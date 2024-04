Trotz Führung Später Schock für Kaiserslautern in Fürth Stand: 12.04.2024 20:27 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen schweren Schlag hinnehmen müssen. Zum Start des 29. Spieltags verloren die Pfälzer bei der SpVgg Greuther Fürth trotz Führung noch mit 1:2 (1:0). Die Tore erzielten Lauterns Ragnar Ache (18. Minute) und der Fürther Robert Wagner (54., 90.+5).

Das Spiel begann erfreulich für die Gäste. Nach einer Ecke herrschte Konfusion in der Fürther Abwehr. Der Ball sprang ein wenig zwischen Freund und Feind hin und her, ehe ihn Ache über die Linie schoss (18.). Es war die erste Offensivaktion des FCK.

Fürth zeigte sich im Spiel nach vorne noch harmloser. Lauterns Schlussmann Robin Himmelmann war in der ersten Hälfte praktisch beschäftigungslos. Doch auch Kaiserslautern konnte sich keine weitere Chance erarbeiten.

Fürth wie ein anderes Team

Nach der Pause war Fürth deutlich wacher, Tim Lemperle zog gleich mal ab, aber Himmelmann war da (50.). Der zweite Versuch saß dann aber: Robert Wagner traf aus 13 Metern in den Winkel (54.).

Fürth hatte nun alles im Griff und erspielte sich weitere hervorragende Gelegenheiten durch Branimir Hrgota und Dennis Srbeny. Von Kaiserslautern kam in dieser Phase nicht viel. Dickson Abiama schoss nach einer guten Stunde über das Tor.

Lautern weiter unten drin

Nach zwanzig Minuten war die Drangphase der Fürther aber schon wieder zu Ende. Das Spiel war nun ausgeglichen, das Unentschieden eigentlich schon fix. Da griffen die Fürther noch einmal an. Am Ende grätschte Wagner in eine Hrgota-Flanke und traf (90+5).

Kaiserslautern steckt weiter tief im Abstiegskampf, die Pfälzer haben nach wie vor 29 Punkte auf dem Konto und stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Greuther Fürth darf sich dagegen freuen, mit nun 42 Punkten ist sogar noch der Relegationsplatz möglich.

Kaiserslautern erwartet Wiesbaden, Fürth in Düsseldorf

Am 30. Spieltag steht für Kaiserslautern das nächste Spiel gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller an - am Samstag um 13 Uhr ist der SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Fürth spielt zur selben Zeit bei Fortuna Düsseldorf.