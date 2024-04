Topleistung gegen Nürnberg Königsblauer Befreiungsschlag - Schalke verschafft sich Luft im Abstiegskampf Stand: 13.04.2024 22:24 Uhr

Mit einer der besten Saisonleistungen hat sich Schalke 04 in der 2. Liga von den Abstiegsrängen abgesetzt. Gegen den 1. FC Nürnberg dominierten die Königsblauen beim 2:0 (1:0) am Samstag (13.04.2024) von der ersten Minute an.

Dank des ersten Erfolgs nach nur drei Punkten aus den vergangenen vier Partien beträgt der Schalker Vorsprung auf Relegationsplatz 16 nun fünf Punkte. Die Chance, das Worst-Case-Szenario Abstieg in die dritte Liga abzuwenden, wird somit immer größer. Kenan Karaman war mit seinem zehnten Saisontreffer mal wieder derjenige, der Schalke auf den Erfolgsweg brachte, Paul Seguin brachte den Sieg unter Dach und Fach.

Klaus hält Schalke lange stand - bis Karaman trifft

Und den verdienten sich die Königsblauen schon mit Beginn der Partie. Schon in der ersten Minute hatte Yusuf Kabadayi die erste gute Gelegenheit, er scheiterte jedoch aus 17 Meter an Carl Klaus. Auch fünf Minuten später ging das direkte Duell an den Nürnberger Keeper, der seine Mannschaft auch bei weiteren Gelegenheiten der Gastgeber im Spiel hielt. Auch gegen Thomas Ouwejan (16.) und Karamans erster guter Chance (42.) war Klaus zur Stelle.

Irgendwann reichte aber dessen Gegenwehr nicht mehr. Marcin Kaminski eroberte in der 42. Minute im Mittelfeld den Ball und initiierte einen Schalker Konter, der zum erlösenden 1:0 im Kölner Tor endete. Nach dem Tempoangriff kam Karaman an der Strafraumkante zum Abschluss und ließ Klaus im kurzen Eck diesmal keine Chance. Großer Jubel bei den Schalkern, die durch die Suspendierung von Dominick Drexler im Vorfeld wieder eine turbulente Woche erlebt hatten.

Uzun und Horn vergeben Ausgleichschancen nach Karaman-Fehlschuss

Karaman hatte nach der Pause die Gelegenheit, dass die Partie gegen Nürnberg dann einen etwas ruhigeren Restverlauf bekommt - doch er ließ sie aus. Nach einem Foul von Jannes Horn an Kabadayi gab es Elfmeter für Schalke, doch den knallte Karaman nur an die Latte (56.). Und das rächte sich beinahe im direkten Gegenzug, Marius Müller rettete mit einer tollen Parade gegen Can Uzun aber die Schalker Führung (58.).

Doch Nürnberg schaffte es in der Folge nicht, weiter Druck auf das gegnerische Tor aufzubauen. Weil auch Schalke abgesehen von einer Kabadayi-Einzelaktion, die Klaus entschärfte (80.), nicht mehr offensiv in Erscheinung trat, blieb das Spiel eng und die Chance für die Gäste präsent, mit einem starken Moment die Partie auszugleichen. Und den hatte Horn dann beinahe - sein Freistoß aus 22 Metern ging aber nur an die Latte (84.).

Seguin macht den Deckel drauf

Es war die letzte Gelegenheit auf einen Nürnberger Punktgewinn, denn kurz darauf sorgte Seguin für die Entscheidung. Klaus parierte zunächst noch wieder gegen Kabadayi, im Nachschuss ließ Seguin dem Nürnberger Schlussmann allerdings keine Chance (86.).

Und so sorgten Karaman, Seguin und eine der besten Mannschaftsleistungen für den Schalker Sieg und einen königsblauen Befreiungsschlag. Denn die allergrößten Abstiegssorgen hat das Team von Trainer Karel Geraerts trotz aller Unruhen erstmals beiseite legen können. Nicht nur wegen der Punkte, sondern auch wegen der überzeugenden Darbietung.