Skispringen Eisenbichler verzichtet auf Weltcup-Comeback in Planica Stand: 15.03.2024 11:03 Uhr

Skispringer Markus Eisenbichler wird trotz überzeugender Leistungen im Continental Cup nicht in den Weltcup zurückkehren. Auch das letzte Wochenende der Saison in Planica wird also - wie bereits der gesamte Winter - ohne den Bayern stattfinden.

Ein möglicher Einsatz beim Saisonfinale im slowenischen Planica käme für ihn auch im Falle einer Nominierung nicht infrage, sagte der 32-Jährige am Freitag.

Eisenbichler hört auf sein Bauchgefühl und sagt ab

Eisenbichler hatte zuletzt im zweitklassigen Continental Cup (COC) mit starken Leistungen überzeugt. Von sechs Wettkämpfen gewann er zwei und stand insgesamt viermal auf dem Podest. Bundestrainer Stefan Horngacher hatte ihm daraufhin einen Platz im Weltcup-Aufgebot für Planica (22. bis 24. März) in Aussicht gestellt.

"Grundsätzlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ich nominiert werden würde", sagte Eisenbichler, der auch Spekulationen um ein mögliches Karrierende beendete: "Ich fühle mich zwar fit, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es ist besser, mich nach dem letzten COC zu erholen, um dann ausgeruht und top motiviert in die Vorbereitung der kommenden Saison einzusteigen." Ein Skifliegen bringe ihn "in der aktuellen Situation und dem bisherigen Saisonverlauf nicht weiter" , so der Bayer.

Keine Rückkehr an Eisenbichlers Lieblingsschanze

Eisenbichler, der am Wochenende im COC im polnischen Zakopane starten wird, hat seinen bislang letzten Weltcup im April 2023 bestritten. Eine Rückkehr in Planica wäre auf den ersten Blick logisch gewesen: Auf der Letalnica-Schanze hatte Eisenbichler im März 2019 seinen ersten von bislang drei Weltcupsiegen geholt, bei der Skiflug-WM 2020 folgten Bronze im Einzel und Silber mit der Mannschaft, 2017 und 2019 stellte er dort mit 248,0 m den deutschen Rekord auf.

Eisenbichler richtet Blick nach vorne