1:1-Unentschieden Paderborn dämpft Karlsruhes kleine Hoffnung Stand: 13.04.2024 14:53 Uhr

Der vage Traum von Platz drei in der 2. Liga hat für den Karlsruher SC durch das Remis beim SC Paderborn einen Rückschlag erhalten. Nach dem Sieg gegen Spitzenreiter St. Pauli am vergangenen Spieltag musste sich der KSC am Samstag (13.04.2024) in Paderborn mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

Sirlord Conteh (21.) brachte Paderborn in Führung. Paul Nebel (26.) besorgte für die Badener wenig später den Ausgleich. Während Paderborn nach zuletzt drei Niederlagen in Folge immerhin den Abwärtstrend stoppte, war das Remis für den Karlsruher ein Rückschlag für den Traum von Platz drei. Mit 43 Zählern hat der KSC als Siebter jetzt schon neun Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Paderborn rangiert mit 40 Punkten auf Platz neun.

Frühe Chance für Nebel

Die Gäste starteten schwungvoll in die Partie. Schon nach drei Minuten hatten die selbstbewussten Karlsruher die erste große Chance. Dzenis Burnic eroberte einen Aufbaupass von SCP-Torwart Pelle Boevink und legte auf Paul Nebel ab. Der rutschte allerdings im Abschluss weg und der Ball ging am Tor vorbei.

Doch Paderborn fing sich und in der Folgezeit standen beide Teams vor allem defensiv stabil. Die Führung für die Gastgeber fiel dann nach einer Balleroberung in Strafraumnähe, die Filip Bilbija Richtung Conteh weiter gab. Der traf aus knapp elf Metern zum 1:0.

Matanovic trifft im Eins-gegen-Eins

Der zuletzt formstarke KSC ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und schlug kurz danach zurück. Burnic hebelte mit einem Pass durch die Abwehrkette die Paderborner Abwehr aus. Matanovic machte sich alleine auf den Weg, scheiterte zunächst am Torwart - aber im Nachsetzen bekam er den Ball zum 1:1 über die Linie

Kurz vor der Pause zeigte Schiedsrichter Alexander Sather nach eine Handspiel im Karlsruher Strafraum auf den Punkt. Doch nach Ansicht der Videobilder nahm der Unparteiische die Entscheidung zurück.

Kaum Abschlüsse in Halbzeit zwei

In Halbzeit zwei begann Paderborn zwar von der Spielanlage her schwungvoller. Aber Richtung Tor lief auf beiden Seiten fast gar nichts. Ein Distanzschuss des eingewechselten David Kinsombi (54.) genau auf KSC-Keeper Patrick Drewes und ein verrutschter Versuch von Adriano Grimaldi (64.) kamen dem Begriff Torchance auf Paderborner Seite noch am nächsten.

Von Karlsruhe kam dagegen gar nichts mehr und so war am Ende das Unentschieden das logische Resultat.

Karlsruher gegen Hertha, Paderborn nach Nürnberg

Der KSC empfängt am 30. Spieltag im Duell zweier formstarker Teams Hertha BSC zu Hause (Sonntag, 21.04.2024, 13.30 Uhr). Für Paderborn geht es bereits am Freitag (18.30 Uhr) zu Tabellennachbar 1. FC Nürnberg.