Überlegener Sieg in Wiesbaden Souveräne Düsseldorfer verteidigen Platz drei Stand: 13.04.2024 15:48 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat mit einem überlegenen Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden den dritten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Der SVWW schwächte sich schon früh selbst.

Beim glatten 2:0 (1:0)-Erfolg in Wiesbaden beeindruckte die Fortuna mit Kontrolle und Effizienz und wird auch bei einem HSV-Sieg am Sonntag nicht vom dritten Rang verdrängt. Die seit Anfang Februar ungeschlagenen Rot-Weißen feierten den fünften Liga-Sieg in Folge und steuern damit weiter auf einer Erfolgswelle und Aufstiegskurs.

Für den SVWW wird dagegen die Lage im Tabellenkeller immer prekärer. Wiesbaden könnte bei einem Braunschweiger Erfolg am Sonntag auf Rang 15 abrutschen, nur hauchdünn vor den Abstiegsplätzen.

Für beide Teams lautete die Vorgabe: Drei Punkte müssen her. Die Wiesbadener verspielten ihren lange Zeit komfortablen Vorsprung auf die Abstiegszone und lagen vor der Partie nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Am anderen Ende der Tabelle konnte die Fortuna mit einem Dreier den Aufstiegs-Relegationsplatz vor dem HSV sicher verteidigen.

Düsseldorf zeigt früh seine Effizienz

Wie schon in den vergangenen Partien starteten die Rheinländer zurückhaltend, zeigten dann aber schon früh, warum sie das zweibeste Auswärtsteam der Liga sind. Da bediente Matthias Zimmermann Shinta Appelkamp an der rechten Strafraumseite. Appelkamp ließ zunächst Franko Kovacevic aussteigen und vollendete dann gefühlvoll aus 14 Metern in die linke Ecke (13. Minute). Erster Torschuss, erster Treffer - ein Ausbund an Effizienz.

Rot für Hyun-ju Lee schwächt SVWW

Auch nach dem Führungstreffer agierte die Fortuna dosiert. Die Wiesbadener konnten mit ihren Freiheiten aber nur bis zum letzten Drittel etwas anfangen, F95-Keeper Florian Kastenmeiner erlebte in dieser Phase einen ruhigen Mittag. Wiesbadens Hyun-ju Lee ab der 35. Minute ebenfalls. Da stieg der Mittelfeldspieler Düsseldorfs Yannik Engelhardt mit offener Sohle auf die linke Wade und sah dafür von Schiedsrichter Timo Gerach umgehend Rot (35.). Die sechste Rote Karte für den SVWW in dieser Saison, der damit die Liga-Wertung anführt.

Für Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski war die Rote Karte der Knackpunkt. Er hatte sich schon nach der Entscheidung mächtig aufgeregt, dafür Gelb gesehen und sagte nach der Partie am Sportschau-Mikrofon: "Wir waren gut im Spiel drin, haben eine Rote Karte bekommen, die man nie im Leben geben darf. Das hat für mich vorentscheidenden Charakter gehabt."

Johannesson macht alles klar für Fortuna

Ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel: der SVWW im Vorwärtsgang und dem Versuch, die Partie noch umzubiegen, Fortuna abwartend und ohne hohes Risiko. Dennoch zappelte der Ball zum zweiten Mal im Wiesbadener Netz. Appelkamp bediente Isak Johannesson flach am Elfmeterpunkt und der schob freistehend in die linke Ecke ein (64.). Zu diesem Zeitpunkt gegen zehn Wiesbadener mehr als eine Vorentscheidung.

Wiesbaden beim FCK, Düsseldorf gegen Fürth

Die Wiesbadener reisen am 30. Spieltag zum 1. FC Kaiserslautern (20.04.2024, 13 Uhr). Düsseldorf empfängt gleichzeitig die SpVgg Greuther Fürth.