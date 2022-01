Fatih Arda Ipcioglu – der fliegende Türke

Es ist ein Training der etwas anderen Art: Fatih Arda Ipcioglu trägt seinen Teamkollegen Muhammet Irfan Cintimar auf den Schultern und macht dabei mit konzentriertem Blick Kniebeugen. Eine Passantin läuft staunend an den beiden Skispringern vorbei. Von glamourösem Sportler-Leben ist hier in der Nähe von Innsbruck nichts zu spüren. Bei sieben Grad und einsetzender Dämmerung trainiert die kleine türkische Mannschaft vor ihrem Hotel.

Fatih Arda Ipcioglu – Rufname: Arda – wirkt selbstbewusst, nicht überheblich oder abgehoben. Die verpasste Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen habe ihn wieder geerdet, erzählt er. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf war ihm noch Historisches gelungen. Der 24-Jährige sammelte als erster türkischer Skispringer überhaupt Weltcup-Punkte. " Das ist für uns fantastisch, wir sind in guter Form – die Türken kommen ", sagte er anschließend im Sportschau-Interview.

Auch ein paar Tage nach seinem Erfolg ist Fatih Arda Ipcioglu immer noch stolz auf seine ersten beiden Weltcup-Punkte. " Ich habe viele Nachrichten aus der ganzen Welt bekommen ", erzählt er im Sportschau-Interview mit strahlenden Augen. Der 24-Jährige ist ein smarter Typ, der weiß, was er schon kann und was er will. Trotzdem bleibt er realistisch und betont immer wieder, dass er " einfach sein Bestes geben möchte ".

Skispringer Ipcioglu wollte schon als Kind fliegen

Seine ersten Sprünge machte Arda mit elf Jahren. " Als Kind bin ich ungefähr drei Jahre lang skigefahren, aber da fand ich es auch viel aufregender schnell zu fahren, abzuheben und zu springen ", erinnert er sich: " Ich war auf der Suche nach einem extremen Sport, ich wollte schon immer irgendwie fliegen. "

Fatih Arda Ipcioglu ist einer, der schon einmal Skisprung-Geschichte geschrieben hat: In Pyeongchang startete er im Jahr 2018 als erster türkischer Skispringer bei den Olympischen Spielen und marschierte als Fahnenträger seiner Nation ins Stadion ein. Davon habe er geträumt, er sei dankbar, sagte er damals.

In der Türkei wird Fatih Arda Ipcioglu als Held gefeiert, auch wenn Skispringen mittlerweile meist nur noch im Pay-TV zu sehen ist. Seine Familie ist stolz auf ihn. Auch wenn es eine Zeit gab, in der es den Eltern lieber gewesen wäre, wenn er mit dem Skispringen aufgehört hätte. Bei einem Sturz brach er sich das linke Bein und musste mehrfach operiert werden: " Sie haben gesagt, dass wir über meine Gesundheit nachdenken sollten. Aber ich habe gesagt: Nein, ich werde weitermachen. "

Ipcioglu spürt bei Vierschanzentournee keinen Druck

Trainiert wird Fatih Arda Ipcioglu seit drei Jahren vom Slowenen Nejc Frank. Er erzählt, dass es noch viel zu arbeiten gebe. Aber: " Arda hat das Potenzial, ein guter Springer zu werden. Er ist sehr fokussiert und stark im Kopf, auch im Wettkampf. " Das bestätigt der Skispringer mit einem schelmischen Grinsen: " Sag niemals einem Türken, dass etwas unmöglich ist ."