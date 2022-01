Die Erwartungen in Kamil Stoch waren vor Beginn der Vierschanzentournee nicht allzu hoch. In dieser Weltcup-Saison hat der einstige Ausnahmespringer noch keine Top-Platzierung erreichen können. Und doch fiel der Name Stoch auch in der Diskussion über mögliche Titelanwärter bei der 70. Ausgabe der Vierschanzentournee.

Denn auch in der vergangenen Saison lief es so. Stoch schwächelte, war nur Zehnter in der Gesamtwertung und trumpfte in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen plötzlich groß auf, kürte sich zum dritten Mal nach 2016/17 und 2017/18 zum Champion des Events.