" , sagte Wellinger im ZDF. Philipp Raimund schlug in eine ganz ähnliche Kerbe: "Das war heute definitiv ein Schritt nach vorn nach Oslo. Ich habe mir mit dem sechsten Platz schon mal ein gutes Gefühl für nächstes Jahr (WM 2025 in Trondheim, d. Red.) geholt, falls ich dabei sein sollte."

Raimund: "Hebe ich mir für die WM auf"

Zur neu gebauten Normalschanze in der drittgrößten Stadt Norwegens sagte Raimund: "Bislang fühlt es sich noch unspektakulär an. Die kleine Schanze hat einen sehr harmonischen Radius." Und mit einem Augenzwinkern beurteilte er seine Leistung: "Das war stabil und gut. Es ist zwar noch Potenzial drin, aber das hebe ich mir für die Weltmeisterschaft auf."

Klarer Aufwärtstrend also bei den deutschen Springern, auch wenn noch nicht alles funktionierte. Immerhin: Auch Pius Paschke (Kiefersfelden) als 17. und Stephan Leyhe auf Rang 23 zeigten eine solide Leistung. Stephan Leyhe (Willingen), der sich als 29. gerade noch so für den zweiten Durchgang qualifiziert hatte, verbesserte sich nach 96,0 m im ersten im Finale auf 99,0 m im Finale und machte so noch sechs Plätze gut.

Geiger und Schmid verpassen Finaldurchgang

Für Karl Geiger (Oberstdorf/96,0 m) und Constantin Schmid (Oberaudorf/94,5) reichte es diesmal nicht zum Sprung ins Finale. Geiger zeigte sehr früh im Wettbewerb eigentlich keinen schlechten Sprung. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten, die ebenfalls bei 96 Metern landeten, hatte er aber etwas bessere Bedingungen und dadurch weniger Bonuspunkte, die ihm als 36. des ersten Durchgangs den Platz im Finale kosteten. Seine Leidenszeit geht also weiter.

Einen gänzlich misslungenen Sprung zeigte Schmid. Bisher hatte der 24-Jährige alle Finalsdurchgänge auf der "Raw-Air"-Tour erreicht. Doch diesmal unterliefen ihm gleich mehrere Fehler, die die kleine Schanze nicht verzeiht.

Was ist die Raw-Air-Tour?

Seit der Saison 2016/17 gibt es diese Tour und kurz vor dem Saisonfinale in Planica ermitteln die Sportler auf drei unterschiedlich großen Anlagen (Oslo, Trondheim und Vikersund) ihre Besten. Dabei müssen die Skispringer in zehn Tagen 16 Sprünge absolvieren und neben den Wertungsdurchgängen gehen auch die Qualifikationen in die Wertung ein. Neben Weltcuppunkten gibt es für den Sieger am Ende 40.000 Euro. Im Vorjahr gewann Halvor Egner Granerud die Tournee-Serie.